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В Украине потеплеет до +28 градусов: в каких областях будет жарче всего

Мария Николишин
4 июня 2026, 13:48
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Синоптик сказала, что на выходных в Украине будет влажно и тепло.
В Украине потеплеет до +28 градусов: в каких областях будет жарче всего
Прогноз погоды в Украине на 5 июня / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине в пятницу
  • Какие области обойдут дожди

Погода в Украине в пятницу, 5 июня, будет теплой. Местами температура достигнет +28 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Сейчас у нас в ближайшее время будут так называемые лайт-тропики, влажно и очень тепло", — говорится в сообщении.

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По ее словам, завтра повсеместно максимальная температура воздуха составит +23…+26 градусов, только в южной части ожидается до +28 градусов.

Дожди также прогнозируются во многих областях Украины.

В Украине потеплеет до +28 градусов: в каких областях будет жарче всего
Карта прогноза дождей на 5 июня / фото: facebook.com/tala.didenko

"Разве что в южной части без существенных осадков и узкая полоса также с меньшей вероятностью осадков — от Киевской области на юг", — отметила синоптик.

В Украине потеплеет до +28 градусов: в каких областях будет жарче всего
Погода 5 июня / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу существенных осадков не ожидается. Прогнозируется теплая погода с максимальной температурой воздуха до +24 градусов.

В Украине потеплеет до +28 градусов: в каких областях будет жарче всего
Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко добавила, что на выходных в Украине будет влажно и тепло, а при дождях — прохладнее.

В Украине потеплеет до +28 градусов: в каких областях будет жарче всего
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине до конца недели

Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что уже с первых дней июня воздушная масса будет постепенно прогреваться, поэтому ночные и дневные температурные показатели повысятся до средних многолетних значений.

Он отметил, что на выходных в некоторых областях даже установится летняя жара.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, 4 июня по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, но температурный режим останется летним — от +20 до +27 градусов.

Также синоптики прогнозировали, что в июне температура в Одессе будет оставаться близкой к климатической норме с кратковременным похолоданием в начале месяца и потеплением в конце.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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