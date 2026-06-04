Сын президента: Мадонна назвала своего самого лучшего любовника

Мадонна ошарашила своих поклонников неожиданным заявлением и именем любовника.

https://glavred.info/starnews/syn-prezidenta-madonna-nazvala-svoego-samogo-luchshego-lyubovnika-10770347.html Ссылка скопирована

Мадонна раскрыла немного личной жизни/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Кратко:

Каким признанием удивила Мадонна

Кого же она назвала

Недавно популярную американскую певицу Мадонну попросили назвать своего лучшего любовника, и она ответила, что готова назвать только тех, кто уже умер.

По информации Page Six, из всех своих бывших она выбрала Джона Ф. Кеннеди-младшего.

видео дня

Сейчас Мадонна продвигает свой новый альбом "Confessions II", сотрудничая с Grindr. И вместо обычного пресс-тура она сняла видео с драматургом Джереми О. Харрисом, Бобом Драг Квином, танцовщицей Айви Маглер, дизайнером Раулем Лопесом и Марчелло Гутьерресом из ID, который задавал вопросы.

Кеннеди-младший погиб в авиакатастрофе / Фото Википедия

В один особенно запоминающийся момент Лопес спрашивает: "Кто был твоим лучшим любовником?"

"Я буду называть имена только умерших", — говорит суперзвезда "Papa Don’t Preach", прежде чем прикрыть рот и прошептать: "Джон Кеннеди-младший", - сказала она.

"Все говорят, что у него был потрясающий талант (неценз. - ред.) и он был отличным профессионалом (неценз. - ред)", - добавила она.

Пара встречалась очень недолго в конце 1980-х. "Мадонна была всего лишь мимолетным увлечением", — сказал один из близких друзей Кеннеди в книге "JFK Jr.: An Intimate Oral Biography" Розмари Теренцио и Лиз Макнил, вышедшей в 2024 году. "Ничего больше. Едва ли это было мимолетное увлечение", - говорилось тогда.

Мадонна как всегда отличилась жарким заявлением / Скриншот YouTube

В книге утверждается, что они познакомились, когда он встречался с актрисой Кристиной Хааг, а Мадонна была замужем за Шоном Пенном.

Неназванный друг Кеннеди говорит, что поп-икона сама проявляла интерес к JFK-младшему, "и это была лесть — она была на пике своей карьеры".

"Все дело было в физическом влечении, ничего больше не планировалось", — утверждал источник.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что супруга британского принца Гарри Меган Маркл порадовала подписчиков редкими семейными снимками, на которых запечатлена вместе с мужем и дочерью. Публикация была приурочена к первому маленькому юбилею принцессы Лилибет.

Накануне также российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, взбесила россиян слишком самоуверенным и наглым заявлением.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Мадонна Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред