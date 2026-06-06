Люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалели

Вы узнаете:
- Почему жители пожалели о переезде в бункер мечты
- Какие проблемы всплыли в элитном бункерном комплексе
- Как спор между соседями привел к громкому скандалу
Роскошный бункерный комплекс Vivos xPoint в Южной Дакоте, созданный как убежище на случай ядерной войны, пандемий и других глобальных катастроф, оказался в центре громкого скандала.
Вместо подготовки к возможному концу света жители все чаще выясняют отношения из-за бытовых проблем, состояния жилья и правил совместного проживания. Об этом пишет TCD.
Проект рекламировался как элитное убежище для выживальщиков и мог принять до тысячи человек, однако реальность оказалась далека от обещаний.
По данным американских СМИ, при заполненности комплекса примерно на треть между жильцами уже возникли серьезные конфликты, которые привели к судебным разбирательствам и даже стрельбе.
Почему жители начали жаловаться
Многие арендаторы утверждают, что условия проживания не соответствуют тому, что им обещали при покупке или аренде помещений.
Основные претензии касаются проблем с канализацией, состояния квартир, а также отсутствия ряда объектов инфраструктуры, которые должны были сделать комплекс комфортным для жизни.
Скандал дошел до суда
Более ста жильцов присоединились к коллективному иску против компании Vivos.
Они заявляют, что обещанные удобства, включая тренажерный зал, ресторан и магазин, до сих пор не появились, несмотря на активную рекламу комплекса как премиального убежища.
Смотрите в видео о том, как выгляди внутри современный бункер:
Ранее Главред писал о том, что будет в последние часы перед концом света. Ученые попытались выяснить, как изменится поведение человечества в последние дни существования мира, и для этого использовали необычный эксперимент с онлайн-игрой.
Также сообщалось о том, что люди массово прячут дома наличные и консервы. Многие семьи все чаще готовятся к чрезвычайным ситуациям, опасаясь кибератак, отключений света и проблем с цифровыми платежами.
Вам может быть интересно:
- Что будет в последние дни перед концом света: как изменятся люди
- Древняя река из пророчества исчезает: ученые заговорили о конце света
- Земля может повторить один из самых страшных сценариев конца света
The Cool Down
The Cool Down - это американский новостной портал, ориентированный на материалы и советы о чистой и устойчивой жизни, технологиях для борьбы с загрязнением и практических способах сделать свою жизнь полезнее для планеты. Он предлагает статьи, лайфхаки, обзоры "зеленых" инноваций, рекомендации по энергоэффективным продуктам и истории о том, как обычные люди могут экономить, сокращать отходы и адаптироваться к изменениям климата.
Сайт был запущен как международно доступный источник контента о климате и устойчивом образе жизни и позиционирует себя как "путеводитель к более чистому, прохладному будущему", стремясь делать сложные темы понятными и полезными для широкой аудитории.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред