Женщина сравнила цены на продукты в Украине и Германии: разница удивила

Сравнивались базовые продукты, которые покупают почти все украинцы.

Сравнение цен в Украине и Германии

Украинка решила провести эксперимент и сравнить цены на продукты в Украине и Германии. Для этого она выбрала товары повседневного спроса — хлеб, молоко, яйца, мясо и овощи. Соответствующее видео опубликовала пользовательница lyudmyla.rusina в TikTok.

Автор ролика сосредоточилась на реальной разнице стоимости продуктовой корзины для украинцев в Германии и всех, кто хочет понять уровень цен за рубежом.

Так, дороже в Украине оказались огурцы (89 грн против 52 грн), помидоры (159 грн в Украине и 145 в Германии), лимоны (139 грн против 130) и молоко, стоимость которого в Украине составляет 60 грн, а в Германии — 49 грн.

В то же время дешевле в Украине можно купить следующие продукты:

авокадо: цена в Украине 129 грн – цена в Германии 135 грн;

картофель: 17 грн – 40 грн;

апельсины: 65 грн – 90 грн;

хлеб: 35 грн – 104 грн;

макароны: 65 грн – 104 грн;

свинина: 240 грн – 376 грн;

фарш: 210 грн – 234 грн;

курица: 220 грн – 520 грн;

яйца: 38 грн – 130 грн;

растительное масло: 70 грн – 93 грн;

сахар: 28 грн – 52 грн;

мука: 21 грн – 30 грн.

яблоки: 65 грн – 88 грн.

Женщина добавила, что на конечную цену существенно влияют акционные предложения, которые часто можно встретить в супермаркетах.

"Ну что, как вам цены? Я в очередной раз удивлена! Цены почти одинаковые, а доходы — совсем разные", — добавила автор ролика.

Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что Украина вошла в топ-15 стран мира по темпам роста цен на продукты питания, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Он подчеркнул, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что продовольственная инфляция в стране может достичь 9,2% в годовом исчислении.

"В целом, 9% роста цен на продовольствие – это не так существенно. Например, в США цена на рождественскую индейку выросла за год на 12%, но почему-то Штатов нет в этом списке", – добавил эксперт.

Экономист Олег Пендзин обратил внимание, что из-за сокращения предложения свинины и снижения доходов населения украинцы массово переходят на курятину, которая остается самым доступным видом мяса. Также он отметил, что говядина для большинства стала слишком дорогой и ее потребление существенно упало.

В связи с сезонным сокращением запасов в Украине стремительно дорожает прошлогодний картофель, цены на который поднялись до 6–12 гривен за килограмм. Дефицит качественной продукции у производителей и стабильный спрос поддерживают дальнейшее подорожание.

Как сообщал Главред, из-за сезонного истощения запасов и дефицита качественной моркови в Украине цены на этот базовый овощ также выросли уже на 27%. Рынок сталкивается с нехваткой товара высокого качества, что дает производителям возможность повышать оптовые цены.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин — экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

