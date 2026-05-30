РФ меняет цели атак: Жданов раскрыл опасность новых ракетных ударов по Киеву

Военный эксперт отметил, что приоритетом станут гражданские объекты и население, то есть Россия сделает акцент на терроре.

https://glavred.info/war/rf-menyaet-celi-atak-zhdanov-raskryl-opasnost-novyh-raketnyh-udarov-po-kievu-10768988.html Ссылка скопирована

Новая ракетная атака на Киев будет отличаться от предыдущих / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Главное из заявлений эксперта:

Новые удары РФ будут отличаться большим количеством ракет

Единственной неожиданностью может стать применение Х-22

Россия будет делать акцент на террор против гражданских

Новые атаки России на Киев будут отличаться большим количеством ракет, которые враг способен применить за одну атаку. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Эксперт отметил, что во время последнего массированного удара Россия не применяла Х-22. "Хотя это и старые советские ракеты, но достаточно мощные — боевая часть весом 960 кг. Ее носитель — стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это единственное, чем Россия еще может нас удивить. Применив "Орешник", Путин исчерпал все свои возможности", — подчеркивает Жданов.

видео дня

Самолеты Ту / Инфографика Главреда

"Второе, что изменится, — цели. Россия будет больше ориентироваться на террор против гражданского населения, потому что все военные предприятия, которые находились в Киеве, разбомблены. Посмотрите хотя бы на удары 23-24 мая по Лукьяновке: они наносились Россией не по заводу (там уже нечего бомбить, мы разбираем здания на территории завода, потому что они не подлежат восстановлению), а по территории рынка и торгового центра. И это были целенаправленные удары", — отметил эксперт.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что ситуация с ТЭЦ уже понятна: восстановить их в ближайшие полгода физически невозможно. Именно поэтому городские власти заранее рекомендуют жителям столицы искать жилье на зиму за пределами города, ведь проблемы с горячей водой и отоплением неизбежны. Соответственно, бить по ТЭЦ России уже нет смысла, ведь эти объекты утратили стратегическое значение.

"Поэтому новые атаки будут отличаться лишь двумя вещами: количеством ракет и сменой целей (в приоритете будут гражданские объекты и население, то есть Россия будет делать акцент на террор)", — резюмировал Жданов.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Когда может произойти новый удар по Украине — мнение эксперта

Как писал Главред, Россия может повторить массированные удары по Украине уже в течение ближайшей недели. Такую оценку озвучил генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

По его словам, российские войска сейчас увеличивают запас баллистических ракет, готовясь к новым атакам. Он пояснил, что это связано с тем, что РФ осознает трудности украинской ПВО в перехвате именно этого типа вооружения.

Романенко отметил, что из-за дефицита антибаллистических ракет в системе противовоздушной обороны Украины противник пытается воспользоваться этой уязвимостью и может быть готов нанести удар аналогичного масштаба уже в течение семи дней.

"Это может быть где-то через неделю после такого удара, плюс-минус несколько дней", — сказал он.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Ранее военный эксперт Олег Жданов отметил, что Россия может нанести повторный удар по Киеву с масштабным применением ракет, в том числе нацеливаясь на правительственные здания.

Напомним, Главред писал, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов еще за несколько дней до их начала.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

Читайте также:

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред