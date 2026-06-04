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Продавцы массово снижают цены: в Украине дешевеет овощ нового урожая

Руслана Заклинская
4 июня 2026, 12:19
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Темпы продаж остаются низкими, что усугубляет падение цен.
Продавцы массово снижают цены: в Украине дешевеет овощ нового урожая
В Украине подешевела капуста нового урожая / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Кратко:

  • В Украине дешевеет капуста нового урожая
  • После стабилизации погоды выросли объемы сбора и поставок овощей
  • Цены примерно на 16% ниже, чем в начале июня 2025 года

В Украине снижаются цены на капусту нового урожая. Рынок находится под давлением сезонного увеличения предложения от местных производителей. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По данным экспертов, главным фактором удешевления стала активизация сбора урожая после периода нестабильной погоды. После сильных дождей, гроз и местами града погодные условия в большинстве регионов стабилизировались, что позволило хозяйствам нарастить объемы поставок на внутренний рынок. В результате предложение капусты нового урожая заметно превышает текущий спрос.

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Дополнительным фактором давления на цены стало качество продукции. Часть урожая не соответствует ожиданиям конечных покупателей, что вынуждает производителей снижать отпускные цены для стимулирования продаж.

Несмотря на рост предложения, темпы реализации остаются умеренными, что усиливает ценовой спад в этом сегменте.

В настоящее время производители предлагают капусту нового урожая по цене 11-18 грн за килограмм (примерно $0,25-0,41/кг). Это в среднем на 22% меньше, чем неделю назад. Аналитики также отмечают, что нынешние цены примерно на 16% ниже, чем в начале июня 2025 года.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на продукты в июне - прогноз экономиста

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак пояснил, что в июне цены на продукты будут формироваться под влиянием сезонного поступления нового урожая, стоимости топлива, логистики и уровня спроса.

По его словам, в условиях войны особую роль играет стабильность поставок. Любые перебои в логистике могут сразу отразиться на конечной стоимости продуктов. В то же время высокие цены на топливо продолжают повышать себестоимость производства и доставки, что особенно сказывается на мясе, молочных продуктах и хлебе.

Вместе с тем эксперт ожидает, что увеличение предложения овощей нового урожая может способствовать снижению цен на часть продуктов. Однако общая ситуация на рынке будет зависеть от баланса спроса и предложения, а также возможного роста потребительского ажиотажа на отдельные товары.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в начале лета в Украине ожидается традиционное сезонное снижение цен на часть продуктов. По словам экономиста Олега Пендзина, дешеветь будут прежде всего сезонные овощи, а также молоко и мясо.

Также украинка провела эксперимент и сравнила цены на базовые продукты в Украине и Германии, опубликовав видео в TikTok. В результате выяснилось, что часть товаров в Украине дороже, в частности огурцы, помидоры, лимоны и молоко.

Как сообщал Главред, Украина оказалась среди стран с самым быстрым ростом цен на продукты питания и вошла в топ-15 соответствующего рейтинга FAO. В то же время экономисты ставят под сомнение корректность таких оценок, указывая на неполный охват стран и искажение глобальной картины.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса по производству овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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