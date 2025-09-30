"Думала, что это конец света": Мадонна заговорила о самоубийстве

Мадж впервые рассказала, что смогло ее сломить.

Американская певица Мадонна более сорока лет является образцом сильной и уверенной в себе женщины с несокрушимой стойкостью. Такую репутацию она создала себе за годы работы на сцене, участия в благотворительности и свободного выражения собственного мнения.

Впрочем, за этой крепкой "броней" скрываются настоящие личные драмы. В 2000-2008 годах Мадонна была замужем за британским кинорежиссером Гаем Ричи. В этом браке певица родила сына - Рокко Ричи (2000 г.р.). После развода родители парня ожесточенно боролись за опеку над ним.

Недавно на подкасте "On Purpose" Мадонна впервые призналась, что во время судебных разбирательств у нее начали появляться суицидальные мысли - звезда была эмоционально раздавлена.

"Я даже думала о самоубийстве. Наверное, это звучит очень странно, когда я это слышу от себя, потому что я не эмо, но я думала о том, что больше не смогу терпеть эту боль. Даже несмотря на то, что мой брак не сложился, я имею в виду, что у многих не получается... Но кто-то пытался забрать у меня ребенка, и тогда я подумала: "Они могли бы просто убить меня". А я тогда была в туре, поэтому мне приходилось выходить на сцену каждый вечер. Я просто лежала на полу гримерки и рыдала. Я действительно думала, что это конец света. Я просто не могла этого выдержать", - вспоминает певица.

Стоит отметить, что между Мадонной и Рокко Ричи сейчас очень теплые и близкие отношения. Сын артистки стал художником, и звездная мама с гордостью посещает его выставки и демонстрирует работы своего чада в социальных сетях.

О персоне: Мадонна Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

