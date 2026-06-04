Пауки и насекомые навсегда забудут дорогу к дому: что нужно сделать

Вы узнаете:
- Как защитить гардероб от моли
- Как предотвратить появление муравьев в доме
Летом насекомые часто проникают в помещения в поисках пищи, воды и из-за естественного периода размножения. Это создает дискомфорт и проблемы для людей.
Главред узнал, что проникновению насекомых в дом можно предотвратить. Как это сделать, в TikTok рассказала украинская блогерша Диана Головец.
Как защитить дом от жуков и пауков
Лучше всего отпугнет пауков, жуков и других насекомых, по словам блогерши, эфирное масло мяты. Его нужно в небольшом количестве смешать со стаканом воды и помыть этой жидкостью фасады, полочки на кухне и пол.
Чем отпугнуть моль
Чаще всего моль случайно попадает на новые вещи в дом и в условиях шкафа или гардероба размножается. Чтобы предотвратить это, блогер советует положить в тканевый мешочек лавровые листья и смоченный в эфирном масле лаванды ватный диск.
Как предотвратить проникновение муравьев
Муравьи летом обычно пытаются проникнуть в дом, чтобы найти еду и воду. Но предотвратить их появление легко. Для этого на всех входах и выходах из дома и на окнах нужно разложить палочки корицы. Также можно смазать эти участки маслом перечной мяты.
Смотрите видео с советами:
@dianagologovets Сохраните классную идею от жуков, пауков, моли и других насекомых ??️ #орехи#лайфхак#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#полезныесоветы#советыдлядома#убираемсявместе#мотивациянауборку#муравьи#пауки#насекомые#чистотаипорядок#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Диана Гологовец
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О персоне: Диана Гологовец
Диана Головец — украинская блогерша, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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