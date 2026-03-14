В какие часы отключат свет 14 марта: что известно о новых графиках

Главное:
- Жителей просят экономно использовать электроэнергию
- Для каждого дома составлено индивидуальное расписание
В Киевской области прежние графики остаются в силе, при этом местных жителей просят экономно использовать электроэнергию и избегать перегрузки сети.
В то же время столичным жителям рекомендуют заранее уточнять время отключений по своему адресу на сайте компании или в её Telegram и Viber, чтобы правильно спланировать день.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Уточняется, что привычные графики по группам не действуют: для каждого дома составлено индивидуальное расписание, поэтому соседние здания могут оставаться без света в разное время.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключения электроэнергии. В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред