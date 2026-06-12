"Град и шквалы": синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

В некоторых областях дожди будут идти несколько дней подряд.

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Прогноз погоды в Украине на 13–14 июня / фото: ua.depositphotos.com

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Где будут идти дожди в субботу и воскресенье

На сколько градусов снизится температура в Украине

Погода в Украине в предстоящие выходные будет прохладной, жара временно отступит во всех областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Температура воздуха снизится примерно до +17+23 градусов. Только завтра, 13 июня, в восточных областях и на юго-востоке еще задержатся +26+29 градусов.

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Погода в Украине 13 июня / фото: скриншот с meteoprog

"Сегодня в Украине много грозовых дождей, проверьте, где вы поставили автомобиль, подальше от крупных конструкций, огород защитите, если возможно, так как есть вероятность града", - предупредила синоптик.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

В субботу, по словам Диденко, также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами в восточной части Украины, а вечером — в западных областях. В других регионах без осадков.

"В воскресенье дожди с грозами ожидаются в западных, северных, центральных областях, на юге и в восточной части 14 июня - без осадков. Внимание. При грозах возможны град и шквалы", - добавила она.

Погода в Украине 14 июня / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 13-14 июня

В столице 13 июня осадков не прогнозируют, но уже 14 июня будет дождь и гроза. Северо-западный ветер будет умеренным, часто порывистым. Воздух будет свежим, в дневные часы ожидается около +20 градусов.

Погода в Киеве 13 июня / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 14 июня / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украину вернется тепло — прогноз

Главред писал, что, по словам синоптика Игоря Кибальчича, с 14 по 17 июня в Украине будут периодические дожди. В западных и северных областях будет холоднее всего. Там температура воздуха ночью опустится до 7-12 градусов тепла. Днем температура воздуха в Украине повысится до 21-26 градусов тепла.

С 18 по 20 июня в Украину начнет возвращаться потепление. Температура воздуха начнет повышаться в южных и юго-западных областях, однако ночи еще будут прохладными. Также ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет на уровне 12-17 градусов тепла, а днем - 23-31 градус тепла.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным карт Европейского центра среднесрочных прогнозов, в Одессе и по области до конца июня будет немного прохладнее, чем в центральных и восточных регионах страны.

Ранее сообщалось, что 12 июня Украина оказалась под влиянием мощного атмосферного фронта, который принес широкий спектр метеорологических явлений: грозы, шквалы, сильные ливни и даже град.

Накануне стало известно, что летом 2026 года средняя глобальная температура воздуха может вырасти на целых 3 градуса. Также Супер Эль-Ниньо нарушит привычный режим осадков по всему миру.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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