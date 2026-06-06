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Люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалели

Константин Пономарев
6 июня 2026, 13:29
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Элитный бункер для выживальщиков должен был защитить от катастроф, но вместо этого стал источником споров, жалоб и скандалов.
Современный бункерный комплекс Vivos xPoint в
Современный бункерный комплекс Vivos xPoint в / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему жители пожалели о переезде в бункер мечты
  • Какие проблемы всплыли в элитном бункерном комплексе
  • Как спор между соседями привел к громкому скандалу

Роскошный бункерный комплекс Vivos xPoint в Южной Дакоте, созданный как убежище на случай ядерной войны, пандемий и других глобальных катастроф, оказался в центре громкого скандала.

Вместо подготовки к возможному концу света жители все чаще выясняют отношения из-за бытовых проблем, состояния жилья и правил совместного проживания. Об этом пишет TCD.

видео дня

Проект рекламировался как элитное убежище для выживальщиков и мог принять до тысячи человек, однако реальность оказалась далека от обещаний.

По данным американских СМИ, при заполненности комплекса примерно на треть между жильцами уже возникли серьезные конфликты, которые привели к судебным разбирательствам и даже стрельбе.

Почему жители начали жаловаться

Многие арендаторы утверждают, что условия проживания не соответствуют тому, что им обещали при покупке или аренде помещений.

Арендаторы утверждают, что условия проживания не соответствуют тому, что им обещали
Арендаторы утверждают, что условия проживания не соответствуют тому, что им обещали / Фото: скриншот с Youtube

Основные претензии касаются проблем с канализацией, состояния квартир, а также отсутствия ряда объектов инфраструктуры, которые должны были сделать комплекс комфортным для жизни.

Скандал дошел до суда

Более ста жильцов присоединились к коллективному иску против компании Vivos.

Скандал дошел до суда
Скандал дошел до суда / Фото: скриншот с Youtube

Они заявляют, что обещанные удобства, включая тренажерный зал, ресторан и магазин, до сих пор не появились, несмотря на активную рекламу комплекса как премиального убежища.

Смотрите в видео о том, как выгляди внутри современный бункер:

Ранее Главред писал о том, что будет в последние часы перед концом света. Ученые попытались выяснить, как изменится поведение человечества в последние дни существования мира, и для этого использовали необычный эксперимент с онлайн-игрой.

Также сообщалось о том, что люди массово прячут дома наличные и консервы. Многие семьи все чаще готовятся к чрезвычайным ситуациям, опасаясь кибератак, отключений света и проблем с цифровыми платежами.

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