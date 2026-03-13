Восемь скрытых причин, привлекающих мышей весной — как с ними бороться

- Почему у вас дома появляются мыши
- Как обезопасить себя от грызунов
С приходом весны многие владельцы домов начинают приводить в порядок сад, мыть террасы и ухаживать за растениями. Однако есть одно место, которое часто остается без внимания — садовый сарай. Именно там весной чаще всего появляются грызуны.
Специалисты выделяют восемь скрытых причин, привлекающих мышей весной, а также объясняют, как предотвратить проблему.
Щели и небольшие отверстия
Мыши способны проникнуть в помещение через очень маленькие отверстия. Достаточно щели шириной около 6–7 мм — примерно как карандаш.
Зимой древесина может расширяться и сжиматься, из-за чего вокруг дверей, пола или крыши появляются незаметные трещины.
Чтобы избавиться от мышей в сарае, эксперты советуют внимательно осмотреть все соединения и заделать щели герметиком или металлической сеткой.
Конденсат и повышенная влажность
Перепады температуры ночью вызывают образование конденсата на крыше сарая. Со временем влага может привести к появлению плесени и сырости.
Такая среда привлекает вредителей и ускоряет разрушение древесины.
Чтобы предотвратить проблему, рекомендуется улучшить вентиляцию и установить дополнительные вентиляционные отверстия.
Хранение картона и бумаги
Картон легко впитывает влагу и становится идеальным материалом для гнезд. Кроме того, он может способствовать развитию плесени.
Эксперты советуют заменить картонные коробки пластиковыми контейнерами и хранить их на полках или поддонах.
Дрова рядом со стенами
Дрова часто становятся укрытием для насекомых и удерживают влагу. Кроме того, они могут привлекать грызунов теплом и запахом.
Лучше всего хранить дрова на специальной стойке и держать их минимум в 30 см от стен сарая.
Листья, земля и садовый мусор
Скопление листьев и почвы у стен сарая удерживает влагу и может привести к гниению древесины.
Чтобы избежать проблемы, вокруг основания сарая рекомендуется сделать дренажную зону из гравия.
Тканевые подушки и текстиль
Садовые подушки и другие тканевые изделия быстро впитывают влагу зимой. Это создаёт тёплое и мягкое место для гнезда грызунов.
Лучше хранить такие вещи в доме или в герметичных пакетах.
Повреждения крыши
Зимние ветры могут незаметно повредить крышу сарая. Даже небольшие дефекты позволяют воде проникать внутрь.
Эксперты советуют регулярно проверять края крыши и сразу устранять повреждения.
Плохой дренаж
Если сарай установлен прямо на земле без вентиляции, под полом может скапливаться влага. Со временем это приводит к деформации пола и разрушению конструкции.
Решением может стать установка специальных опор или пластиковых решеток, которые обеспечат циркуляцию воздуха.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
