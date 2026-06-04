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Шэрон Стоун назвала вопиющую последнюю каплю, которая разрушила ее брак

Алена Кюпели
4 июня 2026, 21:06
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Ее муж просто развернулся и ушел, услышав о диагнозе.
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун рассказала о личном / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Кратко:

  • Что случилось с Шэрон Стоун
  • Почему она приняла такое решение

Шэрон Стоун решила расторгнуть свой второй брак из-за реакции своего тогдашнего мужа на её ужасные проблемы со здоровьем.

Как пишет Page Six, актриса из фильма "Основной инстинкт" рассказала, что узнала о наличии опухолей в груди в начале 2000-х годов.

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"Одна из них была больше, чем вся моя левая грудь", — вспоминала она. "И врач приехал ко мне домой и сказал: „Послушайте, мы думаем, что вам следует сделать двустороннюю мастэктомию. Это действительно плохо. И обычно, когда опухоли достигают этой области, мы ещё до операции понимаем, что это рак", - рассказывает актриса.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун рассказала о последней капле / ua.depositphotos.com

68-летняя Стоун сказала, что была уверена в доброкачественности своих опухолей и решила сделать операцию, "потому что не собиралась шутить".

Однако тогдашний муж Стоун ясно дал понять, что не поддерживает её решение. "Мой муж сказал: „Это смешно", — вспоминала она. — И встал и вышел из комнаты".

Номинированная на "Оскар" актриса сказала, что ее муж был расстроен, потому что ей придется удалить обе груди.

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О персоне: Шэрон Стоун

Шерон Стоун - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинантка на премию "Оскар".

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