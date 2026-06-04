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Капсулы или жидкое средство: в чем ошибаются миллионы людей

Константин Пономарев
4 июня 2026, 15:22
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Эксперты объяснили, когда лучше использовать капсулы для стирки, а когда жидкое средство. Некоторые выводы могут удивить владельцев стиральных машин.
Эксперты объяснили, когда лучше использовать капсулы для стирки
Эксперты объяснили, когда лучше использовать капсулы для стирки / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему капсулы подходят не для всех вещей
  • Какая ошибка при стирке портит одежду годами
  • Когда жидкое средство работает лучше капсул

Миллионы людей ежедневно пользуются стиральными машинами, но споры о том, что лучше - капсулы или жидкое моющее средство, не утихают уже много лет. Одни выбирают удобство и простоту использования, другие предпочитают полный контроль над количеством средства.

Эксперты по уходу за тканями рассказали, какой вариант эффективнее справляется со стиркой и в каких случаях стоит отказаться от популярных капсул. Об этом пишет издание Martha Stewart.

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По словам специалистов, оба типа моющих средств способны качественно очищать одежду, однако каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от типа белья, частоты стирки и особенностей стиральной машины.

Почему капсулы стали такими популярными

Капсулы получили широкое распространение благодаря удобству. Каждая содержит уже отмеренную дозу моющего средства, поэтому пользователям не нужно ничего рассчитывать самостоятельно.

Такой формат помогает избежать использования слишком большого количества средства, что является довольно распространенной ошибкой. Кроме того, капсулы не проливаются и не оставляют липких следов на бутылках и полках.

Капсулы получили широкое распространение благодаря удобству
Капсулы получили широкое распространение благодаря удобству / Фото: скриншот с Youtube

Еще одним преимуществом считается высокая концентрация активных компонентов. Некоторые производители используют многокамерные капсулы, позволяющие сочетать ингредиенты, которые сложно объединить в обычном жидком средстве.

В каких случаях жидкое средство остается лучшим выбором

Несмотря на популярность капсул, жидкие моющие средства по-прежнему остаются фаворитом многих семей. Главный плюс заключается в возможности самостоятельно регулировать дозировку.

Это особенно важно при стирке деликатных тканей, небольших партий одежды или сильно загрязненных вещей. Жидкое средство также удобно использовать для предварительной обработки пятен перед основной стиркой.

Несмотря на популярность капсул, жидкие моющие средства по-прежнему остаются фаворитом
Несмотря на популярность капсул, жидкие моющие средства по-прежнему остаются фаворитом / Фото: скриншот с Youtube

Специалисты отмечают, что жидкие средства обычно стоят дешевле в расчете на одну стирку и хорошо растворяются при любой температуре воды.

Ошибка, которая может испортить одежду

Одной из самых распространенных проблем при использовании жидкого средства является передозировка. Многие ошибочно считают, что чем больше моющего средства добавить, тем чище станет одежда.

Одной из самых распространенных проблем при использовании жидкого средства является передозировка
Одной из самых распространенных проблем при использовании жидкого средства является передозировка / Фото: скриншот с Youtube

Однако эксперты предупреждают, что избыток моющего средства может оставлять на ткани липкий налет, который постепенно накапливается и ухудшает состояние вещей. Кроме того, остатки средства способны скапливаться внутри стиральной машины.

Капсулы помогают избежать этой проблемы благодаря заранее рассчитанной дозировке.

Что лучше отстирывает белье

Специалисты считают, что однозначного победителя в этом споре нет. Для повседневной стирки одежды капсулы часто оказываются наиболее удобным и надежным вариантом.

Если же речь идет о деликатных тканях, сложных пятнах или необходимости точно контролировать расход моющего средства, жидкий формат остается более универсальным решением.

Эксперты рекомендуют выбирать средство исходя из конкретных задач. Для ежедневной стирки подойдет капсула, а для чувствительных тканей и сложных загрязнений понадобится жидкое моющее средство.

Ранее Главред писал о том, что многие стирают одежду неправильно. Некоторым вещам требуется стирка после каждого использования, тогда как другие могут носиться несколько раз, прежде чем их нужно будет постирать.

Также сообщалось о том, что мужчина взорвал интернет, показав странную деталь на прищепках. Скрытая функция для белья стала вирусной в TikTok, а пользователи признались, что не знали о ней годами.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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