Цветы, которые не боятся жары и цветут даже без полива: ТОП-10 самых выносливых видов

Даже в самых засушливых регионах сад может быть красочным — достаточно лишь выбрать растения, которые от природы приспособлены к жаре и нехватке воды.

Засухоустойчивые цветы

Вы узнаете:

Какие цветы прекрасно растут даже при минимальном поливе

Какие особенности имеет каждое из растений

В регионах, где дожди бывают редко, а солнце стоит высоко и долго, садоводы все равно могут создать яркое, живое пространство. Многие растения не просто выдерживают жару — они эволюционно приспособлены к ней.

Их корни, листья, структура и ритм роста позволяют сохранять влагу, переживать длительные засушливые периоды и продолжать цвести тогда, когда другие культуры гибнут, пишет сайт Martha Stewart.

ТОП-10 засухоустойчивых цветов

1. Морозники

Морозники — выносливые многолетники, которые прекрасно чувствуют себя на солнечных участках с хорошо дренированной почвой. Их плотные листья помогают удерживать влагу, а раннее цветение делает их одними из первых украшений сада даже в засушливую весну.

2. Перовская

Перовская цветет мелкими фиолетовыми цветками, которые густо покрывают ее побеги и образуют заметные длинные соцветия, и почти не требует полива после укоренения. Она любит полное солнце и сухую почву, а серебристая листва помогает растению не перегреваться в жару.

3. Калифорнийская сирень

Калифорнийская сирень прекрасно чувствует себя на бедных, сухих почвах и обильно цветет голубыми или лавандовыми кистями. Она не переносит застоя воды, поэтому лучше всего растет на солнечных участках с естественным дренажом.

4. Бугенвилия

Бугенвилия дарит яркие тропические краски именно тогда, когда жара сильнее всего. Она любит солнце, легкие кислые почвы и минимальный полив, а на опорах образует пышные цветные каскады.

5. Юкка

Юкка имеет жесткие листья и корни, удерживающие влагу, поэтому легко переносит длительную засуху. Она лучше всего растет на солнечных песчаных участках и прекрасно смотрится как акцентное растение в минималистичных садах.

6. Мак-мальва

Мак-мальва имеет глубокий стержневой корень, который накапливает воду, поэтому растение хорошо переносит жару. Она любит солнце и каменистые почвы, а ее пурпурные цветы быстро размножаются самосевом.

7. Ложный индиго

Ложный индиго выдерживает и засуху, и кратковременные подтопления после укоренения. Он любит солнечные участки и легкие почвы, а его цветы, похожие на люпин, активно привлекают пчел.

8. Амарант глобусный

Амарант глобусный начинает активно расти с наступлением жары и цветет до осени. Он прекрасно переносит засуху, любит солнце и легкие почвы, а его шаровидные соцветия привлекают бабочек.

9. Мексиканская циния

Мексиканская циния легко переносит сухие почвы и жару, не требует обрезки и обильно цветет все лето. Она лучше всего чувствует себя на солнечных участках с хорошим дренажем.

10. Осенний шалфей

Осенняя шалфей цветет все лето яркими трубчатыми цветками, которые любят колибри и другие опылители. Она хорошо растет на солнечных каменистых участках и выдерживает длительную засуху.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отработанные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

