Четыре ошибки делают образ безвкусицей: Андре Тан объяснил, чего избегать

Дизайнер назвал вещи, которые мгновенно удешевляют образ.

https://glavred.info/fashion/chetyre-oshibki-delayut-obraz-bezvkusicey-andre-tan-obyasnil-chego-izbegat-10769729.html Ссылка скопирована

4 модных ошибки, которые портят образ / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, rabotadyski, скриншот из видео

Вы узнаете:

какие модные ошибки делают образ дешевле

почему логомания больше не считается признаком хорошего вкуса

как выглядеть дорого и избегать перегруженных образов

Стильный образ зависит не только от стоимости вещей или популярности брендов. Часто именно мелкие детали могут создать впечатление безвкусицы и перегруженности. Главред расскажет о четырех распространенных ошибках, которые мгновенно портят любой образ.

Логомания

Первой ошибкой украинский дизайнер Андре Тан называет чрезмерную демонстрацию брендов.

видео дня

"Во-первых, это логомания. Когда на тебе и Gucci на футболке, и Louis Vuitton на сумке, и Dior на ремне, и еще серьги Chanel на десерт", — пояснил Тан.

По словам дизайнера, большое количество логотипов в одном образе выглядит неуместно и создает эффект перегрузки.

"Ну это уже, как говорится, мы все поняли: дьюти-фри в Дубае был очень-очень хорошим", — добавил эксперт.

Образы с яркими логотипами / скрин из видео

Бежевая сумка и черная обувь

Отдельно Андре Тан обратил внимание на неудачное сочетание аксессуаров.

"Следующий — это бежевая сумка и черная обувь. Почему это до сих пор существует, скажите мне, пожалуйста? Это главная загадка в фэшн-индустрии", — отметил дизайнер.

Особенно неудачным он считает сочетание разных цветов аксессуаров с контрастной верхней одеждой.

"Особенно когда на тебе бежевая сумка, черные сапоги, да еще и белая куртка сверху. О боже, это стопроцентный фэшн-кринж!", — подчеркнул специалист.

Сочетание черного и бежевого / скриншот из видео

Обтягивающая одежда

Еще одна ошибка — слишком обтягивающие вещи, которые одновременно подчеркивают все линии фигуры. По словам дизайнера, проблема возникает тогда, когда в одном образе сочетается сразу несколько вещей, которые максимально облегают тело.

"На тебе скинни, платье-футляр, корсет, пушап, да еще и каблуки 17 сантиметров", — отметил эксперт.

Он убежден, что такой подход уже не ассоциируется со стильным образом.

"Это уже не сексуально, это — "я надела все самое лучшее сразу", — подчеркнул дизайнер.

Обтягивающий образ / скриншот из видео

Слишком сексуализированный образ

Последним антитрендом дизайнер назвал избыток откровенных деталей в одном луке. Эксперт объяснил, что чрезмерное количество открытых зон делает образ перегруженным. По его мнению, настоящая элегантность заключается в сдержанности и правильном балансе.

"Лакшери не кричит: "А ну посмотрите на меня!". Лакшери умеет держать паузу", — подытожил Тан.

Слишком откровенный образ / скрин из видео

Антитренды 2026 — советы Андре Тана:

Вас может заинтересовать:

Про персону: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins College of Art в Великобритании, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, создавшим коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред