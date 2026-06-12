Чтобы не слиплись в один комок: простые правила заморозки клубники и малины

Как правильно заморозить малину и клубнику на зиму. Простые советы помогут сохранить вкус, аромат, полезные свойства и форму ягод.

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Как правильно заморозить малину и клубнику / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете

Как правильно подготовить малину к заморозке

Как избежать слипания ягод в морозильной камере

При какой температуре лучше всего хранить замороженные ягоды

Малина и клубника — одни из самых вкусных летних лакомств. Конечно, лучше всего есть их свежими, но чтобы сохранить этот вкус на зиму, ягоды стоит заморозить. Если сделать это правильно, они останутся сочными, ароматными и полезными — расскажет Главред.

Экспертыlibertatea.ro рассказали , как правильно хранить летний урожай. Как оказалось, ягоды, которые мы замораживаем летом, часто полезнее тех, что продаются в магазинах зимой. Привозные ягоды нередко собирают еще недозрелыми и транспортируют на большие расстояния, поэтому они могут содержать меньше полезных веществ. Зато замороженная спелая клубника способна сохранять значительную часть своих полезных свойств в течение многих месяцев. К тому же в сезон ягоды стоят значительно дешевле.

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Как правильно заморозить малину

Малина очень нежная, поэтому обращаться с ней нужно осторожно. Для замораживания выбирайте только целые и плотные ягоды.

Не мойте без необходимости

Если малина чистая и собрана на собственном участке, ее лучше не мыть. Если же это необходимо, быстро ополосните ягоды в сите под слабым струей воды.

Хорошо просушите

Выложите ягоды на бумажные полотенца и дождитесь, пока они полностью высохнут. Если на малине останется вода, в морозильной камере она превратится в кристаллы льда, а ягоды могут потерять форму.

Замораживайте отдельно

Разложите малину на подносе или противне в один слой так, чтобы ягоды не соприкасались друг с другом, после чего поместите в морозильную камеру.

Пересыпьте в пакет

Когда ягоды полностью замерзнут, пересыпьте их в пакет или контейнер для хранения. Так они не слипнутся в один ком, и зимой можно будет взять именно то количество, которое нужно.

Видео о том, как заморозить малину на зиму, можно посмотреть здесь:

Как подготовить клубнику к заморозке

Клубника более вынослива, чем малина, но и здесь есть свои нюансы.

Мойте с плодоножками

Главное правило — мыть клубнику до того, как удалять зеленые хвостики. Если сделать наоборот, ягоды впитают больше воды и могут потерять вкус.

Сушите и нарезайте

После мытья тщательно высушите ягоды на полотенце. Только после этого удалите плодоножки. Крупные ягоды можно разрезать пополам или нарезать ломтиками.

Замораживайте правильно

Так же, как и малину, сначала разложите клубнику в один слой на подносе или доске и заморозьте. После этого пересыпьте ягоды в пакет и максимально удалите из него воздух перед закрытием.

Храните ягоды в морозильной камере при температуре -18 °C и старайтесь не открывать ее без необходимости.

Никогда не замораживайте ягоды повторно после размораживания — они потеряют структуру, вкус и превратятся в мягкую массу. Лучше сразу фасовать их небольшими порциями для одноразового использования.

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