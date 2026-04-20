Мобилизация, штрафы и тюрьма: в ЕС готовят депортацию мужчин в Украину, что их ждет

Эксперты объяснили, при каких условиях возможна принудительная высылка украинцев, существуют ли для этого правовые механизмы и какие ограничения действуют в ЕС.

Украинцы за рубежом — в ЕС готовят депортацию мужчин в Украину, что их ждет

О чем идет речь в материале:

Как планируют ужесточить ответственность за незаконный выезд из Украины

Каковы риски принудительного возвращения украинцев и кого могут депортировать в Украину

Существует ли механизм возвращения мужчин в Украину из-за границы

Реально ли депортировать украинцев призывного возраста из Германии или Польши

После совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца в Берлине 14 апреля 2026 года в украинском информационном пространстве резко обострилась дискуссия о возможной принудительной депортации мужчин призывного возраста из стран ЕС. Поводом стали заявления о необходимости "работать над возвращением" украинцев, выехавших за границу, в частности тех, кто сделал это с нарушением законодательства.

Главред собрал главное, что стоит знать о принудительной депортации мужчин призывного возраста в Украину.

О чем заявили Зеленский и Мерц

Германия поддерживает усилия Украины по сохранению мобилизационного и человеческого ресурса, поэтому в Берлине готовят механизмы для возвращения украинских беженцев на родину. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 апреля.

Он подчеркнул, что немецкая сторона понимает и поддерживает политику Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста за границу в период военного положения.

"Мы поддерживаем усилия Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста в ЕС. Это абсолютно необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя, чтобы сохранялось единство украинского общества и чтобы страну можно было восстановить. И мы видим здесь ощутимый прогресс в интересах обеих сторон", — сказал Мерц.

Также стороны обсудили вопрос возвращения украинцев, находящихся в Германии под временной защитой, и договорились работать над тем, чтобы этот процесс был максимально организованным и удобным.

По словам канцлера, в этом направлении уже есть заметный прогресс, поскольку обе страны заинтересованы в восстановлении кадрового потенциала Украины. Кроме того, Берлин и Киев планируют сотрудничать в вопросе ограничения количества украинских мужчин, обращающихся за убежищем в Германии.

"Чрезвычайно важно, чтобы эти мужчины были на месте и помогали своей стране", — сказал он.

Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращения украинских мужчин призывного возраста, выехавших за границу с нарушением законодательства, должны прорабатывать соответствующие службы Украины и Германии. Он отметил, что речь идет о тех, кто выехал временно, но остался за границей на годы.

"Многие из них уехали, нарушая украинское законодательство. Соответствующие наши службы обеих стран должны заниматься этим вопросом", — подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что Вооруженные силы Украины заинтересованы в возвращении этих граждан, поскольку это необходимо для проведения ротаций. Он отметил важность принципа справедливости, ведь военные нуждаются в замене, имеют семьи и выполняют долг по защите государства, поэтому каждый гражданин призывного возраста должен нести ответственность в соответствии со своими возможностями и конституционным долгом.

Сколько украинских мужчин в Германии

По состоянию на март 2026 года в Германию из-за войны официально прибыли более 1,3 миллиона украинцев, и значительную часть среди них составляют мужчины призывного возраста, вопрос возвращения которых становится все более актуальным. Об этом сообщили в Миграционной службе Германии в ответе на запрос ТСН.ua.

В частности, по данным Центрального реестра иностранцев, по состоянию на 9 марта 2026 года в стране зафиксировано 1 340 352 человека, въехавших в связи с войной, из которых 349 520 — мужчины в возрасте от 18 до 63 лет, воспользовавшиеся временной защитой.

Случаи принудительной депортации мужчин имеют место

Принудительное возвращение украинских мужчин из Германии юридически возможно и не требует отдельного специального решения в каждом случае. Об этом сообщил народный депутат Руслан Горбенко в эфире проекта"Суперпозиция".

По его словам, на практике уже есть случаи официальной депортации, в частности в исключительных обстоятельствах для высылки граждан мужского пола не требуется политическое решение.

Он пояснил, что мужчин, нарушающих закон, принудительно возвращают к границе Украины, где их встречают представители ТЦК и вручают повестки, после чего они проходят военно-медицинскую комиссию.

В то же время депутат отметил, что для массовой депортации всех мужчин необходимо отдельное решение правительства Германии или принятие соответствующего закона Бундестагом.

"Поэтому, если Фридрих Мерц хочет увидеть какой-то эффект от этого решения, то здесь нужно подходить к этому очень системно", — резюмировал нардеп.

Что говорят в ГПСУ о случаях якобы принудительной депортации мужчин в Украину и их мобилизации

В то же время в Государственной пограничной службе опровергли заявления народного депутата Руслана Горбенко о том, что депортированных из ЕС украинских мужчин на границе якобы встречают представители ТЦК. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

"Это не соответствует действительности. И я не знаю, о каком именно случае он говорит. Когда страны мира депортируют иностранцев, к которым могут относиться украинцы, они не обязаны сообщать Украине о таких мерах. Депортация может быть как добровольной, так и принудительной, такие же нормы применяет Украина и не сообщает соседним странам", – сказал Демченко.

Он пояснил, что в случае выявления при пересечении границы мужчин, находящихся в розыске по базе "Оберег", их передают в полицию в соответствии с законодательством.

По его словам, пограничники действуют по установленной процедуре как при въезде, так и при выезде из Украины, и утверждение о том, что на границе кого-то встречают представители ТЦК, не соответствует действительности.

Как планируют ужесточить ответственность за незаконный выезд из Украины

В Украине планируют ужесточить ответственность для военнообязанных граждан за выезд и пребывание за границей, о чем сообщают эксперты со ссылкой на правительственный законопроект №13673 о внесении изменений в Уголовный кодекс. Об этом сообщает ТСН.

Документ находится в Верховной Раде с августа 2025 года, а с февраля 2026 года включен в повестку дня и в настоящее время доступен для ознакомления. Это правительственная инициатива, в пояснительной записке к которой министр внутренних дел Игорь Клименко отмечает, что в настоящее время за незаконное пересечение границы военнообязанные несут лишь административную ответственность, однако такие меры не имеют достаточного сдерживающего эффекта, поскольку количество нарушений растет.

"Если в 2021 году пограничниками зафиксировано чуть более 3 тыс. незаконных пересечений государственной границы Украины, то в 2022 году таких правонарушений стало более чем вдвое больше, в 2023 году их почти 10 тыс., в 2024 году их более 20 тыс., а в первом квартале текущего года (2025 год) задержано почти 4 678 военнообязанных лиц (призывников, резервистов), что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4539 человек)", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как будут наказывать за незаконное пересечение границы

Законопроект предусматривает изменения в часть третью статьи 332-2 Уголовного кодекса Украины, которая касается незаконной переправки лиц через государственную границу в условиях военного или чрезвычайного положения.

Как пояснила адвокат Тамила Алексик, в случае его принятия за такое правонарушение будет введена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с дополнительным ограничением права занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностью до трех лет, а также с конфискацией имущества. По ее словам, это будет считаться тяжким преступлением.

"За эти правонарушения предлагается ввести ответственность в виде штрафа от 7 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (119 000 — 170 000 грн) или лишения свободы на срок до трех лет", — объясняет адвокат.

Адвокат подчеркивает, что предлагаемые изменения коснутся не только нарушителей правил пересечения государственной границы в целом, но и отдельно призывников, военнообязанных и резервистов, находящихся за пределами Украины.

Законопроект предусматривает дополнение Уголовного кодекса новой статьей 337-1, которая будет устанавливать уголовную ответственность за превышение разрешенного срока пребывания за границей. Наказание может предусматривать штраф в размере от 34 000 до 51 000 гривен или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Эти нормы будут распространяться и на тех, кто выехал за пределы Украины на разрешенный срок — 30 или 60 дней в соответствии с правилами пересечения границы, но не вернулся вовремя.

При каких условиях можно вернуться в Украину и избежать наказания за незаконный выезд

Тамила Алексик отмечает, что законопроект также предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за правонарушение, определенное частью 4 статьи 332-2 Уголовного кодекса Украины.

"Освобождение от уголовной ответственности возможно при условии, если лицо в течение 3-х месяцев с момента совершения уголовного правонарушения вернулось на территорию Украины и до момента вручения уведомления о подозрении заявило о случившемся правоохранительному органу", — указала она.

Она уточнила, что это деяние относится к нетяжким преступлениям, и привлечь к ответственности за него можно в течение пяти лет с момента совершения.

Каковы риски принудительного возвращения украинцев

В то же время народный депутат Богдан Кицак считает, что принудительное возвращение украинских мужчин, незаконно выехавших за границу, может вызвать новую волну миграции в другие европейские страны. Об этом он заявил в эфире проекта "Суперпозиция".

Так он прокомментировал инициативу Германии по сотрудничеству с Украиной в вопросе ограничения пребывания таких граждан за границей.

По его мнению, подобные шаги могут иметь обратный эффект и стимулировать людей переезжать в те государства, которые они сочтут более безопасными. Он также сомневается, что такой механизм обеспечит массовое возвращение десятков тысяч мужчин и их дальнейшее привлечение в Вооруженные силы.

"Мы будем каким-то образом принудительно возвращать мужчин. Как только появится один случай, мы же поймем, что те несколько мужчин просто переедут из Германии в другую страну, произойдет своеобразная миграция. И будет ли это иметь какой-то огромный эффект для того, чтобы десятки тысяч мужчин, которые незаконно покинули Украину, различными способами вернулись в Украину и присоединились к ВСУ? Насколько это будет эффективный механизм? Здесь большой вопрос", — заявил он.

Депутат отмечает, что сначала стоит оценить первые случаи применения этой практики, чтобы понять ее эффективность, учесть мотивацию людей и то, как именно будет происходить процесс возвращения и дальнейшей службы.

Кого могут депортировать в Украину

Член парламентского комитета по вопросам правовой политики Владимир Ватрас пояснил, что принудительное возвращение в Украину может касаться граждан, которые выехали по поддельным документам, воспользовались фиктивными основаниями, в частности относительно инвалидности, или незаконно пересекли границу вне пунктов контроля и не вернулись.

"И это уже установлено приговором суда, потому что есть уже приговоры. В отношении них могут применяться определенные меры для возвращения", — указал он в интервью УНИАН.

Юристы отмечают, что депортация обычно применяется к лицам, нарушившим закон страны пребывания или совершившим уголовные правонарушения. Адвокат Сергей Старенький отмечает, что граждан, находящихся за границей на законных основаниях, в частности имеющих временную защиту или другие легальные статусы, не депортируют. В то же время ситуация может измениться, если в Украине примут норму, которая обяжет военнообязанных вернуться к определенному сроку, а ее невыполнение станет уголовным правонарушением.

"Затем, если совершение такого преступления будет установлено и будет сделан запрос на экстрадицию конкретного лица, то конкретного человека можно будет вернуть. Но технически это очень сложно, так как в отношении каждого военнообязанного должны провести процедуру", — заявил он в комментарии ТСН.

Он также допускает другой сценарий, при котором Германия в рамках договоренностей с Украиной может ограничить или прекратить предоставление защиты военнообязанным украинцам. В таком случае их пребывание может быть ограничено стандартным сроком для туристов — до 90 дней. В то же время адвокат подчеркивает, что из-за сложных бюрократических процедур Германия вряд ли пойдет на такие шаги без предварительных договоренностей и согласований.

"Если у конкретного гражданина заканчиваются основания для пребывания в Германии, то ему об этом сообщат заранее", — уточняет он.

Существует ли механизм возвращения мужчин в Украину из-за границы

Адвокат Руслан Ружицкий пояснил, что на данный момент не существует юридического механизма, который позволял бы принудительно обязать мужчин возвращаться в Украину. Он напомнил, что в начале полномасштабной войны обсуждался соответствующий законопроект, однако от его продвижения отказались, и Верховная Рада его не рассматривала.

По его словам, сложность заключается в том, что мужчина может находиться за границей и формально нарушать украинское законодательство, но при этом не нарушать законы страны пребывания, поэтому к нему там не могут применяться санкции или экстрадиция.

"Поэтому, чтобы решить вопрос возвращения, необходимо, чтобы соответствующий закон был принят в Украине и в каждой европейской стране. Однако это нереально, учитывая европейские традиции соблюдения прав человека. Поэтому рассчитывать, что примут законы, которые позволят возвращать украинцев, не стоит", – утверждает адвокат в комментарии 24 каналу.

В то же время адвокат отмечает, что европейские государства могут лишь ограничивать отдельные социальные выплаты или усложнять административные процедуры. Он также подчеркнул, что украинские граждане за рубежом и в дальнейшем могут оформлять паспорта без ограничений, и со стороны Украины пока не введены все возможные инструменты регулирования этой ситуации.

Реально ли депортировать украинцев призывного возраста из Германии

Адвокат Юрий Демченко, комментируя возможность депортации украинцев призывного возраста из Германии, отметил, что политические заявления о возвращении мужчин в Украину звучали и раньше, однако практическая реализация таких намерений является сложной. Об этом он сообщил в видео в TikTok.

Он пояснил, что формально депортация возможна, но массовое выселение людей только из-за призывного возраста является проблематичным и может расцениваться как дискриминация, которую государства не могут применять.

Демченко напомнил, что временная защита в ЕС, действующая до марта 2026 года, основана на директиве 2001 года и распространяется на все категории беженцев без разграничения по военной обязанности.

"И в директивах Евросоюза, принятых за последние 4 года, также нет никаких условий о том, мужчина ты или женщина, подлежишь ли ты воинской повинности. Это все дискриминационные условия. Нет никаких нормативных актов на европейском уровне, которые давали бы стране право массово депортировать кого-либо в страну, которая находится в состоянии войны. Это первый момент, который очень важен", — говорит юрист.

Он также упомянул немецкий параграф 24, который имплементирует эту директиву и обеспечивает право на проживание и защиту от необоснованной депортации.

По словам адвоката, депортации все же происходят, но только в отдельных случаях — например, из-за нарушения местного законодательства или отсутствия правовых оснований для пребывания. В то же время он подчеркнул, что массовое возвращение людей в страну, где продолжаются боевые действия, противоречит Европейской конвенции по правам человека.

"Но массовые депортации украинцев по принципу призывного возраста — это нереально, это дискриминация и это не предусмотрено европейским законодательством. Поэтому, как по мне, друзья, это очень-очень нереально, скажем так. Как вы знаете, сейчас до конца мая мы ждем проект о продлении временной защиты, или его окончании, или в какой форме он будет продлен, это мы увидим", — добавил он.

Будет ли Польша возвращать в Украину военнообязанных мужчин

На фоне того, что Германия начала прорабатывать возможные ограничения для военнообязанных украинцев с временной защитой, журналист Марцин Гачковский считает, что Польша вряд ли пойдет по пути возвращения украинских мужчин в Украину. Об этом он заявил в эфире Киев24.

По его словам, Польша фактически конкурирует с Украиной за трудоспособное население и заинтересована в его удержании.

Он подчеркнул, что украинские граждане, в частности мужчины, важны для польского рынка труда, поэтому оснований для их массового возвращения нет.

Гачковский также упомянул случай прошлого года, когда после инцидентов во время концерта белорусского исполнителя Макса Коржа были депортированы 58 украинцев, участвовавших в беспорядках. В то же время он назвал это единичным случаем и примером того, что польские власти реагируют на нарушение закона, но не меняют общую политику в отношении украинцев.

Он добавил, что большинство поляков поддерживает временную защиту для украинских граждан, а также все чаще звучат мнения о пользе украинской миграции для экономики Польши из-за сходства культур, быстрой интеграции и высокой трудовой активности.

"Я думаю, что Польша на самом деле конкурирует с Украиной. И для Украины это не хорошо. Украине тоже нужны мужчины, украинские граждане", — добавил журналист.

