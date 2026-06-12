В США можно получить участок мечты без покупки дорогой земли

Небольшой американский город пытается привлечь новых жителей необычным способом. Желающим переехать предлагают землю и финансовую поддержку.

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В США можно получить участок мечты без покупки земли / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему в США начали бесплатно раздавать землю новым жителям

Какие условия придется выполнить ради бесплатного участка

Что скрывается за заманчивым предложением маленького города

Небольшой город Кертис в американском штате Небраска предлагает необычную возможность для тех, кто мечтает о спокойной жизни вдали от мегаполисов.

Власти населенного пункта с населением около 800 человек готовы бесплатно предоставить земельные участки под строительство жилья и дополнительно поддержать семьи финансовыми выплатами. Об этом пишет Meglepetes.

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Местные чиновники рассчитывают таким образом привлечь новых жителей, остановить сокращение населения и сохранить активную жизнь сообщества. Программа уже вызвала интерес среди людей, которые хотят переехать поближе к природе и начать новую жизнь в небольшом городе.

Бесплатный участок можно получить не каждому

На первый взгляд предложение выглядит очень привлекательным. Участки в Кертисе передаются бесплатно, причем большинство из них уже обеспечены дорогами, водоснабжением, электричеством и другими необходимыми коммуникациями.

Бесплатный участок можно получить не каждому / Фото: Bartels

Однако существует важное условие. Получатели земли обязаны построить жилой дом в течение двух лет и переехать в него на постоянное место жительства. Власти подчеркивают, что программа рассчитана не на инвесторов или владельцев дач, а на людей, готовых стать частью местного сообщества.

Семьям предлагают дополнительную финансовую поддержку

Чтобы сделать переезд более привлекательным, муниципалитет предусмотрел денежные выплаты для семей с детьми. Размер помощи зависит от количества школьников, которые будут зачислены в местную школу.

Семьям предлагают дополнительную финансовую поддержку / Фото: Bartels

Таким образом власти стремятся не только увеличить численность населения, но и сохранить образовательные учреждения, которые в небольших городах часто сталкиваются с нехваткой учеников. По мнению местных руководителей, именно семьи способны обеспечить долгосрочное развитие города.

Какая жизнь ждет новых жителей

Кертис расположен среди прерий Великих равнин США. Основу местной экономики составляют сельское хозяйство и сфера услуг, а повседневная жизнь проходит в спокойном и размеренном ритме.

Будущим жителям придется учитывать, что крупные торговые центры, университеты и медицинские учреждения находятся на значительном расстоянии. Кроме того, бесплатная земля не освобождает от расходов на строительство дома и дальнейшее содержание недвижимости.

Смотрите в видео о том, как протекает жизнь в небольшом американском городке:

Ранее Главред писал о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалели. Вместо подготовки к возможному концу света жители все чаще выясняют отношения из-за бытовых проблем, состояния жилья и правил совместного проживания.

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Об источнике: Meglepetes Meglepetes — известный венгерский журнал. Ресурс ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и публикует легкие, развлекательные и полезные материалы для ежедневного чтения. На сайте можно найти интересные статьи о моде, красоте, а также рецепты и лайфхаки.

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