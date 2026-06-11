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Ударит +7 и пойдут грозовые дожди: Украину накроет мощный шторм

Ангелина Подвысоцкая
11 июня 2026, 13:22
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Во многих областях Украины синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом.
Погода, природа, гроза, дождь
Прогноз погоды в Украине / фото: unsplash.com

Что вы узнаете:

  • Когда температура воздуха опустится до +7 градусов
  • В каких областях ожидаются грозовые дожди

Погода в Украине ухудшится в ближайшее время. В регионы придут похолодание, дожди, грозы и град. Об этом Телеграфу сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Нестабильная погода ожидается во второй декаде июня. Температура воздуха может опуститься до 7 градусов тепла.

видео дня

В период с 11 по 13 июня ожидаются дожди различной интенсивности с грозами и градом. Температура воздуха начнет заметно снижаться с западных регионов. Также ожидаются град и шквалы. Ночью температура воздуха опустится до 12-18 градусов тепла, а днем — до 22-27 градусов тепла.

погода 12 июня
Прогноз погоды в Украине на 12 июня / фото: meteoprog

С 14 по 17 июня будут периодические дожди. В западных и северных областях будет холоднее всего. Там температура воздуха ночью опустится до 7-12 градусов тепла. Днем температура воздуха в Украине повысится до 21-26 градусов тепла.

погода 15 июня
Прогноз погоды в Украине на 15 июня / фото: ventusky

С 18 по 20 июня в Украину начнет возвращаться потепление. Температура воздуха начнет повышаться в южных и юго-западных областях, однако ночи еще будут прохладными. Также ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет на уровне 12-17 градусов тепла, а днем - 23-31 градус тепла.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в четверг, 11 июня, в западных областях Украины будет нестабильная погода. Пройдут грозовые дожди, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17–22 м/с.

Ранее стало известно, что сегодня, 9 июня, на большей части территории Украины ожидаются осадки в виде дождей. Только в западных областях вероятность осадков значительно меньше.

Накануне стало известно, что в ближайшие дни погода в Украине по-прежнему будет нестабильной, с колебаниями атмосферного давления, временами с духотой при высокой влажности.

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О личности: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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