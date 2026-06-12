Три строгих запрета в праздник 13 июня: чем нельзя заниматься в этот день

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день воркуют голуби
- Что нужно сделать в этот день
- Что нельзя игнорировать 13 июня
13 июня церковь почитает память святых мучеников Акилины и Трифилия. Как сообщает Главред, Акилия родилась в городе Библиос. Она с 12 лет начала интересоваться христианством несмотря на то, что были гонения на верующих. Однажды правитель Волусиян приказал арестовать Акилину и жестоко пытать её. Девушка была юна, но она оставалась непоколебима в своей вере. Её мучили огнем и насмерть зарубили мечом. Её тело хоронил Ангел Господень.
Святой Трифилий был учеником святителя Спиридона Тримифунтского. Вскоре он стал епископом Левкуссии на Кипре. Он получил хорошее образование, стал талантливым проповедником и знатоком Священного Писания. На первом Вселенском соборе он выступил против арианской ереси.
Что можно делать 13 июня
- В этот день нужно помолиться. Стоит попросить сил в преодолении трудностей.
- В этот день можно сеять гречку. Тогда будет хороший урожай.
- В этот день помочь нуждающимся. Это принесет вам благополучие и счастье.
Что нельзя делать 13 июня
1. Нельзя 13 июня относиться небрежно к природе. Иначе из-за этого вы утратите благополучие.
2. Нельзя 13 июня игнорировать сны. Если вам приснился ручей, то вы на пути к очищению.
3. Нельзя 13 июня ругаться, злословить и желать кому-то зла. Иначе это все вернется к вам.
Приметы 13 июня
- Если в этот день тепло, то лето будет погожим.
- Если в этот день муравья активно строят муравейники, то лето будет дождливым.
- Если в этот день много росы, то будет богатый урожай.
- Если в этот день воркуют голуби, то погода будет жаркой.
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