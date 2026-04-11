Красный, желтый или зеленый - какой перец полезнее: врачи удивили ответом

Инна Ковенько
11 апреля 2026, 16:33
Рассказываем, чем отличаются зеленый, желтый, оранжевый и красный перец. .
Какой перец полезнее — красный, желтый или зеленый / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Болгарский перец давно стал одним из самых любимых овощей украинцев. Его добавляют в салаты, запекают, фаршируют и даже едят сырым. Однако польза этого овоща зависит от цвета, ведь он указывает на степень зрелости и определяет состав питательных веществ.

Главред разобрался, какой болгарский перец приносит наибольшую пользу для здоровья и чем отличаются его сорта по цвету.

В чем разница между красным и зеленым сладким перцем

Болгарский перец бывает разных цветов: наиболее распространенными являются зеленый, желтый, оранжевый и красный. Хотя они могут казаться разными сортами, различия между ними в основном связаны с созреванием, пишет Martha Stewart. Как объясняет диетолог Эрин Кенни, сначала собирают зеленый перец, затем — желтый, оранжевый и красный. В процессе созревания количество натуральных сахаров увеличивается, поэтому вкус становится слаще. Диетолог Килин Мерфи добавляет, что каждый оттенок имеет свой профиль питательных веществ, на который влияют степень зрелости, сорт и специфические антиоксиданты.

Зеленый перец

Зеленый болгарский перец собирают первым, еще до полного созревания. Он содержит много клетчатки и имеет низкое содержание сахара, что делает его полезным для пищеварения и контроля уровня глюкозы. В то же время в нем меньше всего антиоксидантов. Из-за жесткой кожицы зеленый перец часто кажется менее привлекательным на вкус, поэтому диетологи советуют подвергать его термической обработке — запекать или тушить, чтобы сделать волокна мягче и легче для усвоения.

Желтый и оранжевый перец

Эти овощи являются промежуточным этапом между зеленым и красным. Они имеют более мягкий вкус и средний уровень питательных веществ. Желтый перец содержит меньше витамина С, чем красный, но богат лютеином и зеаксантином — веществами, поддерживающими здоровье глаз. Оранжевый перец отличается высоким содержанием бета-криптоксантина, который помогает снижать уровень холестерина и укрепляет костную ткань.

Красный перец

Самый зрелый и самый полезный вариант. Именно красный болгарский перец является рекордсменом по содержанию витамина С, а также содержит много витамина А и ликопина. Эти вещества укрепляют иммунитет, уменьшают воспалительные процессы, защищают сердце и простату. Благодаря высокой концентрации антиоксидантов красный перец считается самым ценным для здоровья среди всех цветов.

Что означает каждый цвет болгарского перца, какой самый полезный

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отработанные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

РФ активизировалась и перешла в наступление: в ВСУ назвали "горячее" направление

