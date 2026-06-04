Польша закрывает небо на границе с Украиной и Беларусью - в чем причина

Временные ограничения на полеты будут действовать с 10 июня по 9 сентября.

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Польша закрывает воздушное пространство на границе / Коллаж: Главред, фото: РосСМИ, УНИАН, t.me/voynareal

Кратко:

Польша частично закрывает воздушное пространство

Ограничения будут действовать с 10 июня по 9 сентября

Решение объясняют необходимостью обеспечения национальной безопасности

В Польше временно вводят ограничения воздушного движения в восточной части страны вблизи границ с Украиной и Беларусью. Решение принято из соображений национальной безопасности и будет действовать в течение нескольких месяцев. Об этом сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA).

По данным польской стороны, по просьбе Оперативного командования Вооруженных сил Польши с 10 июня (00:00 UTC) до 9 сентября 2026 года (23:59 UTC) на востоке страны будет установлена зона ограниченного доступа EP R131.

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Ограничения будут действовать в воздушном пространстве от уровня земли до высоты FL95 — примерно до 3 км. При этом отмечается, что эти меры не повлияют на международные пассажирские рейсы, поскольку они осуществляются на значительно больших высотах.

В Польском агентстве аэронавигации объясняют, что ограничения введены с целью обеспечения национальной безопасности. Официальные подробности относительно конкретных причин не разглашаются. В то же время в сообщении подчеркивается, что гражданская авиация не претерпит существенных изменений в привычном графике полетов.

Польша закрывает воздушное пространство / Фото: pansa.pl

На фоне объявления ограничений в сети также появились сообщения мониторинговых каналов о передислокации российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Энгельс-2".

По этим данным, самолет мог быть задействован для подготовки к оснащению крылатыми ракетами. Мониторинговые ресурсы призывают внимательно относиться к воздушным тревогам в период 6-9 июня.

Какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

В чем особенность последних атак РФ по Украине — мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что Россия в последнее время активизировала массированные и более разрушительные удары по Киеву и другим регионам Украины. Причиной этого являются внутренние проблемы и ощущение безысходности в политическом руководстве РФ.

По его словам, Кремль пытается восстановить военный паритет и вернуть себе преимущество, в частности в сфере беспилотных систем, однако действует хаотично и использует все имеющееся вооружение.

"Удары РФ стали более массированными и растянутыми во времени опять-таки из-за безысходности. Посмотрите на состав удара: на Киев летело все, что только можно, это называется "я его слепила из того, что было". Россия запустила все, что наскребла. А запуск таких разных ракет и дронов влечет за собой проблемы взаимодействия, потому что разные виды авиации, разные типы ракет, разная скорость, разные системы наведения и время подлета", — пояснил эксперт.

Жданов также считает, что подобные действия направлены на оказание психологического давления на население Украины, в частности попытки запугать массированными обстрелами.

Атаки РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в России все чаще используют заявления о якобы ударах Украины по гражданским объектам в качестве повода для оправдания новых атак. Аналитики ISW отмечают, что российская пропаганда регулярно распространяет неподтвержденные обвинения в адрес Украины.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия наращивает производство и совершенствование беспилотников и планирует увеличить долю реактивных ударных дронов до 50%. По его словам, это создает новые вызовы для украинской ПВО.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что российский военно-промышленный комплекс продолжает поддерживать высокие темпы производства ракет, что позволяет РФ регулярно наносить массированные удары по Украине. По его словам, Россия ежемесячно производит около 120 баллистических ракет, а также другие виды ракетного вооружения.

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Об источнике: PANSA PANSA (Polish Air Navigation Services Agency / Польское агентство аэронавигационного обслуживания) — это государственное учреждение Польши, отвечающее за организацию и безопасность воздушного движения в стране. PANSA обеспечивает управление гражданским воздушным пространством Польши, координирует работу авиадиспетчеров, контролирует движение самолетов в польском небе и гарантирует соблюдение международных стандартов авиационной безопасности. Агентство также сотрудничает с военными структурами, в частности в случаях, когда необходимо временно ограничивать или изменять маршруты полетов из соображений безопасности.

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