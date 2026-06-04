Пауки и насекомые навсегда забудут дорогу к дому: что нужно сделать

Защитить дом от жуков, пауков и моли можно с помощью нескольких доступных средств.

https://glavred.info/lifehack/pauki-i-nasekomye-navsegda-zabudut-dorogu-k-domu-chto-nuzhno-sdelat-10770383.html Ссылка скопирована

Лучшие средства для борьбы с насекомыми в доме / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как защитить гардероб от моли

Как предотвратить появление муравьев в доме

Летом насекомые часто проникают в помещения в поисках пищи, воды и из-за естественного периода размножения. Это создает дискомфорт и проблемы для людей.

Главред узнал, что проникновению насекомых в дом можно предотвратить. Как это сделать, в TikTok рассказала украинская блогерша Диана Головец.

видео дня

Как защитить дом от жуков и пауков

Лучше всего отпугнет пауков, жуков и других насекомых, по словам блогерши, эфирное масло мяты. Его нужно в небольшом количестве смешать со стаканом воды и помыть этой жидкостью фасады, полочки на кухне и пол.

Чем отпугнуть моль

Чаще всего моль случайно попадает на новые вещи в дом и в условиях шкафа или гардероба размножается. Чтобы предотвратить это, блогер советует положить в тканевый мешочек лавровые листья и смоченный в эфирном масле лаванды ватный диск.

Как предотвратить проникновение муравьев

Муравьи летом обычно пытаются проникнуть в дом, чтобы найти еду и воду. Но предотвратить их появление легко. Для этого на всех входах и выходах из дома и на окнах нужно разложить палочки корицы. Также можно смазать эти участки маслом перечной мяты.

Смотрите видео с советами:

Больше новостей:

О персоне: Диана Гологовец Диана Головец — украинская блогерша, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред