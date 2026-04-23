Опасное соседство: какие растения-захватчики вытесняют другие цветы из сада

Марина Иваненко
23 апреля 2026, 21:52обновлено 23 апреля, 22:33
Какие растения могут испортить вашу клумбу — самые агрессивные виды, которые быстро разрастаются, вытесняют соседей и требуют постоянного контроля.
Вредные растения на клумбе
Растения-агрессоры на клумбе / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие растения могут быстро уничтожить клумбу
  • Какие виды чаще всего вытесняют другие растения

Некоторые декоративные растения имеют настолько агрессивный характер, что за один сезон могут превратить ухоженный цветник в хаотичную чащу. Они быстро размножаются, вытесняют соседние культуры, и их практически невозможно вывести.

Чтобы сохранить красивый вид вашей клумбы, важно знать "захватчиков" в лицо и соблюдать правила их высадки — подробнее о них расскажет Главред.

Почему эти растения опасны для цветника

Главная проблема растений-агрессоров заключается в том, что они способны бесконтрольно расширяться по территории. Как отмечают авторы канала "Зеленые горизонты":

Они способны образовывать сплошные коврики при неправильном уходе... Они подавляют другие растения, и, поверьте, борьба с ними не стоит затраченных усилий.

Самые популярные растения, которые "захватывают" участок

Мята и ландыш

Эти растения объединяет способ захвата участка — через подземные побеги. Мята разрастается очень быстро, а ландыш, несмотря на свой хрупкий вид, имеет чрезвычайно крепкое корневище, которое "душит" соседние цветы.

Поэтому, если вы хотите иметь эти растения на участке, их стоит высаживать в отдельные контейнеры или в местах, где не планируете выращивать ничего другого.

Видео о том, какие растения лучше не высаживать на клумбе, можно посмотреть здесь:

Золотарник и лилейник

Золотарник когда-то был декоративным растением, однако сейчас стал опасным сорняком, который распространяется и корнями, и семенами. Что касается лилейника, то он также обладает большой силой роста.

Золотарник настолько живуч, что еще с XVIII века массово распространился с цветников в дикую природу, заполонив леса и луга.

Растения-захватчики
Растения-захватчики / Инфографика: Главред

Испанский очиток и стахис

Очиток идеально подходит для неприхотливых садов ("посадил и забыл"), но от него практически невозможно избавиться из-за самосева и устойчивости к бедным почвам.

Стахис (чистец византийский) ценят за пушистые листья, но за год он может полностью покрыть землю, заглушая все вокруг.

Как контролировать агрессивные растения: советы специалистов

Если вы все же решили украсить сад этими видами, придерживайтесь трех основных правил:

  • Высаживайте растения в вкопанные в землю емкости без дна или специальные садовые контейнеры.
  • Используйте их только в крупных композициях, но не в маленьких рокариях или рабатках.
  • Своевременно обрезайте соцветия (чтобы предотвратить самосев) и ограничивайте разрастание корней.

Если вы уже посадили их, не забывайте сдерживать их рост и строго контролировать размножение, — отмечают на канале.

Об источнике: YouTube-канал "Зеленые горизонты"

YouTube-канал "Зеленые горизонты" — это украиноязычный познавательный ресурс, посвященный практическому садоводству и ландшафтному дизайну. Авторы проекта делятся профессиональными советами по выращиванию декоративных и сельскохозяйственных культур, защите растений от вредителей и созданию гармоничных композиций на приусадебных участках. Контент ориентирован на широкую аудиторию — от новичков до опытных хозяев, а информация подается в доступной форме с акцентом на экологичные методы ухода. Главной целью канала является популяризация украинского агрономического контента и помощь зрителям в создании эстетичного и продуктивного сада.

