Не стоит понижать: на какую температуру включать кондиционер летом

Эксперты назвали оптимальную температуру для охлаждения дома с помощью кондиционера.

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На какую температуру включать кондиционер / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как правильно выбирать температуру кондиционера летом

Почему нельзя включать кондиционер на низкие температуры

В жаркие летние дни кондиционер становится настоящим спасителем дома. Однако многие включают его на слишком низкую температуру, что может привести к нежелательным последствиям.

Главред узнал, на сколько градусов включать кондиционер летом, чтобы дома было комфортно и при этом не пришлось платить большие счета за электроэнергию. Об этом рассказали эксперты Southern Living.

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Какая температура идеальна для кондиционера летом

На кондиционере даже в очень жаркий день стоит выбирать температуру максимум на 10-11 градусов ниже, чем температура на улице. То есть, если на улице 30 градусов, то кондиционер оптимально ставить на 21-24 градуса.

Почему нельзя понижать температуру ниже 20 градусов

Многие не руководствуются правилом разницы температур и включают кондиционер на 18-19 градусов. Но это ошибка, потому что тогда кондиционер перегрузится и будет быстрее изнашиваться. Также такой температурный режим отразится на счете за электроэнергию.

экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

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Об источнике: Southern Living Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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