Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Четыре ошибки делают образ безвкусицей: Андре Тан объяснил, чего избегать

Кристина Трохимчук
2 июня 2026, 15:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Дизайнер назвал вещи, которые мгновенно удешевляют образ.
4 модных ошибки, которые портят образ
4 модных ошибки, которые портят образ / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, rabotadyski, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • какие модные ошибки делают образ дешевле
  • почему логомания больше не считается признаком хорошего вкуса
  • как выглядеть дорого и избегать перегруженных образов

Стильный образ зависит не только от стоимости вещей или популярности брендов. Часто именно мелкие детали могут создать впечатление безвкусицы и перегруженности. Главред расскажет о четырех распространенных ошибках, которые мгновенно портят любой образ.

Логомания

Первой ошибкой украинский дизайнер Андре Тан называет чрезмерную демонстрацию брендов.

видео дня

"Во-первых, это логомания. Когда на тебе и Gucci на футболке, и Louis Vuitton на сумке, и Dior на ремне, и еще серьги Chanel на десерт", — пояснил Тан.

По словам дизайнера, большое количество логотипов в одном образе выглядит неуместно и создает эффект перегрузки.

"Ну это уже, как говорится, мы все поняли: дьюти-фри в Дубае был очень-очень хорошим", — добавил эксперт.

Образы с яркими логотипами
Образы с яркими логотипами / скрин из видео

Бежевая сумка и черная обувь

Отдельно Андре Тан обратил внимание на неудачное сочетание аксессуаров.

"Следующий — это бежевая сумка и черная обувь. Почему это до сих пор существует, скажите мне, пожалуйста? Это главная загадка в фэшн-индустрии", — отметил дизайнер.

Особенно неудачным он считает сочетание разных цветов аксессуаров с контрастной верхней одеждой.

"Особенно когда на тебе бежевая сумка, черные сапоги, да еще и белая куртка сверху. О боже, это стопроцентный фэшн-кринж!", — подчеркнул специалист.

Сочетание черного и бежевого
Сочетание черного и бежевого / скриншот из видео

Обтягивающая одежда

Еще одна ошибка — слишком обтягивающие вещи, которые одновременно подчеркивают все линии фигуры. По словам дизайнера, проблема возникает тогда, когда в одном образе сочетается сразу несколько вещей, которые максимально облегают тело.

"На тебе скинни, платье-футляр, корсет, пушап, да еще и каблуки 17 сантиметров", — отметил эксперт.

Он убежден, что такой подход уже не ассоциируется со стильным образом.

"Это уже не сексуально, это — "я надела все самое лучшее сразу", — подчеркнул дизайнер.

Строгий образ
Обтягивающий образ / скриншот из видео

Слишком сексуализированный образ

Последним антитрендом дизайнер назвал избыток откровенных деталей в одном луке. Эксперт объяснил, что чрезмерное количество открытых зон делает образ перегруженным. По его мнению, настоящая элегантность заключается в сдержанности и правильном балансе.

"Лакшери не кричит: "А ну посмотрите на меня!". Лакшери умеет держать паузу", — подытожил Тан.

Слишком откровенный образ
Слишком откровенный образ / скрин из видео

Антитренды 2026 — советы Андре Тана:

Вас может заинтересовать:

Про персону: Андре Тан

Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins College of Art в Великобритании, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, создавшим коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Был женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
    мода Андре Тан
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Новый валютный скачок: курс НБУ на 3 июня

    Новый валютный скачок: курс НБУ на 3 июня

    16:42Экономика
    В одном из регионов Украины расширили эвакуацию: вывезут более 7 тысяч человек

    В одном из регионов Украины расширили эвакуацию: вывезут более 7 тысяч человек

    16:34Война
    Будет почти +30: в какие регионы придет жаркая погода

    Будет почти +30: в какие регионы придет жаркая погода

    14:43Синоптик
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

    Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

    Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

    Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

    Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

    Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

    Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

    Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

    Хитрая головоломка со спичками: дети решают за секунды, а взрослые теряются

    Хитрая головоломка со спичками: дети решают за секунды, а взрослые теряются

    Последние новости

    16:54

    Денежный успех на горизонте: какие три знака зодиака ждут приятные перемены

    16:48

    Почти до 100 гривен: когда тарифы на воду в Тернополе могут вырасти

    16:42

    Новый валютный скачок: курс НБУ на 3 июня

    16:34

    В одном из регионов Украины расширили эвакуацию: вывезут более 7 тысяч человек

    16:27

    Конец "привилегий": одна из стран ЕС требует отменить защиту для мужчин с Украины

    Россия готовится захватить один из областных центров Украины, это цель на 2026 год — ПреображенскийРоссия готовится захватить один из областных центров Украины, это цель на 2026 год — Преображенский
    16:24

    Пара заглянула в мусорный бак возле общежития и нашла горы ценностейВидео

    16:23

    Избранник Денисенко сделал признание о начале их романа: "Осознание неизбежного"

    15:55

    Как удвоить урожай чеснока: одна процедура сделает головки крупными и крепкимиВидео

    15:53

    62-летний Брэд Питт провел вечер в Париже с 33-летней возлюбленной - СМИ

    Реклама
    15:46

    Азот вместо воздуха: когда им нужно накачивать колеса в автомобилеВидео

    15:27

    Олень Борис после длительного лечения сделал первые шаги: что с ним сейчас

    15:26

    Четыре ошибки делают образ безвкусицей: Андре Тан объяснил, чего избегатьВидео

    15:13

    Пугачеву в РФ обвинили в убийстве популярного певца

    14:56

    Звезда "Звездных войн" и "Терминатора" пожалела о съемках в фильмах

    14:46

    Женщина сравнила цены на продукты в Украине и Германии: разница удивилаВидео

    14:43

    Будет почти +30: в какие регионы придет жаркая погода

    14:23

    "Будем лечить": Ольга Сумская в больнице сообщила о диагнозе

    14:22

    Всего одна простая привычка при смыве поможет сохранить туалет чистым

    13:49

    Почему 3 июня нужно наблюдать за ветром: какой церковный праздник

    13:43

    Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

    Реклама
    13:41

    Они бежали в укрытие: в Киеве погибла мама, её детей госпитализировалиФото

    13:35

    "Неприятные вещи": путинистка Егорова не оставляет в покое бывшего мужа

    13:11

    Раскрыт секрет реки, из-за которой может "исчезнуть все в мире"Видео

    13:05

    Нужно ли на самом деле сливать первый бульон - ответ кулинаров удивит многих

    13:02

    Минус НПЗ, склады БпЛА и корабль: ВСУ ударили по важным объектам РФ

    12:48

    Одна ошибка в июне может погубить весь урожай: что нужно срочно сделать с виноградомВидео

    12:14

    Гороскоп Таро на завтра 3 июня: Тельцам - внимание, Овнам - риск

    12:12

    Китайский гороскоп на завтра, 3 июня: Быкам - карьера, Козлам - щедрость

    12:11

    Цветов будет вдвое больше: какие растения нужно обрезать в начале летаВидео

    12:11

    РФ переходит к новому этапу войны: на какое вооружение делает ставку Путин

    12:07

    Вредители и мучнистая роса исчезнут: чем нужно опрыскать растенияВидео

    11:56

    Есть большой дефицит ракет к ПВО: Игнат прямо сказал, улучшится ли ситуацияФото

    11:52

    Котенок преодолел 161 километр под капотом автомобиля и выжилВидео

    11:46

    Ни помощи, ни контакта: бывшая Остапчука рассказала об общем доме после прилета

    11:21

    "Прежде чем проситься": Решетник раскрыл, почему Потапу не светит "Холостяк"

    11:17

    Кличко резко ответил на вопрос о дочери от американской актрисы

    11:04

    Путин хочет использовать Трампа: названы главные цели Кремля и сроки войны

    10:49

    Много погибших, люди под завалами: Зеленский раскрыл последствия ударов по УкраинеФото

    10:48

    Ехал спасать людей: ракеты РФ убили майора Антона Ярмоленко в ДнепреФото

    10:47

    Мужчина решил отомстить после развода и разрушил дом с семьей внутриВидео

    Реклама
    10:45

    Помидоры и огурцы после заморозков: что сделать, чтобы они снова пошли в рост

    10:20

    "Желание одно — встретить утро": звезды ошеломлены ночной атакой на Киев

    10:04

    В Днепре растет число жертв атаки РФ: из-под завалов достали тело убитого ребенкаФотоВидео

    10:01

    "РФ будет гореть еще сильнее": в СНБО сделали жесткое заявление после атаки на Украину

    09:40

    РФ содрогалась от мощных взрывов: где были попадания и масштабные пожарыФото

    09:38

    Конец черной полосе: жизнь трех знаков китайского гороскопа изменится уже в июне

    09:01

    Начался сильный пожар: РФ влупила по жилым домам в СумахФото

    08:59

    РФ запустила Цирконы, Калибры и дроны, есть "прилеты" 33 ракет: детали ночого удараФото

    08:45

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 июня (обновляется)

    08:30

    Переговоры о мире и выборы в США: Денисенко рассказал, чего ожидатьмнение

    Новости Украины
    Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Регионы
    Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
    Лайфхаки и хитрости
    Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
    Синоптик
    Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Новости шоу бизнеса
    Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять