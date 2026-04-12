Бен Аффлек решился на сумасшедший подарок для Джей Ло

Бен Аффлек сделал поистине щедрый подарок для своей бывшей супруги.

Дженнифер Лопес выиграла Джек пот после развода с Беном Аффлеком

Сообщается, что Бен Аффлек подарил своей бывшей жене Дженнифер Лопес всю свою долю в их особняке стоимостью 60 миллионов долларов совершенно бесплатно.

По данным TMZ, бывшая пара внесла изменения в соглашение о разделе имущества, которое предусматривает "передачу имущества между супругами".

В документе не уточняется точный характер передачи, но в пятницу источники, близкие к ситуации, сообщили изданию, что Аффлек передал Лопес всю свою долю в собственности бесплатно.

Представители Аффлека и Лопес не ответили на запрос журналистов.

Аффлек и Лопес приобрели этот огромный особняк в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, за 60,85 миллионов долларов в июне 2023 года, когда еще состояли в браке.

Дом площадью 38 000 квадратных футов — с 12 спальнями, 24 ванными комнатами и баскетбольной площадкой — должен был стать идеальным местом для любви.

Актер и поп-звезда, которые поженились в июле 2022 года, оплатили жилье наличными. Но в следующем июне они выставили свой семейный дом на продажу на фоне слухов о предстоящем разводе.

Несмотря на сообщения о том, что пара продавала особняк только потому, что Лопес считала его "слишком большим для себя", а Аффлеку "никогда не нравился этот дом", певец подал на развод два месяца спустя.

Тем же летом Аффлек купил особняк за 20,5 миллионов долларов в Пасифик-Палисейдс, чтобы быть ближе к своим детям — Вайолет, Серафине и Сэмюэлю, — которых он воспитывает вместе со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер.

Аффлек и Лопес завершили свой развод в январе 2025 года, и будущее дома оставалось неясным, поскольку он все еще находился на рынке.

О персоне: Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

