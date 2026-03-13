Восемь скрытых причин, привлекающих мышей весной — как с ними бороться

Сергей Кущ
13 марта 2026, 23:48
Простая профилактика поможет предотвратить появление мышей в сарае и сохранить садовые постройки в хорошем состоянии.
С приходом весны многие владельцы домов начинают приводить в порядок сад, мыть террасы и ухаживать за растениями. Однако есть одно место, которое часто остается без внимания — садовый сарай. Именно там весной чаще всего появляются грызуны.

Специалисты выделяют восемь скрытых причин, привлекающих мышей весной, а также объясняют, как предотвратить проблему.

Щели и небольшие отверстия

Мыши способны проникнуть в помещение через очень маленькие отверстия. Достаточно щели шириной около 6–7 мм — примерно как карандаш.

Зимой древесина может расширяться и сжиматься, из-за чего вокруг дверей, пола или крыши появляются незаметные трещины.

Чтобы избавиться от мышей в сарае, эксперты советуют внимательно осмотреть все соединения и заделать щели герметиком или металлической сеткой.

Конденсат и повышенная влажность

Перепады температуры ночью вызывают образование конденсата на крыше сарая. Со временем влага может привести к появлению плесени и сырости.

Такая среда привлекает вредителей и ускоряет разрушение древесины.

Чтобы предотвратить проблему, рекомендуется улучшить вентиляцию и установить дополнительные вентиляционные отверстия.

Хранение картона и бумаги

Картон легко впитывает влагу и становится идеальным материалом для гнезд. Кроме того, он может способствовать развитию плесени.

Эксперты советуют заменить картонные коробки пластиковыми контейнерами и хранить их на полках или поддонах.

Дрова рядом со стенами

Дрова часто становятся укрытием для насекомых и удерживают влагу. Кроме того, они могут привлекать грызунов теплом и запахом.

Лучше всего хранить дрова на специальной стойке и держать их минимум в 30 см от стен сарая.

Листья, земля и садовый мусор

Скопление листьев и почвы у стен сарая удерживает влагу и может привести к гниению древесины.

Чтобы избежать проблемы, вокруг основания сарая рекомендуется сделать дренажную зону из гравия.

Тканевые подушки и текстиль

Садовые подушки и другие тканевые изделия быстро впитывают влагу зимой. Это создаёт тёплое и мягкое место для гнезда грызунов.

Лучше хранить такие вещи в доме или в герметичных пакетах.

Повреждения крыши

Зимние ветры могут незаметно повредить крышу сарая. Даже небольшие дефекты позволяют воде проникать внутрь.

Эксперты советуют регулярно проверять края крыши и сразу устранять повреждения.

Плохой дренаж

Если сарай установлен прямо на земле без вентиляции, под полом может скапливаться влага. Со временем это приводит к деформации пола и разрушению конструкции.

Решением может стать установка специальных опор или пластиковых решеток, которые обеспечат циркуляцию воздуха.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Новости партнеров

Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

США отправили на Ближний Восток тысячи дронов с ИИ, разработанных в Украине

"Там Санта-Барбара": громкое заявление Зеленского о трехсторонних переговорах

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

Денежная удача в пятницу 13-го: каким знакам зодиака действительно повезет

Растения пустят корни за считанные дни: домашние методы для быстрого приживания

В какие часы отключат свет 14 марта: что известно о новых графиках

Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

"Некуда забирать тебя": родные бросили 73-летнюю женщину в прифронтовом городеВидео

США отправили на Ближний Восток тысячи дронов с ИИ, разработанных в Украине

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
"Там Санта-Барбара": громкое заявление Зеленского о трехсторонних переговорах

Шахеды уже летят, авиация поднята: обстрел Украины возможен уже этой ночью

Кот кричал и не мог спастись: в Киеве разгорелся скандал

"Эта боль углубилась": Ольга Сумская высказалась о конфликте с сестрой

РФ готовит Искандеры и Калибры: названы сроки массированного обстрела Украины

5 неожиданных идей с тюльпанами, которые удивят соседей и порадуют васВидео

Как быстро и легко очистить фритюрницу от жира: простой способ за 15 минут

Можно ли убирать в праздник 14 марта: строгие приметы

Самая грязная вещь в доме: хитрый трюк, как быстро отмыть один предмет на кухнеВидео

"Они должны за все платить": Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины

Антициклон будет определять погоду во Львовской области: прогноз на 14 марта

"Оскар-2026" уже скоро: где смотреть церемонию

Китайский гороскоп на завтра, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Почему Путину нужна бесконечная война: Эйдман назвал причинумнение

С дедушкой: Мозговая поделилась трогательным фото дочери

Ямы на дорогах после зимы: украинцев предупредили о затяжном ремонте

Больше не энергетика: Свитан назвал главную цель РФ в Украине на весну 2026Видео

Без осадков и тепло: какая погода будет в Харькове на выходных

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

"Его могут застрелить": у Фицо придумали бредовую причину, чтобы не ехать в Киев

Конец света уже близок: треть американцев верит в неизбежный апокалипсис

Девушка покормила бездомную кошку: животное удивило ее "подарком"Видео

"Цены ползут вверх": неожиданный прогноз нового подорожания газаВидео

В Киеве и области повысили стоимость проезда в электричках: сколько стоит поездка

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

Даша Астафьева в стильных очках анонсировала сюрприз

Мужчина нашел тайный отсек под полом: люди не поверили своим глазам

Ухудшение погоды: на Тернопольщине объявили штормовое предупреждение

Хореограф-предательница Татьяна Денисова намекнула на свадьбу: как она выглядит

Голуби не вернутся на балкон: хитрый способ дает стопроцентный результатВидео

Киев получил новые трамваи: по какому маршруту они будут курсироватьФото

"Снова вместе": Андрей Бедняков восхитил сеть семейными фото

На берег выбросило странное существо: оно было покрыто зеленой "шерстью"

Пока США дарят РФ $10 млрд, Украину просят о помощи: итоги переговоров в Париже

Погода в Украине резко изменится: синоптик назвала дату нового похолодания

От цен просто округляются глаза: любимый напиток украинцев уже на вес золота

"Распыляться офицерами такого уровня — неразумно": военный эксперт объяснил назначение Дейнека командиром боевого подразделения

Где нельзя ставить кровать: названы ошибки, которые мешают спать

Кому молиться о семейном благополучии 14 марта: какой церковный праздник

"Советую не лаять": Лукашенко неожиданно пригрозил Украине и НАТО

"Сражайся ожесточенно": Дуэйн Джонсон обратился к украинскому военномуВидео

Смена целей для усиления давления: РФ готовит удары по новым объектам, что известноВидео

Под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: раскрыты подробности

Украинцев призвали не выбрасывать старые компакт-диски: в чем причина

