Не стоит понижать: на какую температуру включать кондиционер летом

Вы узнаете:
- Как правильно выбирать температуру кондиционера летом
- Почему нельзя включать кондиционер на низкие температуры
В жаркие летние дни кондиционер становится настоящим спасителем дома. Однако многие включают его на слишком низкую температуру, что может привести к нежелательным последствиям.
Главред узнал, на сколько градусов включать кондиционер летом, чтобы дома было комфортно и при этом не пришлось платить большие счета за электроэнергию. Об этом рассказали эксперты Southern Living.
Какая температура идеальна для кондиционера летом
На кондиционере даже в очень жаркий день стоит выбирать температуру максимум на 10-11 градусов ниже, чем температура на улице. То есть, если на улице 30 градусов, то кондиционер оптимально ставить на 21-24 градуса.
Почему нельзя понижать температуру ниже 20 градусов
Многие не руководствуются правилом разницы температур и включают кондиционер на 18-19 градусов. Но это ошибка, потому что тогда кондиционер перегрузится и будет быстрее изнашиваться. Также такой температурный режим отразится на счете за электроэнергию.
@doctor.komarovskiy Кондиционер и жара — не совершайте глупостей #жара#лето#кондиционер#мифы#доктор#комаровский#совет♬ оригинальный звук — Доктор Комаровский
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Об источнике: Southern Living
Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть такие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
- архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
- статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
- советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
- практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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