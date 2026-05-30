Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как правильно уничтожить амброзию и почему кошение триммером только вредит

Анна Ярославская
30 мая 2026, 09:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Амброзия ежегодно захватывает новые территории. Сорняк может прорасти даже спустя десятилетия. Все дело в ошибке при покосе, которая помогает растению выживать.
Николай Ралик, амброзия
Борьба с амброзией требует правильного подхода / скриншот

Главные факты:

  • Амброзия размножается только семенами, а не пыльцой
  • Семена могут сохранять всхожесть до 40 лет
  • Триммеры помогают сорняку захватывать новые участки

Амброзия – это опасный сорняк. Период цветения этого растения является настоящим испытанием для аллергиков. Известный активист и эколог Николай Ралик поделился уникальными фактами об особенностях размножения этого сорняка и объяснил, какие ошибки коммунальщиков приводят к его еще большему распространению.

Борьба с амброзией

Эколог рассказал на своем Youtube-канале, что главная опасность амброзии кроется в ее чрезвычайной живучести и способности семян прорастать даже десятилетия спустя. Однако зная биологические особенности растения, защитить свое здоровье и очистить участок вполне реально.

видео дня

Ралик отмечает: контактировать с цветущей амброзией без индивидуальной защиты категорически запрещено. Пыльца растения является мощным аллергеном, который раздражает слизистые и дыхательные пути.

При уничтожении сорняка обязательно нужно иметь:

  • медицинскую маску или респиратор;
  • защитные очки;
  • плотную одежду, которая полностью закрывает тело (длинные рукава, брюки) и перчатки.

Мифы о пыльце и коварстве семян

Существует расхожее мнение, что амброзия разлетается и размножается с помощью микроскопической пыльцы, которую выделяют мужские цветки. Однако эколог опровергает этот миф.

По его словам, на самом деле пыльца лишь оплодотворяет женские соцветия, а само растение однолетнее и размножается исключительно крупными семенами (около 4–5 мм в длину и 2,5–3 мм в диаметре).

Из-за большого веса семена обычно падают рядом с материнским растением, формируя густые кустарники.

Самое коварное свойство амброзии – способность семян созревать на уже срезанном растении.

"Если скосить даже зеленую амброзию и просто оставить ее лежать на земле, растение увядает, но семена самостоятельно созреют и в следующем году обязательно прорастут", — предупредил Ралик.

Как избавиться от амброзии

Эколог жестко раскритиковал методы работы современных коммунальных служб, которые косят цветущие заросли амброзии триммерами. Из-за высоких оборотов крупные семена и остатки растений разлетаются на значительные расстояния, что лишь способствует завоеванию новых территорий.

Правильный алгоритм действий для коммунальщиков должен выглядеть следующим образом:

  • Использовать исключительно газонокосилки с травосборниками (накопителями).
  • Собранную траву нужно тщательно высушить.
  • Полностью сжечь остатки, чтобы уничтожить семена внутри пепла.

Для частных секторов и придомовых территорий Николай Ралик рекомендует два действенных способа.

Как избавиться от сорняков
Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

Механический метод борьбы с амброзией.

Прежде всего, нужно надеть защитную экипировку, вручную вырвать растение с корнями, высушить и полностью сжечь. Поскольку амброзия – однолетник, без семян она не возродится.

Химический метод борьбы с амброзией.

Этот способ заключается в поливе растений раствором бишофита. Активист отметил, что 30% концентрация эффективна только на ранних этапах. Для цветущей амброзии этого мало - растение быстро регенерирует.

Чем же обработать амброзию? По словам эколога, в этом случае необходимо использовать исключительно 45–50% раствор бишофита.

Ралик проверил этот метод на практике: после обработки 50% раствором цветущий сорняк полностью погибает.

Растения против сорняков
Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Через сколько лет амброзия исчезнет

Очистить участок за один сезон не получится. Семена амброзии обладают феноменальной способностью сохранять всхожесть в почве до 40 лет.

Поэтому эколог призывает к терпению: планомерно вырывать или возделывать сорняки на определенной территории нужно не менее 4–5 лет подряд. Только после этого объемы вредителя значительно уменьшатся, а ухаживать за участком станет в разы полегче.

Впрочем, одиночные ростки могут появляться даже через 10-15 лет, поэтому контроль за землей должен быть постоянным.

Смотрите видео - Чем обработать амброзию для полного уничтожения:

Вам также может быть интересно:

Кто такой Николай Ралик

Николай Ралик — это украинский экологический активист из Запорожья, который много лет занимается вопросами борьбы с амброзией и другими сорняками, а также экологическими проблемами города. Его называют экологом и основателем инициативы "Запорожье без амброзии".

Ралик выступал на украинском радио как эколог и эксперт по борьбе с амброзией.

На своем Youtube-канале Ралик пишет: "Получил непроверенную информацию: если скосить амброзию на стадии бутонизации, то растение истощается, и ему придется начинать вегитацию с самого начала. Считается, что косить амброзию на стадии бутонизации более эффективно, чем перед самым цветением. Я хочу проверить эту версию. Поэтому провожу эксперимент. Цель эксперимента – получить информацию для будущих экспериментов, потому что я понимаю, что нельзя делать выводы на основе результатов по одному растению".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
сорняки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это война на истощение": украинские дроны все сильнее влияют на ход войны - WP

"Это война на истощение": украинские дроны все сильнее влияют на ход войны - WP

09:51Украина
Поднялся густой столб дыма: мощный взрыв прогремел возле Ровно - есть попадание

Поднялся густой столб дыма: мощный взрыв прогремел возле Ровно - есть попадание

09:44Украина
Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

Сумка под обувь — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образе

Сумка под обувь — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образе

Последние новости

10:38

То взлет, то падение: почему у людей-"восьмерок" самая сложная и мощная карма

10:05

"Горько молодым": 24-летний автор хита "Смарагдове небо" женился

09:51

"Это война на истощение": украинские дроны все сильнее влияют на ход войны - WP

09:44

Поднялся густой столб дыма: мощный взрыв прогремел возле Ровно - есть попадание

09:43

Как правильно уничтожить амброзию и почему кошение триммером только вредитВидео

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
09:07

Гороскоп на завтра, 31 мая: Весам — успех, Овнам — недоразумение

08:44

Большинство ошибается: когда и как поливать помидоры, чтобы не потерять урожай

08:30

РФ атаковали дроны: под ударом авиазавод в Таганроге и нефтебаза в Армавире

08:00

Портулак захватывает огород за считанные дни: как избавиться от сорняка без химииВидео

Реклама
07:34

Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ

05:25

"Подсыпали и подкладывали": Ольге Сумской пытались навредить

05:00

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

04:37

Строгие приметы в праздник 30 мая: что можно и нельзя делать

04:24

РФ готовится к новому обстрелу Киева: "Флэш" назвал возможные цели оккупантов

04:14

Догадываются далеко не все: как назвать "рюкзак" на украинском - меткие варианты

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

03:33

Можно ли носить фотографию в кошельке — к чему приводит такая привычка

03:22

Гороскоп на июнь 2026: назван везунчик месяца в любви и финансахВидео

02:33

Катастрофа на горизонте: ледник "Судного дня" трещит по швам и грозит коллапсом

01:33

Астрологи назвали главных счастливчиков июня — деньги сами идут к ним в руки

Реклама
00:13

Кондиционер больше не нужен: один фокус моментально охладит спальнюВидео

29 мая, пятница
23:18

Жена Кошевого показала младшую красавицу-дочь

23:15

Может ли РФ "отрезать" Киев: прогноз ударов по ключевой магистрали

23:09

Путин внезапно заявил, что война "идет к завершению"

22:56

Народный артист Украины Малинин: Рыбчинский жестко разнес путиниста

22:53

Температура опустится до +4 и пойдет дождь: когда в Украину придет потепление

22:08

Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

22:00

Нужно ли срывать зеленые плоды с картофеля: как это влияет на урожай

21:52

Младшая дочь Заворотнюк припала к могиле матери

20:58

Взорван центр РЭР врага: детали мощного удара дронов по целям ФСБ

20:56

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

20:51

Возле дома лучше не сажать: в какие деревья чаще всего попадает молнияВидео

19:54

Как ещё можно назвать Татьяну на украинском языке — необычные варианты обращений

19:51

Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

19:45

Украина под атакой ракет и дронов: во многих областях объявлена тревога

19:10

Почему Румыния не сбила российский дрон: Невзлин назвал настоящую причинумнение

18:59

Цвета перевернуты или нет: раскрыт секрет флага Украины еще со времен УНРВидео

18:57

Прохлада в доме без кондиционера: как работает простой греческий трюк

18:52

В ПриватБанке отказываются отдавать деньги: что происходит

18:35

Одна добавка в пергамент — и о проблемах с выпечкой можно забыть навсегдаВидео

Реклама
18:31

Девушка нашла на распродаже старый шкаф и сразу поняла его особенность

18:29

Строительная компания НЕСТ досье

18:24

Принесет в дом негатив: почему не стоит оставлять кольцо после развода

18:21

Любимчик фортуны в июне: кого ждут судьбоносные новости и новая глава жизни

18:01

ВСУ пошли в контрнаступление: Коваленко назвал "горячие" направления фронтаВидео

17:55

"Звучит как "Нам конец": скандальную Приходько напугал гимн Украины

17:46

На дне моря нашли корабль с богатствами, забытыми на 300 лет

17:39

Карьерный взлет и прибыль на целый год: кого ждет невероятная удача с июня 2026Видео

17:31

Экономия в авто без усилий: одна деталь резко снижает расход топливаВидео

17:22

Джеджула показал взрослого сына от Димопулос

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять