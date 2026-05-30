Почему желтеет лук: скрытая угроза может отравить почву на 20 лет

Если перо лука начало желтеть, это может быть и хорошим, и плохим признаком.

Почему желтеет лук - главные причины и методы лечения

Читайте в материале:

Дефицит азота и засуха заставляют луковые перья бледнеть и сохнуть

Прохладная влажная погода провоцирует опасные грибковые болезни лука

Простой трехлетний севооборот защитит посадки от скрытых вредителей

Желтеет лук — что делать? Этот вопрос часто задают огородники. Юн из Гуанчжоу, которая ведет блог о садоводстве The Planting Key, рассказала, что это значит — растение умирает, готово к сбору урожая или взывает о помощи?

По словам эксперта по садоводству, пожелтение листьев — это сигнал. Он точно указывает на проблему.

"В этом руководстве я использую научный подход для объяснения причин пожелтения листьев лука. Я ссылаюсь на исследования Калифорнийского университета по интегрированной борьбе с вредителями и Университета Миннесоты, чтобы помочь вам точно диагностировать проблемы в вашем саду", - отметила Юн.

Для начала нужно определить, где и почему начинается пожелтение.

Сценарий 1: "Хороший" желтый цвет (созревание)

Если в конце лета вы заметите, что листья желтеют и верхушки начинают поникать, не отчаивайтесь. Это не проблема — это значит, что лук созревает.

Листья теряют свой насыщенный зеленый цвет и естественным образом изгибаются у основания. Все растение выглядит так, словно кланяется.

Научное объяснение состоит в том, что растение прекращает образование листьев и направляет всю эту энергию в луковицу, чтобы изолировать её для периода покоя. По данным Пенсильванского университета, оптимальный период сбора урожая лука-шалота произойдет, когда примерно 33–50 процентов верхушек "лягут".

Что нужно делать:

Немедленно прекратите полив. Приближается период сбора урожая..

Сценарий 2: "Плохой" желтый цвет (экологический стресс)

Обычно это происходит весной или в начале лета, пока растения еще активно растут.

Если луковицы желтеют, но при этом растения остаются в вертикальном положении, это значит, что у лука очень неглубокая и неэффективная корневая система. Он плохо справляется с самостоятельным поиском воды и питательных веществ.

О дефиците азота говорит то, что лук имеет бледно-зелёный или жёлтый цвет (а не тёмно-сине-зелёный, как у здорового лука). Стебли заметно тонкие и слабые. Пожелтение начинается с кончиков листьев и распространяется вниз.Согласно данным Университета Миннесоты, эти три признака в совокупности — бледный цвет, тонкие стебли и пожелтение кончиков — являются классическим признаком дефицита азота.

Дело в том, что лук очень требователен к питательным веществам. Если вы не внесли удобрения достаточно рано или если ваша почва истощена, у растения просто заканчиваются ресурсы на критическом этапе формирования листьев.

Что нужно делать:

Внесите быстродействующее азотное удобрение и хорошо полейте лук.

Водный стресс у лука - признаки:

пожелтение и отмирание происходит на кончиках листьев;

остальная часть растения может выглядеть зеленой, но кончики листьев сухие и коричневые;

почва проседает на глубину более дюйма.

Почему это происходит: лук не переносит засуху. Его корни поверхностные и слабые. Если почва пересыхает, лук желтеет от кончиков до верхушек, поскольку растение жертвует внешними листьями ради выживания.

Что нужно делать:

Поливайте обильно и регулярно. Луку требуется около 2,5 см воды в неделю в течение вегетационного периода.

Лук, выращенный в контейнерах, особенно чувствителен к недостатку влаги.

Сценарий 3: Болезни лука

Если пожелтение сопровождается дополнительными признаками — пятнами, пушком, искривлением побегов, увяданием или видимыми насекомыми — значит, вы имеете дело с патогеном или вредителем.

Болезнь листьев, вызываемая ботритисом - признаки:

на листьях появляются мелкие белые вдавленные овальные пятна;

каждое пятно окружено светло-зеленым или серебристо-белым "ореолом";

центры пятен приобретают соломенный цвет и могут раскалываться вдоль;

когда пятен становится много, кончики листьев отмирают.

Ботритис может поразить лук в прохладную, влажную погоду, когда листья остаются влажными в течение 20 часов и более. При этом споры прорастают при температуре около 15°C, а пик роста грибка приходится на 23-25°C.

Что нужно делать:

Удалите пораженные листья. Расположите растения на достаточном расстоянии друг от друга для улучшения циркуляции воздуха. Применяйте трехлетний севооборот, исключив из него лук и чеснок.

Ложная мучнистая роса - признаки:

на поверхности старых листьев образуется тонкий, пушистый, серовато-белый или пурпурный налет;

нижняя часть листа сначала становится бледно-зеленой, затем желтой, а потом отмирает.

Ложная мучнистая роса может появиться на луке, если погода прохладная и влажная. Это заболевание может перерасти в эпидемию, если влажность высокая, а температура колеблется от 7 до 27 °C.

Что нужно делать:

Используйте здоровые луковицы и семена. Улучшите дренаж. Давайте растениям просыхать между поливами. Практикуйте севооборот 3-4 года.

Фузариозная базальная гниль - признаки:

постепенное пожелтение и отмирание от кончиков вниз;

растение свободно лежит в почве и легко выдергивается;

корни имеют тёмно-коричневый или тёмно-розовый цвет;

у основания луковицы наблюдается водянистая коричневая гниль;

белый пушистый грибковый налет на загнившей базальной пластинке.

Что нужно делать:

Выкопайте луковицу. Разрежьте ее вертикально. Если основание потемнело до коричневого цвета, а корни стали коричневыми или розовыми, это фузариоз.

Этот грибок может неограниченно долго сохраняться в почве, поэтому профилактика крайне важна.

Удалите и уничтожьте зараженные растения (мусор, а не компост). Не сажайте лук, чеснок или родственные культуры на этом месте в течение как минимум 3-4 лет. Сажайте в прохладную погоду и избегайте пересадки (прямой посев снижает риск заражения).

Розовый корень - признаки:

листья желтеют, приобретая красноватый оттенок от кончиков вниз;

у корней имеются вдавленные участки темно-розового или бордового цвета;

пораженные корни легко ломаются при выдергивании растения;

растения низкорослые и образуют очень маленькие луковицы или не образуют их вовсе.

Розовый цвет корней — распространенная причина пожелтения листьев у ослабленных растений. Обычно эта проблема проявляется в середине-конце сезона, особенно в районах с неплодородной почвой.

Что нужно делать:

Улучшить дренаж и плодородие почвы. Практиковать севооборот. После заражения лечение невозможно — сосредоточьтесь на профилактике в следующем году.

Сценарий 4: "Тихие" разрушители (проблемы, связанные с почвой и вторичные факторы)

Белая гниль - признаки:

старые листья первыми опадают, затем желтеют и вянут;

вокруг основания луковицы образуется пушистый белый нарост и крошечные черные структуры (склероции), похожие на маковые зернышки;

корни полностью сгнивают.

Это самое серьезное заболевание почвы. Грибок может выживать в почве более 20 лет, даже без хозяина. Он хорошо развивается в прохладных, влажных условиях (10-24°C, пик активности приходится на 15-18°C). При температуре выше 25°C развитие заболевания значительно замедляется.

Что нужно делать:

Немедленно удалите растение и всю окружающую почву. Не используйте для компостирования. Никогда не сажайте лук, чеснок, лук-порей или шалот на этом месте в течение как минимум 20 лет. Используйте приподнятые грядки с бороздковым поливом, чтобы ограничить распространение. Соляризация почвы может помочь снизить грибковую нагрузку.

Мягкая гниль - признаки:

листья бледнеют и вянут;

одна или несколько чешуек луковицы выглядят пропитанными водой, серыми и мягкими;

присутствует неприятный запах гниения.

Эта бактериальная инфекция обычно возникает после укусов луковой мухи, града или грубого обращения. Она развивается в теплую, влажную погоду, часто в конце сезона.

Что нужно делать:

Немедленно удалите и уничтожьте зараженные растения (не компостируйте). Улучшите дренаж и избегайте полива сверху. Тщательно просушите собранные луковицы (в теплом, сухом, хорошо проветриваемом месте в течение 2-3 недель), чтобы предотвратить распространение инфекции при хранении.

Стеблевая и луковичная нематода - признаки:

листья сильно скручены, низкорослые и вздутые;

при сильном заражении растения могут завянуть и погибнуть;

внешний слой луковицы расколот или потрескался;

луковицы лёгкие и сухие.

В отличие от розового корня (который повреждает корни), эти микроскопические черви живут внутри самой луковицы и листовой ткани, разрушая растение изнутри.

Что нужно делать:

Используйте только сертифицированные, здоровые от болезней луковицы или семена. Соблюдайте строгий севооборот (не высаживайте лук и чеснок на этом месте как минимум 3 года).

Обильные зимние дожди могут помочь снизить численность нематод.

Сценарий 5: Заболевания листьев и вирусы

Астровая желтизна - признаки:

самые молодые листья желтеют от основания вверх;

листья сплющиваются, покрываются желтыми и зелеными полосами и могут скручиваться;

растения образуют мелкие луковицы или не образуют луковиц вовсе;

заражённые растения разбросаны случайным образом (не образуют скоплений).

Заболевание вызывается фитоплазмой, распространяемой цикадами.

Что нужно делать:

Немедленно удалите и уничтожьте зараженные растения. В начале сезона боритесь с цикадами с помощью укрывных материалов.

Пурпурная пятнистость и стеблевая гниль листьев - признаки:

овальные пятна коричневого или темно-фиолетового цвета с множеством концентрических колец (напоминающие мишень);

желтые полосы расходятся в обоих направлениях от пятен;

старые листья обычно поражаются сильнее, чем молодые.

Это грибковое заболевание обычно поражает листья, уже поврежденные трипсами, градом, солнечными ожогами или другими болезнями.

Обычно заражение происходит в условиях дождливой или туманной погоды и температуре 23-25°C.

Что нужно делать:

В первую очередь боритесь с основными вредителями (например, трипсами). Удаляйте пораженные листья. Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха и давайте растениям просохнуть между поливами. Применяйте трехлетний севооборот.

Вирус желтой карликовости лука - признаки:

желтые полосы сначала появляются у основания самых молодых листьев и постепенно распространяются вверх;

в конечном итоге на всех листьях появляются желтые полосы или они полностью желтеют;

листья сморщиваются, приплющиваются и опадают.

Вирус переносится зараженными луковичками или распространяется персиковой тлей, перемещающейся с растения на растение.

Что нужно делать:

Боритесь с тлей в начале сезона с помощью укрывных материалов или инсектицидного мыла. Удаляйте и уничтожайте зараженные растения, чтобы предотвратить распространение.

Сценарий 6: Вредители

Луковый трипс - признаки:

беловатые пятна и полосы на листьях;листья приобретают серебристо-белый пятнистый вид;

листья могут деформироваться.

Трипсы очень маленькиебледно-желтые, поэтому нужно внимательно осмотреть внутреннюю часть шейки луковицы.

Сильное повреждение луковиц трипсами может привести к их уменьшению в размерах или деформации.

Что нужно делать:

В начале сезона используйте легкие укрывные материалы, чтобы предотвратить проникновение трипсов к растениям. Удалите и уничтожьте сильно пораженные растения.

Луковые личинки - признаки:

лук желтеет и вянет, иногда очень быстро;

если вы выдернете растение, то обнаружите отверстия в луковице;

внутри луковицы или в почве можно увидеть кремово-белых, безногих, морковкообразных личинок (длиной около 10 мм).

Взрослые мухи откладывают яйца в почву рядом с растениями. Личинки проникают в развивающуюся луковицу и корни.

Что нужно делать:

Вырвать и уничтожить зараженные растения. Лечения нет, если личинки уже проникли внутрь.

Профилактика на следующий год критически важна. Во-первых, избегайте чрезмерного внесения удобрений (личинки мух предпочитают плодородную почву). Используйте рассаду или предварительно пророщенные семена вместо прямого посева. Накройте посевные грядки защитной тканью, чтобы предотвратить откладывание яиц взрослыми особями.

О ресурсе: The Planting Key The Planting Key - это блог о садоводстве, который ведет Юн из Гуанчжоу (Китай). Идея сайта возникла не как коммерческий бизнес, а как практическое решение реальной проблемы, с которой столкнулась ее знакомая при переезде в США: привычные методы посадки перестали работать в новых климатических условиях. Проект вырос из общения небольшой группы друзей-энтузиастов садоводства, которые выращивали растения на балконах и небольших участках и обменивались опытом. В основе их практики — китайская традиционная система "24 солнечных периода" (二十四节气), которая используется в сельском хозяйстве на протяжении веков. Автор сайта сосредоточился на адаптации и систематизации знаний о садоводстве для североамериканских условий. В ее работе акцент сделан на анализе научных данных и рекомендаций университетских аграрных центров, включая такие учреждения, как Корнельский университет, Университет штата Пенсильвания и Калифорнийский университет. Философия проекта строится на трех принципах: упрощение сложного, опора на научные данные и прозрачность методологии.

