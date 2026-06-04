В Украине потеплеет до +28 градусов: в каких областях будет жарче всего

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- Какая будет погода в Украине в пятницу
- Какие области обойдут дожди
Погода в Украине в пятницу, 5 июня, будет теплой. Местами температура достигнет +28 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Сейчас у нас в ближайшее время будут так называемые лайт-тропики, влажно и очень тепло", — говорится в сообщении.видео дня
По ее словам, завтра повсеместно максимальная температура воздуха составит +23…+26 градусов, только в южной части ожидается до +28 градусов.
Дожди также прогнозируются во многих областях Украины.
"Разве что в южной части без существенных осадков и узкая полоса также с меньшей вероятностью осадков — от Киевской области на юг", — отметила синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве в пятницу существенных осадков не ожидается. Прогнозируется теплая погода с максимальной температурой воздуха до +24 градусов.
Диденко добавила, что на выходных в Украине будет влажно и тепло, а при дождях — прохладнее.
Погода в Украине до конца недели
Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что уже с первых дней июня воздушная масса будет постепенно прогреваться, поэтому ночные и дневные температурные показатели повысятся до средних многолетних значений.
Он отметил, что на выходных в некоторых областях даже установится летняя жара.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, 4 июня по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, но температурный режим останется летним — от +20 до +27 градусов.
Также синоптики прогнозировали, что в июне температура в Одессе будет оставаться близкой к климатической норме с кратковременным похолоданием в начале месяца и потеплением в конце.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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