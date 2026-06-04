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Модная вещь из 90-х возвращается на пик популярности: тренды лета 2026

Кристина Трохимчук
4 июня 2026, 17:21
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Стилист рассказала, какие модные вещи помогут освежить гардероб в новом сезоне.
Тенденции лета 2026 года
Тенденции лета 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, lilyrandolph11, anitovan

Вы узнаете:

  • какие тренды лета 2026 стали самыми актуальными
  • как носить юбки-бабл и вещи с бахромой
  • почему брюки-капри снова вернулись в моду

Летний гардероб не требует полного обновления, если знать, на какие тренды обратить внимание, чтобы его удачно освежить. Главред расскажет о трех микротрендах, которые уже активно завоевывают мир моды и помогут сделать образы более современными и интересными.

Тренд лета 2026: платья и юбки-бабл

Одним из самых заметных микротрендов сезона стилистка Яна Марковская называет платья и юбки бабл. Этот фасон отличается объемным силуэтом, который уже активно появляется в коллекциях брендов и гардеробах модных инфлюенсерок.

видео дня

"Не бойтесь, что он добавит вам лишнего. Такие юбки выглядят максимально свежо и актуально как днем, так и для вечернего выхода", — отметила стилистка.

Юбка-балон
Юбка-баллон / скриншот из видео

Чтобы стилизовать юбку-бабл, можно сочетать ее с:

  • приталенными топами;
  • базовыми футболками;
  • минималистичными лоферами;
  • босоножками на тонких ремешках;
  • классическими туфлями.

Бахрома на одежде: главный акцент сезона

Тренд на бахрому не теряет популярности, однако этим летом он претерпел заметную трансформацию. Если зимой в моде были массивные и тяжелые варианты, то теперь дизайнеры делают ставку на легкость и деликатность. Особенно актуальными будут сумки, ремни и легкие летние юбки с таким декором.

"Если зимой мы носили тяжелые и массивные варианты, то летом этот тренд стал гораздо более деликатным. Модные инфлюенсерки сейчас добавляют бахрому как акцент", — рассказала Марковская.

Тенденция на бахрому
Тенденция на бахрому / скрин из видео

По словам эксперта, главное преимущество этого тренда заключается в том, что любое движение делает образ более живым и привлекает внимание, а сама вещь автоматически выглядит интереснее.

Брюки-капри снова в моде

Еще одним неожиданным трендом лета стали брюки-капри, которые многие помнят как один из самых противоречивых фасонов 90-х и начала 2000-х. Сегодня эта модель переживает настоящую перезагрузку и возвращается в более современном исполнении.

"Да, те самые, которые мы когда-то обещали больше никогда не надевать. Сейчас это суперуниверсальный элемент гардероба. Носите их в городе со строгими жакетами и каблуками, а в отпуске с непринужденными легкими блузами. В правильной стилизации капри выглядят как дорогой эксклюзив", — подчеркнула эксперт.

Капри — тренд 90-х
Капри — тренд из 90-х / скрин из видео

Эксперт советует не бояться экспериментировать с этим фасоном, ведь именно капри могут стать той трендовой вещью, которая освежит летний гардероб.

Летние тренды 2026 — советы стилиста:

@gozhe_style Тренд из 90-х, который сначала все хейтили, а сейчас носят самые стильные женщины мира! ?️? Хватит покупать скучные вещи, которые делают вас невидимками. Обновите свой летний гардероб 2026 с помощью 3 крутых микротрендов: ❌ Вместо скучных юбок ➡️ Выбирайте объемный силуэт Bubble (баббл). Сочетайте с приталенным топом и кедами/лоферами, чтобы образ выглядел легко и архитектурно. ❌ Вместо обычных аксессуаров ➡️ Добавьте нежные бахромы на пояс, сумку или летнюю юбку. Движение ткани мгновенно привлекает внимание! ❌ Главный камбэк сезона ➡️ Укороченные брюки-капри. Носим в офис со строгими жакетами на каблуках, а на отдых — с легкими расслабленными блузами. Это выглядит как дорогой эксклюзив! ? Какой тренд готовы примерить, а что никогда не наденете? #стиль2026#лето#капри#тренды2026#советыстилиста♬ оригинальная аудиозапись - ЯНА МАРКОВСКАЯ l СТИЛИСТ

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Про источник: Яна Марковская

Яна Марковская — персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

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