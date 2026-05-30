Поможет ли кофейная гуща избавиться от муравьев: миф или полезный лайфхак

Кофейная гуща считается популярным средством от муравьев, но эксперты предупреждают: она может не только не помочь, но и способствовать появлению новых колоний.

Кофейная гуща против муравьёв / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Чем опасен популярный метод с кофе

Как защитить дом от муравьев

Какие виды муравьев представляют угрозу

Появление муравьев в доме — распространенная неприятность, от которой стремится избавиться каждый. В поисках безопасных альтернатив химическим спреям многие люди обращаются к народным методам, в частности к использованию кофейной гущи. Однако эксперты по борьбе с вредителями предупреждают, что это популярное в интернете средство не является эффективным решением в долгосрочной перспективе. Главред расскажет об этом подробнее.

Почему кофейная гуща может только усугубить проблему с муравьями

По словам экспертов Martha Stewart, кофейная гуща дает лишь очень слабый и временный эффект. Запах кофе может на один день перебить обонятельные следы, по которым передвигаются муравьи, но не остановит их надолго.

Более того, такой метод может даже навредить, ведь если муравьи уже живут в стенах, а вы насыплете кофейную гущу вокруг дома, то заблокируете их внутри. Заблокированные насекомые могут разделить колонию, что приведет к появлению новых муравейников прямо в вашем доме.

Что поможет избавиться от муравьев

Вместо кофейной гущи специалисты рекомендуют использовать средства, которые реально влияют на насекомых.

Диатомовая земля

Натуральный порошок, который действует как инсектицид. При контакте с телом муравья он впитывает влагу и жиры из защитного слоя, из-за чего насекомое погибает от обезвоживания. Важно рассыпать его тонким слоем непосредственно в местах скопления насекомых, иначе они просто будут обходить большие кучи.

Природные барьеры

Корица, кайенский перец и мятное масло обладают сильным запахом, которого муравьи избегают. Однако их нужно сыпать довольно много, так как насекомые со временем могут найти обходной путь.

Растения-отпугиватели

Высаженные у входа в дом мята, лаванда или базилик заставят вредителей обходить эти зоны, хотя и не уничтожат саму колонию.

Как не допустить появления муравьев в доме: 5 важных правил

Чтобы муравьи вообще не появлялись в жилых помещениях, энтомологи советуют соблюдать чистоту и закрыть им доступ к еде и воде.

Убирайте крошки: очищайте пространство под микроволновой печью, тостером и за плитой. Убирайте еду: храните крупы и хлопья в плотно закрытых контейнерах или ZIP-пакетах. Контролируйте влажность: своевременно ремонтируйте протекающие трубы и проверяйте холодильник, если на нем образуется конденсат. Закрывайте щели: осмотрите окна, двери и места входа труб и загерметизируйте все отверстия. Ухаживайте за двором: убирайте остатки растений и мусор непосредственно у фундамента дома.

Сколько муравьев в доме — это уже повод вызвать специалистов

Если вы заметили одну или двух муравьев, повода для паники нет. Однако если в одном месте или по всему дому появляется более 5–10 насекомых, стоит обратиться в службу дезинсекции.

Особенно быстро следует действовать, если в доме завелись два опасных вида:

Муравьи-плотники: они разрушают древесину и могут нанести серьезный ущерб конструкции дома.

Огненные муравьи: их укусы болезненны, а уничтожить такую колонию самостоятельно с помощью домашних средств практически невозможно.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

