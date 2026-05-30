Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ меняет цели атак: Жданов раскрыл опасность новых ракетных ударов по Киеву

Инна Ковенько
30 мая 2026, 13:07обновлено 30 мая, 13:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Военный эксперт отметил, что приоритетом станут гражданские объекты и население, то есть Россия сделает акцент на терроре.
РФ меняет цели атак: Жданов раскрыл опасность новых ракетных ударов по Киеву
Новая ракетная атака на Киев будет отличаться от предыдущих / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Главное из заявлений эксперта:

  • Новые удары РФ будут отличаться большим количеством ракет
  • Единственной неожиданностью может стать применение Х-22
  • Россия будет делать акцент на террор против гражданских

Новые атаки России на Киев будут отличаться большим количеством ракет, которые враг способен применить за одну атаку. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Эксперт отметил, что во время последнего массированного удара Россия не применяла Х-22. "Хотя это и старые советские ракеты, но достаточно мощные — боевая часть весом 960 кг. Ее носитель — стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это единственное, чем Россия еще может нас удивить. Применив "Орешник", Путин исчерпал все свои возможности", — подчеркивает Жданов.

видео дня
Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты Ту / Инфографика Главреда

"Второе, что изменится, — цели. Россия будет больше ориентироваться на террор против гражданского населения, потому что все военные предприятия, которые находились в Киеве, разбомблены. Посмотрите хотя бы на удары 23-24 мая по Лукьяновке: они наносились Россией не по заводу (там уже нечего бомбить, мы разбираем здания на территории завода, потому что они не подлежат восстановлению), а по территории рынка и торгового центра. И это были целенаправленные удары", — отметил эксперт.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что ситуация с ТЭЦ уже понятна: восстановить их в ближайшие полгода физически невозможно. Именно поэтому городские власти заранее рекомендуют жителям столицы искать жилье на зиму за пределами города, ведь проблемы с горячей водой и отоплением неизбежны. Соответственно, бить по ТЭЦ России уже нет смысла, ведь эти объекты утратили стратегическое значение.

"Поэтому новые атаки будут отличаться лишь двумя вещами: количеством ракет и сменой целей (в приоритете будут гражданские объекты и население, то есть Россия будет делать акцент на террор)", — резюмировал Жданов.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Когда может произойти новый удар по Украине — мнение эксперта

Как писал Главред, Россия может повторить массированные удары по Украине уже в течение ближайшей недели. Такую оценку озвучил генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

По его словам, российские войска сейчас увеличивают запас баллистических ракет, готовясь к новым атакам. Он пояснил, что это связано с тем, что РФ осознает трудности украинской ПВО в перехвате именно этого типа вооружения.

Романенко отметил, что из-за дефицита антибаллистических ракет в системе противовоздушной обороны Украины противник пытается воспользоваться этой уязвимостью и может быть готов нанести удар аналогичного масштаба уже в течение семи дней.

"Это может быть где-то через неделю после такого удара, плюс-минус несколько дней", — сказал он.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Ранее военный эксперт Олег Жданов отметил, что Россия может нанести повторный удар по Киеву с масштабным применением ракет, в том числе нацеливаясь на правительственные здания.

Напомним, Главред писал, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов еще за несколько дней до их начала.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

Читайте также:

О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Олег Жданов война России и Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ меняет цели атак: Жданов раскрыл опасность новых ракетных ударов по Киеву

РФ меняет цели атак: Жданов раскрыл опасность новых ракетных ударов по Киеву

13:07Война
Число погибших возросло: РФ массированно атакует Запорожье, что известно о последствиях

Число погибших возросло: РФ массированно атакует Запорожье, что известно о последствиях

12:22Война
Уничтожили сразу два самолета Ту и не только: "Мадяр" заявил о взрывной ночи в РФ

Уничтожили сразу два самолета Ту и не только: "Мадяр" заявил о взрывной ночи в РФ

11:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

Любимчик фортуны в июне: кого ждут судьбоносные новости и новая глава жизни

Любимчик фортуны в июне: кого ждут судьбоносные новости и новая глава жизни

Последние новости

13:47

"Несмотря на предательство": украинский фильм получил престижную премию "Эмми"

13:31

В пустыне вскрыли сосуд и нашли загадочные сокровища эпохи халифов

13:07

"Плохого не сделала": Елена Тополя высказалась про измены в браке

13:07

РФ меняет цели атак: Жданов раскрыл опасность новых ракетных ударов по Киеву

12:58

Почему желтеет лук: скрытая угроза может отравить почву на 20 летВидео

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
12:55

"Все постоянно болеют": Alyona Alyona пожаловалась на ухудшение здоровья

12:22

Число погибших возросло: РФ массированно атакует Запорожье, что известно о последствияхФото

12:20

Китайский гороскоп на завтра, 31 мая: Собакам - терпение, Лошадям - токсичность

12:09

Братья вытащили огромную рыбу, которую называют "сокровищем морей"

Реклама
11:54

31 мая - Пресвятая Троица: что можно и нельзя делать в церковный праздник

11:45

Уничтожили сразу два самолета Ту и не только: "Мадяр" заявил о взрывной ночи в РФ

11:25

РФ готовится к массированному удару: авиаэксперт рассказал, чем будут бить на этот раз

11:14

"Все же видят": жену Остапчука заподозрили в фейковой свадьбе

11:09

Юная полтавчанка заставила весь мир говорить о себе после громкой победы

10:58

Для тех, кто родился в конкретные четыре месяца, судьба приготовила особую миссию

10:38

То взлет, то падение: почему у людей-"восьмерок" самая сложная и мощная карма

10:05

"Горько молодым": 24-летний автор хита "Смарагдове небо" женился

09:51

"Это война на истощение": украинские дроны все сильнее влияют на ход войны - WP

09:44

Поднялся густой столб дыма: мощный взрыв прогремел возле Ровно - есть попадание

09:43

Как правильно уничтожить амброзию и почему кошение триммером только вредитВидео

Реклама
09:07

Гороскоп на завтра, 31 мая: Весам — успех, Овнам — недоразумение

08:44

Большинство ошибается: когда и как поливать помидоры, чтобы не потерять урожай

08:30

РФ атаковали дроны: под ударом авиазавод в Таганроге и нефтебаза в Армавире

08:00

Портулак захватывает огород за считанные дни: как избавиться от сорняка без химииВидео

07:34

Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ

05:25

"Подсыпали и подкладывали": Ольге Сумской пытались навредить

05:00

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

04:37

Строгие приметы в праздник 30 мая: что можно и нельзя делать

04:24

РФ готовится к новому обстрелу Киева: "Флэш" назвал возможные цели оккупантов

04:14

Догадываются далеко не все: как назвать "рюкзак" на украинском - меткие варианты

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

03:33

Можно ли носить фотографию в кошельке — к чему приводит такая привычка

03:22

Гороскоп на июнь 2026: назван везунчик месяца в любви и финансахВидео

02:33

Катастрофа на горизонте: ледник "Судного дня" трещит по швам и грозит коллапсом

01:33

Астрологи назвали главных счастливчиков июня — деньги сами идут к ним в руки

00:13

Кондиционер больше не нужен: один фокус моментально охладит спальнюВидео

29 мая, пятница
23:18

Жена Кошевого показала младшую красавицу-дочь

23:15

Может ли РФ "отрезать" Киев: прогноз ударов по ключевой магистрали

23:09

Путин внезапно заявил, что война "идет к завершению"

22:56

Народный артист Украины Малинин: Рыбчинский жестко разнес путиниста

Реклама
22:53

Температура опустится до +4 и пойдет дождь: когда в Украину придет потепление

22:08

Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

22:00

Нужно ли срывать зеленые плоды с картофеля: как это влияет на урожай

21:52

Младшая дочь Заворотнюк припала к могиле матери

20:58

Взорван центр РЭР врага: детали мощного удара дронов по целям ФСБ

20:56

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

20:51

Возле дома лучше не сажать: в какие деревья чаще всего попадает молнияВидео

19:54

Как ещё можно назвать Татьяну на украинском языке — необычные варианты обращений

19:51

Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

19:45

Украина под атакой ракет и дронов: во многих областях объявлена тревога

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять