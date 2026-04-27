Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Цветы, которые не боятся жары и цветут даже без полива: ТОП-10 самых выносливых видов

Дарья Пшеничник
27 апреля 2026, 17:10
Даже в самых засушливых регионах сад может быть красочным — достаточно лишь выбрать растения, которые от природы приспособлены к жаре и нехватке воды.

Засухоустойчивые цветы / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

  • Какие цветы прекрасно растут даже при минимальном поливе
  • Какие особенности имеет каждое из растений

видео дня

В регионах, где дожди бывают редко, а солнце стоит высоко и долго, садоводы все равно могут создать яркое, живое пространство. Многие растения не просто выдерживают жару — они эволюционно приспособлены к ней.

Их корни, листья, структура и ритм роста позволяют сохранять влагу, переживать длительные засушливые периоды и продолжать цвести тогда, когда другие культуры гибнут, пишет сайт Martha Stewart.

ТОП-10 засухоустойчивых цветов

1. Морозники

Морозники — выносливые многолетники, которые прекрасно чувствуют себя на солнечных участках с хорошо дренированной почвой. Их плотные листья помогают удерживать влагу, а раннее цветение делает их одними из первых украшений сада даже в засушливую весну.

2. Перовская

Перовская цветет мелкими фиолетовыми цветками, которые густо покрывают ее побеги и образуют заметные длинные соцветия, и почти не требует полива после укоренения. Она любит полное солнце и сухую почву, а серебристая листва помогает растению не перегреваться в жару.

3. Калифорнийская сирень

Калифорнийская сирень прекрасно чувствует себя на бедных, сухих почвах и обильно цветет голубыми или лавандовыми кистями. Она не переносит застоя воды, поэтому лучше всего растет на солнечных участках с естественным дренажом.

4. Бугенвилия

Бугенвилия дарит яркие тропические краски именно тогда, когда жара сильнее всего. Она любит солнце, легкие кислые почвы и минимальный полив, а на опорах образует пышные цветные каскады.

5. Юкка

Юкка имеет жесткие листья и корни, удерживающие влагу, поэтому легко переносит длительную засуху. Она лучше всего растет на солнечных песчаных участках и прекрасно смотрится как акцентное растение в минималистичных садах.

6. Мак-мальва

Мак-мальва имеет глубокий стержневой корень, который накапливает воду, поэтому растение хорошо переносит жару. Она любит солнце и каменистые почвы, а ее пурпурные цветы быстро размножаются самосевом.

7. Ложный индиго

Ложный индиго выдерживает и засуху, и кратковременные подтопления после укоренения. Он любит солнечные участки и легкие почвы, а его цветы, похожие на люпин, активно привлекают пчел.

8. Амарант глобусный

Амарант глобусный начинает активно расти с наступлением жары и цветет до осени. Он прекрасно переносит засуху, любит солнце и легкие почвы, а его шаровидные соцветия привлекают бабочек.

9. Мексиканская циния

Мексиканская циния легко переносит сухие почвы и жару, не требует обрезки и обильно цветет все лето. Она лучше всего чувствует себя на солнечных участках с хорошим дренажем.

10. Осенний шалфей

Осенняя шалфей цветет все лето яркими трубчатыми цветками, которые любят колибри и другие опылители. Она хорошо растет на солнечных каменистых участках и выдерживает длительную засуху.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отработанные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять