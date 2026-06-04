Шэрон Стоун назвала вопиющую последнюю каплю, которая разрушила ее брак

Кратко:
- Что случилось с Шэрон Стоун
- Почему она приняла такое решение
Шэрон Стоун решила расторгнуть свой второй брак из-за реакции своего тогдашнего мужа на её ужасные проблемы со здоровьем.
Как пишет Page Six, актриса из фильма "Основной инстинкт" рассказала, что узнала о наличии опухолей в груди в начале 2000-х годов.
"Одна из них была больше, чем вся моя левая грудь", — вспоминала она. "И врач приехал ко мне домой и сказал: „Послушайте, мы думаем, что вам следует сделать двустороннюю мастэктомию. Это действительно плохо. И обычно, когда опухоли достигают этой области, мы ещё до операции понимаем, что это рак", - рассказывает актриса.
68-летняя Стоун сказала, что была уверена в доброкачественности своих опухолей и решила сделать операцию, "потому что не собиралась шутить".
Однако тогдашний муж Стоун ясно дал понять, что не поддерживает её решение. "Мой муж сказал: „Это смешно", — вспоминала она. — И встал и вышел из комнаты".
Номинированная на "Оскар" актриса сказала, что ее муж был расстроен, потому что ей придется удалить обе груди.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что Мила Нитич впервые решилась на болезненное признание, рассказав о потере ребенка на раннем сроке беременности. По словам артистки, пережитая трагедия не только стала для нее тяжелым ударом, но и повлекла за собой серьезные осложнения для здоровья.
Накануне также, известная украинская артистка Ольга Сумская неожиданно заговорила о личной жизни младшей дочери Анны, которую она родила от актера Виталия Борисюка.
Вас также может заинтересовать:
- Квартира украинской актрисы пострадала из-за атаки россиян на Киев: как выглядит
- "Я очень экономная": известная актриса рассказала о своих расходах в Киеве
- Кличко резко ответил на вопрос о дочери от американской актрисы
О персоне: Шэрон Стоун
Шерон Стоун - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинантка на премию "Оскар".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред