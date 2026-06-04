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Ограничения для украинских мужчин: кто в ЕС поддерживает, а кто - против

Инна Ковенько
4 июня 2026, 16:53
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В ходе консультаций в Люксембурге несколько стран ЕС заявили о готовности ввести ограничения для украинских мужчин.
Изменятся ли правила для украинских мужчин в ЕС
Изменятся ли правила для украинских мужчин в ЕС / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале:

  • Какие страны поддержали идею изменить условия предоставления убежища для мужчин призывного возраста
  • Кто в ЕС выступил против
  • Какие новые условия предлагает Германия

В ЕС стартовала официальная дискуссия о возможных ограничениях для украинских мужчин на автоматическое получение временной защиты. Министры внутренних дел и юстиции ЕС 4-5 июня обсудят будущий правовой статус украинских беженцев после истечения срока действия Директивы о временной защите в марте 2027 года.

Во время консультаций в Люксембурге несколько правительств ЕС уже выразили поддержку ограничениям для украинских мужчин, сообщает Welt.

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Заместитель министра внутренних дел Кипра по вопросам миграции Николас Иоаннидес сообщил, что окончательных решений пока нет. По его словам, встреча направлена на обмен мнениями между государствами-членами, а принятие конкретных решений не планируется.

Главред собрал позиции стран ЕС относительно будущей защиты украинских беженцев.

"Страна нуждается в своих мужчинах": что предлагает Австрия

Австрия настаивает на отмене автоматической защиты для украинских мужчин призывного возраста с марта 2027 года.

"С марта 2027 года для украинских мужчин больше не должно быть автоматического статуса защиты. Украине нужны граждане мужского пола призывного возраста", — заявил министр внутренних дел Герхард Карнер.

По его словам, такой шаг выгоден как Австрии, так и Украине, поскольку страна нуждается в мужчинах и для защиты, и для поддержки экономики. В министерстве подчеркивают: важно действовать быстро, чтобы изменения вступили в силу вовремя.

Отмечается, что те, кто уже находится в ЕС и имеет статус временной защиты, его не потеряют.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

Германия поддерживает продление защиты на новых условиях

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Берлин поддерживает продление временной защиты, но на новых условиях. Вместо автоматической временной защиты мужчинам могут предложить пройти стандартную процедуру получения статуса беженца.

Польша соглашается на ограничения, но отвергает географический критерий

Польша также поддержала идею ограничений для мужчин призывного возраста.

"Мы знаем, что будет внесено предложение об ограничении возможности предоставления временной защиты людям, которые и так не могут покинуть Украину — то есть лицам призывного возраста. Польша в целом согласна с таким решением", — заявил заместитель министра внутренних дел Мацей Душчик.

В то же время там считают категорически неприемлемым так называемый географический подход — идеи не предоставлять защиту людям из якобы безопасных регионов Украины.

Швеция — за ограничения для украинских мужчин

Министр миграции Швеции Йохан Форсселль заявил, что Стокгольм тоже готов поддержать такие изменения.

"В этой войне нужно воевать и в ней нужно победить. А для этого очень важно, чтобы больше мужчин оставались в Украине и воевали. Поэтому да — это то, что мы также могли бы поддержать", — заявил министр.

Швеция считает "разумным" предложение исключить из временной защиты тех, кто имеет запрет на выезд из Украины.

Какие страны выступают против изменений

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что Таллинн считает наиболее разумным шагом продление действия директивы в нынешнем виде.

"Это было бы лучшим решением, и я считаю, что это наиболее целесообразно с учетом принципа, что мы помогаем Украине и поддерживаем ее столько, сколько потребуется. Любые изменения следует обсуждать также с Украиной", — сказал он.

Аналогичную позицию озвучил и министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден. По его словам, для Люксембурга "не подлежит сомнению", что общий принцип должен заключаться в автоматическом продлении защиты для украинцев.

Выезд украинских мужчин за границу

Главред ранее писал, что Польша поддерживает идею ограничить доступ к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста. В Варшаве считают логичным, что лица, не имеющие права на законный выезд из Украины, не должны получать статус защиты в европейских странах.

Кроме того, Германия поддерживает усилия Украины по сохранению мобилизационного и человеческого ресурса, поэтому в Берлине готовят механизмы для возвращения украинских беженцев на родину.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что вопрос о возвращении украинских мужчин призывного возраста, находящихся под временной защитой, пока не стоит на повестке дня ЕС.

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Об источнике: Die Welt

Die Welt — немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и являющаяся одним из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, рассматриваемым в "Ди Вельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.

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