Почему 3 июня нужно наблюдать за ветром: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
2 июня 2026, 13:49
3 июня - Лукьянов день. С ним связывали внимательное наблюдение за ветром - будто он способен подсказать дальнейшее течение событий в жизни человека.
Почему 3 июня нужно наблюдать за ветром

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 3 июня
  • Что можно и нельзя делать 3 июня
  • Приметы 3 июня

В среду, 3 июня, по православному церковному календарю вспоминают святого мученика Лукилиана и его единоверцев, которые приняли страдания и смерть за веру во Христа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 3 июня

Согласно церковному преданию, Лукилиан долгое время был языческим жрецом в окрестностях Никомидии. Несмотря на почтенный возраст и высокий авторитет среди своих соплеменников, со временем он начал задумываться о смысле веры и искать духовную истину. В результате этих поисков Лукилиан уверовал во Христа, принял крещение и полностью отказался от служения языческим идолам.

После обращения он открыто стал проповедовать христианство. Его слова находили отклик у многих людей, и число последователей новой веры постепенно росло. Однако такая деятельность вызвала недовольство язычников и местных властей.

По доносу Лукилиана арестовали и доставили к правителю Никомидии Сильвану. От него требовали отречься от христианской веры и вернуться к прежним религиозным убеждениям, но святой остался непреклонным. За отказ поклоняться языческим богам его подвергли жестоким пыткам и заключили в темницу.

В тюрьме Лукилиан познакомился с четырьмя молодыми христианами - Клавдием, Ипатием, Павлом и Дионисием. Общая вера и духовная поддержка помогли им стойко переносить испытания и укрепили их перед предстоящими страданиями.

После длительных мучений Лукилиана и его юных спутников приговорили к смертной казни.

Приметы 3 июня

  • Если утро ясное и тихое - лето будет теплым и урожайным.
  • Если утром сильная роса - до жаркого дня.
  • Если ветер меняет направление несколько раз в день - на неустойчивую погоду в ближайшие дни.

Что нельзя делать 3 июня

В этот день не советовали носить при себе большие суммы денег, чтобы не навлечь финансовые потери; не стоило делиться планами, ведь "ветер разнесет слова" и задуманное может не осуществиться. Отдельно предупреждали и дорогие покупки - считалось, что они будут напрасными расходами, будто деньги буквально пойдут "на ветер".

Что можно делать 3 июня

В народной традиции этот праздник известен как Лукьян-ветряная мельница или просто Лукьянов день, и с ним связывали внимательное наблюдение за ветром - будто он способен подсказать, каким будет не только урожай, но и дальнейшее течение событий в жизни человека.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

14:43Синоптик
13:43Война
