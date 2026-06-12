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Чтобы не слиплись в один комок: простые правила заморозки клубники и малины

Марина Иваненко
12 июня 2026, 16:52
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Как правильно заморозить малину и клубнику на зиму. Простые советы помогут сохранить вкус, аромат, полезные свойства и форму ягод.
Как правильно заморозить малину и клубнику
Как правильно заморозить малину и клубнику / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете

  • Как правильно подготовить малину к заморозке
  • Как избежать слипания ягод в морозильной камере
  • При какой температуре лучше всего хранить замороженные ягоды

Малина и клубника — одни из самых вкусных летних лакомств. Конечно, лучше всего есть их свежими, но чтобы сохранить этот вкус на зиму, ягоды стоит заморозить. Если сделать это правильно, они останутся сочными, ароматными и полезными — расскажет Главред.

Экспертыlibertatea.ro рассказали , как правильно хранить летний урожай. Как оказалось, ягоды, которые мы замораживаем летом, часто полезнее тех, что продаются в магазинах зимой. Привозные ягоды нередко собирают еще недозрелыми и транспортируют на большие расстояния, поэтому они могут содержать меньше полезных веществ. Зато замороженная спелая клубника способна сохранять значительную часть своих полезных свойств в течение многих месяцев. К тому же в сезон ягоды стоят значительно дешевле.

видео дня

Как правильно заморозить малину

Малина очень нежная, поэтому обращаться с ней нужно осторожно. Для замораживания выбирайте только целые и плотные ягоды.

Не мойте без необходимости

Если малина чистая и собрана на собственном участке, ее лучше не мыть. Если же это необходимо, быстро ополосните ягоды в сите под слабым струей воды.

Хорошо просушите

Выложите ягоды на бумажные полотенца и дождитесь, пока они полностью высохнут. Если на малине останется вода, в морозильной камере она превратится в кристаллы льда, а ягоды могут потерять форму.

Замораживайте отдельно

Разложите малину на подносе или противне в один слой так, чтобы ягоды не соприкасались друг с другом, после чего поместите в морозильную камеру.

Пересыпьте в пакет

Когда ягоды полностью замерзнут, пересыпьте их в пакет или контейнер для хранения. Так они не слипнутся в один ком, и зимой можно будет взять именно то количество, которое нужно.

Видео о том, как заморозить малину на зиму, можно посмотреть здесь:

Как подготовить клубнику к заморозке

Клубника более вынослива, чем малина, но и здесь есть свои нюансы.

Мойте с плодоножками

Главное правило — мыть клубнику до того, как удалять зеленые хвостики. Если сделать наоборот, ягоды впитают больше воды и могут потерять вкус.

Сушите и нарезайте

После мытья тщательно высушите ягоды на полотенце. Только после этого удалите плодоножки. Крупные ягоды можно разрезать пополам или нарезать ломтиками.

Замораживайте правильно

Так же, как и малину, сначала разложите клубнику в один слой на подносе или доске и заморозьте. После этого пересыпьте ягоды в пакет и максимально удалите из него воздух перед закрытием.

Храните ягоды в морозильной камере при температуре -18 °C и старайтесь не открывать ее без необходимости.

Никогда не замораживайте ягоды повторно после размораживания — они потеряют структуру, вкус и превратятся в мягкую массу. Лучше сразу фасовать их небольшими порциями для одноразового использования.

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Об источнике: Libertatea (libertatea.ro)

Libertatea (libertatea.ro) — это одно из старейших и наиболее влиятельных СМИ Румынии, которое было основано 22 декабря 1989 года во время Румынской революции, став первой независимой газетой страны после падения коммунистического режима. Пройдя путь от популярного массового таблоида до серьезного общеполитического издания, сегодня портал является одним из лидеров румынского интернет-пространства по посещаемости. Сайт функционирует как мощный информационный агрегатор, оперативно освещающий главные национальные и мировые новости, резонансные журналистские расследования, политику, экономику, спорт, а также материалы о культуре, здоровье и стиле жизни.

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