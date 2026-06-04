Регионы будут "плавать": в каких областях ожидаются грозовые дожди

Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +10 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 5 июня / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 5 июня

Где температура воздуха поднимется до +28 градусов

В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 5 июня будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 5 июня будет тепло. Температура воздуха поднимется до +28 градусов. Дожди будут во многих областях Украины. Только на территории южных областей будет сухо. На выходных также будут дожди.

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Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 5 июня

В Украине 5 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди и грозы в западных и восточных областях. В Закарпатье, Прикарпатье, на юге и северо-востоке будет туман. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 22-27°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +20

По данным meteoprog, 5 июня в Украине будет довольно тепло. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха поднимется до +15...+27 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +10...+23 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня / фото: meteoprog

Погода 5 июня в Киеве

В Киеве 5 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, однако в Киевской области будет дождь. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем около 25°", — сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, 4 июня по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, но температурный режим останется летним — от +20 до +27 градусов.

Также синоптики прогнозировали, что в июне температура в Одессе будет оставаться близкой к климатической норме с кратковременным похолоданием в начале месяца и потеплением в конце.

Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что уже с первых дней июня воздушная масса будет постепенно прогреваться, поэтому ночные и дневные температурные показатели повысятся до средних многолетних значений. В некоторых областях даже установится летняя жара.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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