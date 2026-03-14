Мешок на голову и везли на съемки: Карпачев заговорил о скандале на "Супермаме"

Дмитрий Карпачев сообщил, что присоединится к глобальной кампании по вакцинации от тупости.

Дмитрий Карпачев рассказал о ситуации на проекте

Популярный украинский психолог и ведущий проекта "Супермама" Дмитрий Карпачев, на котором в "материнстве" соревнуются украинки из разных городов, прокомментировал большой скандал, связанный с проектом.

Некая девушка по имени Диана на видео рассказала, что когда принимаешь участие в проекте, девушек-участниц садят в автобус, надевают им на глаза повязки и даже мешки, чтобы те якобы не видели дорогу до студии.

"Все настолько засекречено, чтобы девушки даже дорогу до студии не видели", - говорит она.

На своей странице в Instagram, Карпачев сделал перепост этого видео и сообщил, что из-за этого видео от него стали отворачиваться поклонники и подписчики.

"Только вот Диана никогда не участвовала и не участвует в проекте "Супермама", - говорит он.

Оказалось, что таким видео девушка по имени Диана решила провести мошеннический сбор и использовала в своей "схеме" известного психолога. Она обещала показать каких-то "мам", как только будет собрана необходимая сумма.

"Больше всего меня расстраивает, что люди верят в этот бред, разочаровываются во мне, переводят деньги мошенникам", - говорит психолог.

Сам Карпачев иронично добавил, что теперь решил присоединится к "глобальной кампании по вакцинации от тупости".

Ранее Главред сообщал, что Кейт Миддлтон рассказала об изменении образа жизни, которое она внесла после того, как ей поставили диагноз "рак".

Ранее также королева Камилла в частном порядке рассказала подруге, что Меган Маркл "промыла мозги" принцу Гарри на фоне вражды в королевской семье.

О персоне: Дмитрий Карпачев Дмитрий Карпачев - популярный украинский психолог, телеведущий и эксперт по вопросам воспитания детей. Получил широкую известность как ведущий социально-психологических реалити-шоу на канале СТБ, включая проекты "Супермама", "Дорогая, мы убиваем детей" и "Детектор лжи".

