Колорадский жук не подойдёт: 5 растений-спасителей, которые должны быть на грядке

Марина Иваненко
20 апреля 2026, 19:51обновлено 20 апреля, 21:10
Как избавиться от колорадского жука без химикатов. 5 растений с сильным ароматом помогут защитить картофель, сохранить урожай и избежать затрат на дорогие препараты.
Что посадить рядом с картофелем
Что посадить рядом с картофелем

О чем вы узнаете:

  • Как избавиться от колорадского жука без использования химии
  • Какие растения эффективно отпугивают вредителя с картофеля

Борьба с колорадским жуком — это ежегодная проблема для большинства огородников. Традиционные химические препараты часто малоэффективны, так как вредитель быстро привыкает к яду, а расходы на защиту огорода растут. Существуют проверенные методы биологической защиты, которые позволяют отпугнуть насекомых с помощью обычных растений — подробнее расскажет Главред.

Основной секрет заключается в том, что колорадский жук ищет картофель по запаху, который чувствует на расстоянии до 50 метров. Растения, обладающие сильным ароматом, могут "сбить" обоняние вредителя, делая грядку незаметной для него. Как отмечают эксперты канала "Секреты урожая", такой подход не только экономит деньги, но и помогает сохранить урожай экологически чистым.

Пять растений, которые специалисты советуют использовать на огороде

Пижма

Это сорняк с желтыми соцветиями, который часто растет у дорог. Его резкий запах блокирует рецепторы жука. Лучше всего приготовить настой: три горсти свежей травы залить ведром воды на сутки. Также пижму можно высаживать по периметру огорода как живой барьер.

Горькая полынь

Его аромат настолько сильный, что буквально парализует пищевые рецепторы вредителя. Для обработки используют отвар (кипятят 15 минут), который обязательно разбавляют водой и добавляют хозяйственное мыло для лучшего прилипания к листьям.

Видео о том, как защитить картофель от колорадского жука, можно посмотреть здесь:

Бархатцы

Эти цветы действуют комплексно. Их корни выделяют вещества, убивающие личинок в почве, а цветы создают ароматную завесу. Специалисты советуют высаживать готовую рассаду бархатцев прямо в ряды с картофелем (один кустик на три куста картофеля).

Чеснок

Главным оружием здесь является аллицин — вещество, выделяющееся только при измельчении зубчиков. Чеснок можно использовать как для приготовления настоев для опрыскивания, так и высаживать прямо в лунки во время посадки картофеля.

Мелисса или кошачья мята

Лимонный аромат этих растений действует на насекомых как сильный репеллент. Срезанную траву нужно раскладывать между рядами в качестве мульчи. Это не только отпугивает жуков, но и сохраняет влагу в земле.

Опрыскивать картофель настоями можно только вечером или утром, чтобы избежать ожогов листьев на солнце. Комбинация нескольких таких растений может создать мощную защиту, из-за которой вредители покидают участок в поисках "более вкусного" места у соседей.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Помимо практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для новичков, так и для опытных хозяев.сад

картошка картофель интересные новости колорадский жук
