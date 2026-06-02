Четыре ошибки делают образ безвкусицей: Андре Тан объяснил, чего избегать

Вы узнаете:
- какие модные ошибки делают образ дешевле
- почему логомания больше не считается признаком хорошего вкуса
- как выглядеть дорого и избегать перегруженных образов
Стильный образ зависит не только от стоимости вещей или популярности брендов. Часто именно мелкие детали могут создать впечатление безвкусицы и перегруженности. Главред расскажет о четырех распространенных ошибках, которые мгновенно портят любой образ.
Логомания
Первой ошибкой украинский дизайнер Андре Тан называет чрезмерную демонстрацию брендов.
"Во-первых, это логомания. Когда на тебе и Gucci на футболке, и Louis Vuitton на сумке, и Dior на ремне, и еще серьги Chanel на десерт", — пояснил Тан.
По словам дизайнера, большое количество логотипов в одном образе выглядит неуместно и создает эффект перегрузки.
"Ну это уже, как говорится, мы все поняли: дьюти-фри в Дубае был очень-очень хорошим", — добавил эксперт.
Бежевая сумка и черная обувь
Отдельно Андре Тан обратил внимание на неудачное сочетание аксессуаров.
"Следующий — это бежевая сумка и черная обувь. Почему это до сих пор существует, скажите мне, пожалуйста? Это главная загадка в фэшн-индустрии", — отметил дизайнер.
Особенно неудачным он считает сочетание разных цветов аксессуаров с контрастной верхней одеждой.
"Особенно когда на тебе бежевая сумка, черные сапоги, да еще и белая куртка сверху. О боже, это стопроцентный фэшн-кринж!", — подчеркнул специалист.
Обтягивающая одежда
Еще одна ошибка — слишком обтягивающие вещи, которые одновременно подчеркивают все линии фигуры. По словам дизайнера, проблема возникает тогда, когда в одном образе сочетается сразу несколько вещей, которые максимально облегают тело.
"На тебе скинни, платье-футляр, корсет, пушап, да еще и каблуки 17 сантиметров", — отметил эксперт.
Он убежден, что такой подход уже не ассоциируется со стильным образом.
"Это уже не сексуально, это — "я надела все самое лучшее сразу", — подчеркнул дизайнер.
Слишком сексуализированный образ
Последним антитрендом дизайнер назвал избыток откровенных деталей в одном луке. Эксперт объяснил, что чрезмерное количество открытых зон делает образ перегруженным. По его мнению, настоящая элегантность заключается в сдержанности и правильном балансе.
"Лакшери не кричит: "А ну посмотрите на меня!". Лакшери умеет держать паузу", — подытожил Тан.
Антитренды 2026 — советы Андре Тана:
Вас может заинтересовать:
- Джинсы добавят 5 килограмм на ровном месте: стилист раскрыла, как спасти образ
- Как не испортить стильный образ прической: 4 важных правила на все случаи жизни
- Сумка под цвет обуви — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образе
Про персону: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins College of Art в Великобритании, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, создавшим коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред