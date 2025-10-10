"Меня держали под дулом пистолета": Мадонна сделала громкое признание

Читайте больше:
Американская певица Мадонна удерживает статус поп-иконы на протяжении многих лет - артистке удается держать руку на пульсе, наслаждаться жизнью и создавать вокруг себя мир, который с особым магнетизмом притягивает поклонников. Кроме природного трудолюбия и амбиций, звезда приписывает свой успех и духовной жизни, развитию которой она посвятила большую часть своей жизни.
На первом за последние девять лет интервью для подкаста "On Purpose" певица призналась, что поиск и развитие в себе духовного стержня помогли ей пережить множество кризисов и личных трагедий. Например, непростой период, когда она в 19-летнем возрасте только перебралась в Нью-Йорк, чтобы развивать свою танцевальную карьеру.
Большой город был жесток с Мадонной: ее не единожды грабили, ей угрожали оружием, а однажды ее изнасиловал незнакомец, приставив к ее горлу нож. Но будущая звезда не сломалась.
"Когда я приехала в Нью-Йорк, у меня не было ни денег, ни друзей, ни жилья - ничего. Меня держали под дулом пистолета. Меня грабили. Меня насиловали. Со мной случались ужасные вещи", - вспоминает артистка. Желание достичь просветления, над которым она прилежно трудится и сегодня, помогло преодолеть ей эти личные трагедии.
Мадонна
Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.
