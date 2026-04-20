Украинские военные назвали "нецелесообразным" удерживать Мирноград – СМИ

По данным СМИ, дальнейшее удержание позиций на севере Мирнограда "нецелесообразно".

Противник свободно передвигается по Мирнограду

Кратко:

Противник свободно передвигается по Мирнограду

Все подъезды к городу находятся в килл-зоне

Армия РФ практически полностью оккупировала Мирноград в Донецкой области и развернула там свою артиллерию и инфраструктуру для операторов дронов. Силы обороны продолжают удерживать позиции на северной окраине города, но считают, что военных, остающихся на окраинах города, нужно выводить. Такое мнение выразили собеседники "Украинской правды" на Покровском направлении среди военных.

"Противник свободно передвигается по городу – и не только на юге, но и в центре и на севере. Он развернул инфраструктуру для своих пилотов, которые работают и к северу от Мирнограда, и за ним. У них множество точек взлета. Параллельно они накапливают артиллерию", – заявил собеседник. видео дня

Также, по его словам, в нескольких районах даже есть признаки наличия командных пунктов, развернуты средства связи, а также РЭБ.

"Мы уже не можем вести боевые действия против врага на юге Мирнограда", – добавил источник.

По данным, предоставленным УП, дальнейшее удержание позиций на севере Мирнограда "нецелесообразно". Военных, которые остаются на окраинах города, нужно выводить.

Все подъезды к городу находятся в килл-зоне. В районе Светлого и Ровного – двух сел между Покровском и Мирноградом – уже давно сформировался "мешок".

Как сообщал Главред, в Славянске и Краматорске в Донецкой области наблюдается ухудшение ситуации: противник применяет террор и запугивание с целью вытеснить гражданское население с территории этих населенных пунктов.

Напомним, что на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Кроме того, в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Об источнике: Украинская правда Украинская правда - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, которое основал Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредитель издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

