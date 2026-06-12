"Откаты" на сумму почти 8 миллионов: НАБУ раскрыло коррупционную схему в Полтаве

На данный момент получили подозрение чиновник и местный депутат.

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К преступлению могли быть причастны и другие лица / Коллаж: Главред, фото: t.me/nab_ukraine

Что сообщило НАБУ:

Полтавского чиновника подозревают в коррупционной схеме

Фигуранты дела, вероятно, присвоили почти 8 миллионов гривен

Следствие выясняет, не были ли к схеме причастны другие должностные лица

НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему при ремонте дорог в Полтавской области. Должностные лица Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета в сговоре с депутатом наладили систематическое получение неправомерной выгоды от подрядчиков.

Как сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины, чиновники требовали от компаний откат в размере 10% от суммы договоров на обслуживание и текущий ремонт местных дорог.

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"Общая сумма полученной неправомерной выгоды составляет более 7,7 млн грн. На данный момент о подозрении сообщили: депутату Полтавского городского совета — ч. 4 ст. 368 УК Украины; должностному лицу Полтавского городского совета — ч. 4 ст. 368 УК Украины; двум представителям подрядных компаний — ч. 3 ст. 369 УК Украины", — говорится в сообщении.

Следственный судья ВАКС принял решение применить к депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 33,28 миллиона гривен.

"Расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления", — добавили в НАБУ.

Что известно о Полтаве / Инфографика: Главред

Борьба с коррупцией в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли одну из крупнейших схем злоупотреблений в сфере "зеленого" тарифа за последние годы.

Ранее НАБУ и САП официально сообщили о подозрении бывшему министру энергетики и юстиции Герману Галущенко в рамках резонансного дела "Мидас", в котором он фигурирует под кодовым именем "Сигизмунд".

В НАБУ сообщили, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

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Об источнике: НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых. Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

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