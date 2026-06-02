Женщина сравнила цены на продукты в Украине и Германии: разница удивила

Украинка решила провести эксперимент и сравнить цены на продукты в Украине и Германии. Для этого она выбрала товары повседневного спроса — хлеб, молоко, яйца, мясо и овощи. Соответствующее видео опубликовала пользовательница lyudmyla.rusina в TikTok.
Автор ролика сосредоточилась на реальной разнице стоимости продуктовой корзины для украинцев в Германии и всех, кто хочет понять уровень цен за рубежом.
Так, дороже в Украине оказались огурцы (89 грн против 52 грн), помидоры (159 грн в Украине и 145 в Германии), лимоны (139 грн против 130) и молоко, стоимость которого в Украине составляет 60 грн, а в Германии — 49 грн.
В то же время дешевле в Украине можно купить следующие продукты:
- авокадо: цена в Украине 129 грн – цена в Германии 135 грн;
- картофель: 17 грн – 40 грн;
- апельсины: 65 грн – 90 грн;
- хлеб: 35 грн – 104 грн;
- макароны: 65 грн – 104 грн;
- свинина: 240 грн – 376 грн;
- фарш: 210 грн – 234 грн;
- курица: 220 грн – 520 грн;
- яйца: 38 грн – 130 грн;
- растительное масло: 70 грн – 93 грн;
- сахар: 28 грн – 52 грн;
- мука: 21 грн – 30 грн.
- яблоки: 65 грн – 88 грн.
Женщина добавила, что на конечную цену существенно влияют акционные предложения, которые часто можно встретить в супермаркетах.
"Ну что, как вам цены? Я в очередной раз удивлена! Цены почти одинаковые, а доходы — совсем разные", — добавила автор ролика.
Сравнение цен на продукты в Украине и Германии – видео:
В Украине растут темпы подорожания продуктов
Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что Украина вошла в топ-15 стран мира по темпам роста цен на продукты питания, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Он подчеркнул, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что продовольственная инфляция в стране может достичь 9,2% в годовом исчислении.
"В целом, 9% роста цен на продовольствие – это не так существенно. Например, в США цена на рождественскую индейку выросла за год на 12%, но почему-то Штатов нет в этом списке", – добавил эксперт.
Цены на продукты — последние новости
Экономист Олег Пендзин обратил внимание, что из-за сокращения предложения свинины и снижения доходов населения украинцы массово переходят на курятину, которая остается самым доступным видом мяса. Также он отметил, что говядина для большинства стала слишком дорогой и ее потребление существенно упало.
В связи с сезонным сокращением запасов в Украине стремительно дорожает прошлогодний картофель, цены на который поднялись до 6–12 гривен за килограмм. Дефицит качественной продукции у производителей и стабильный спрос поддерживают дальнейшее подорожание.
Как сообщал Главред, из-за сезонного истощения запасов и дефицита качественной моркови в Украине цены на этот базовый овощ также выросли уже на 27%. Рынок сталкивается с нехваткой товара высокого качества, что дает производителям возможность повышать оптовые цены.
О персоне: Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин — экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.
