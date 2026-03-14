Мешок на голову и везли на съемки: Карпачев заговорил о скандале на "Супермаме"

Кратко:
- Кто рассказал о "мешке на голову"
- Что заявил сам ведущий
Популярный украинский психолог и ведущий проекта "Супермама" Дмитрий Карпачев, на котором в "материнстве" соревнуются украинки из разных городов, прокомментировал большой скандал, связанный с проектом.
Некая девушка по имени Диана на видео рассказала, что когда принимаешь участие в проекте, девушек-участниц садят в автобус, надевают им на глаза повязки и даже мешки, чтобы те якобы не видели дорогу до студии.
"Все настолько засекречено, чтобы девушки даже дорогу до студии не видели", - говорит она.
На своей странице в Instagram, Карпачев сделал перепост этого видео и сообщил, что из-за этого видео от него стали отворачиваться поклонники и подписчики.
"Только вот Диана никогда не участвовала и не участвует в проекте "Супермама", - говорит он.
Оказалось, что таким видео девушка по имени Диана решила провести мошеннический сбор и использовала в своей "схеме" известного психолога. Она обещала показать каких-то "мам", как только будет собрана необходимая сумма.
"Больше всего меня расстраивает, что люди верят в этот бред, разочаровываются во мне, переводят деньги мошенникам", - говорит психолог.
Сам Карпачев иронично добавил, что теперь решил присоединится к "глобальной кампании по вакцинации от тупости".
О персоне: Дмитрий Карпачев
Дмитрий Карпачев - популярный украинский психолог, телеведущий и эксперт по вопросам воспитания детей. Получил широкую известность как ведущий социально-психологических реалити-шоу на канале СТБ, включая проекты "Супермама", "Дорогая, мы убиваем детей" и "Детектор лжи".
