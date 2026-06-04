Уничтожение вредителей за один день: как быстро избавиться от муравейника

Крупные муравейники могут портить газон и мешать на огороде. Как избавиться от муравьев без агрессивной химии с помощью простых домашних средств.

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Как избавиться от муравейников на участке / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как избавиться от муравейника

Какие домашние средства помогают бороться с насекомыми

Что сделать, чтобы муравьи не вернулись

Большие муравейники во дворе портят вид газона и мешают ухаживать за огородом. Немало проблем доставляют огненные муравьи, которые больно кусаются, или муравьи-плотники, повреждающие деревянные постройки.

Однако травить их химикатами не обязательно. Если муравейники расположены далеко и никому не мешают, их лучше вообще не трогать. Большинство муравьев полезны: они поедают мелких вредителей, рыхлят почву, убирают остатки растений и разносят семена цветов. Если же насекомые все-таки мешают, от них можно избавиться простыми домашними способами. Главред расскажет более подробно.

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Как убрать муравейник

Как рассказывают на Better Homes & Gardens, верхушка муравейника — это лишь небольшая часть гнезда, ведь под землей ходы могут достигать глубины более метра. Поэтому обычное разрушение холмика не всегда дает быстрый результат. Лучше действовать комплексно.

Раскопка и выравнивание

Небольшой муравейник можно просто сровнять с землей с помощью граблей или лопаты. Большие холмы придется раскапывать несколько раз, чтобы насекомые поняли, что это место для них неспокойное, и перебрались в другое.

Самые опасные муравьи Украины / Инфографика: Главред

Заливание водой или кипятком

Обычное затопление

Поставьте садовый шланг прямо на муравейник и подавайте воду в течение 3–5 минут, чтобы внутренние туннели обрушились.

Горячий кипяток

Если медленно вылить на муравейник несколько кастрюль кипятка, эффект будет сильнее. Однако этот способ не подходит для мест рядом с кустами и цветами, ведь можно повредить их корни.

Мыльная вода

Если добавить в воду немного мыла или моющего средства, эффективность такого способа возрастет.

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Сода, уксус и борная кислота

Уксус можно лить непосредственно в муравьиные ходы. Если же предварительно засыпать туда пищевую соду, а затем залить уксусом, реакция поможет быстрее разрушить гнездо. Однако не стоит использовать этот метод возле культурных растений, поскольку уксус может их повредить.

Для борьбы со всей колонией, включая матку, часто используют борную кислоту или буру. Эти вещества следует держать подальше от детей и домашних животных и не рассыпать непосредственно на грядках.

Диатомовая земля

Это природный порошок, которым можно посыпать муравейник для борьбы с насекомыми. В то же время его не рекомендуют использовать на цветах, поскольку он может навредить пчелам и другим полезным насекомым.

Куры и птицы

Домашние куры охотно разгребают муравейники и поедают муравьев. Также в сад можно привлекать диких птиц, которые питаются насекомыми.

Как сделать так, чтобы муравьи не возвращались

Всегда проще предотвратить появление муравьев, чем потом бороться с ними. Эти насекомые любят укромные места в высокой траве и густых зарослях. Если регулярно косить газон, обрезать кусты и убирать старые поленья или подгнившие плоды, муравьев на участке будет значительно меньше.

Муравьи часто устраивают гнезда в сухой и спокойной почве. Регулярный полив и периодическая перекопка клумб или грядок помешают им строить большие колонии.

Также муравьи защищают тлю и других мелких вредителей, ведь питаются их сладкими выделениями. Если регулярно смывать тлю водой или обрабатывать растения мыльным раствором, насекомые потеряют источник пищи.

Муравьи не любят сильных запахов. Возле грядок можно посадить мяту, базилик, лавр или хризантемы — эти растения помогают естественным образом отпугивать насекомых.

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