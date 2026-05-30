Эмма стала Оскаром: дочь Джей Ло решилась на каминг-аут

Кристина Трохимчук
30 мая 2026, 14:13
Ребенок Марка Энтони больше не скрывает свою трансгендерность.
Дженнифер Лопес - дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дженнифер Лопес

Дочь популярной американской певицы Дженнифер Лопес решилась на каминг-аут. Как сообщает Daily Mail, теперь Эмма идентифицирует себя как трансгендерный мужчина и сменила имя на Оскар.

По сообщениям СМИ, 18-летняя дочь Джей Ло Эмма ранее использовала местоимения "они/их" и называла себя небинарной личностью, однако сейчас решилась на новый шаг. В мартовской публикации на официальной странице школы Windward в Instagram, посвященной планам выпускников старших классов на дальнейшее обучение в колледже, наследница Дженнифер Лопес уже была представлена под именем Оскар Муньиз. Также Эмма изменила информацию на своих личных страницах в соцсетях.

Эмма - дочь Дженнифер Лопес / фото: instagram.com, Дженнифер Лопес

Скорее всего, семья поддержала решение ребенка. В Лос-Анджелесе состоялся выпускной вечер Оскара, на котором ему вручили аттестат о среднем образовании. Праздник посетили его мать Дженнифер Лопес, брат Макс и бабушка Гуадалупе Родригес, а также сын Бена Аффлека, 14-летний Сэмюэл. Бывший муж поп-дивы и отец Оскара, Марк Энтони, на школьном торжестве не присутствовал.

Оскар Муньиз - профиль в Instagram / скрин из Instagram

Напомним, что у Оскара есть брат-близнец Макс. Дети Марка Энтони поступят в разные колледжи. Дженнифер Лопес поддержала решение детей и желает, чтобы "они были счастливы и делали то, что хотят".

Ранее Главред сообщал, что Елена Тополя решила поставить точку в домыслах, касающихся ее брака. Артистка открыто прокомментировала сплетни вокруг своей личной жизни и дала резкий отпор тем, кто подозревал ее в неверности супругу.

Также слухи о том, что свадьба Владимира и Екатерины Остапчук была лишь грандиозной инсценировкой ради рекламы, получили неожиданное подтверждение со стороны внимательных пользователей. Поклонники разглядели деталь, которая все это время находилась на самом видном месте.

О персоне: Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

