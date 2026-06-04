Мила Нитич впервые рассказала о потере ребенка: "Делали операцию"

Певица рассказала о страшном событии в своей жизни.

https://glavred.info/starnews/mila-nitich-vpervye-rasskazala-o-potere-rebenka-delali-operaciyu-10770371.html Ссылка скопирована

Мила Нитич потеряла ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мила Нитич

Вы узнаете:

Как Мила Нитич рассказала о потере ребенка

Что случилось во время беременности артистки

Украинская певица Мила Нитич откровенно рассказала о том, как потеряла ребенка на раннем сроке беременности. Как призналась артистка в программе "По хатах", это привело к тяжелым последствиям для ее здоровья.

По словам Нитич, она впервые публично поделилась информацией о замершей беременности. Рассказывая о своем значительном похудении на 20 килокрамм, певица затронула тему гормонального сбоя, который привел к резкому набору веса. Она призналась, что это произошло из-за потери ребенка.

видео дня

Мила Нитич похудела на 20 килограмм / фото: instagram.com, Мила Нитич

"Так случилось, что плод переносился три недели. Я не знала про это, узнала уже только через три недели после того, как случилась замершая беременность. Мне делали операцию, такое оперативное вмешательство, и после этого меня очень сильно разнесло", — поделилась артистка.

Известие о беременности стало для звезды неожиданностью и поначалу вызвало страх, так как она была сосредоточена на возвращении на сцену и в медиа. Со временем она приняла свое положение и искренне захотела стать матерью. Несчастье случилось прямо во время гастрольного тура по Европе — на фоне сильного недомогания и токсикоза исполнительница не сразу поняла, что ее жизни и здоровью угрожает опасность.

Мила Нитич - личная жизнь / фото: instagram.com, Мила Нитич

"Я просто подорвалась в какой-то момент и думаю: ничего не болит, меня больше не тошнит. Я надеваю джинсы, в которые едва влезала неделю назад, и понимаю, что они на мне свободны. Сразу появилось ощущение — это замершая беременность", — вспомнила Нитич.

Несмотря на проблемы со здоровьем и потерю ребенка, артистка не могла подвести поклонников и через короткое время вышла на сцену. Сразу после выступления в Киеве Мила отправилась на операцию, после которой долгое время восстанавливалась.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что певица Ани Лорак, предавшая Украину и получившая паспорт страны-агрессора, теперь сама столкнулась с преследованием в террористической РФ. У российских властей возникли серьезные вопросы к исполнительнице.

Также герцогиня Сассекская Меган Маркл опубликовала серию новых семейных снимков с принцем Гарри и их дочерью. Жена британского принца редко демонстрирует детей общественности и предпочитает скрывать их лица на фото, но сделала исключение для дочери.

Вас может заинтересовать:

Про персону: Мила Нитич Мила Нитич (Людмила Сергеевна Нитичук) - украинская певица. Финалистка шоу "Шанс" (10 сезон), полуфиналистка проекта "Голос країни" (1 сезон). Представляла Украину на конкурсе "Новая волна" в 2009 году, где заняла 6 место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред