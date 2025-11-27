Всего три движения ножом: как быстро почистить и порезать болгарский перец

Шеф-повар проверил крутой лайфхак, с помощью которого нарезка перца займет не более 10 секунд.

Самый простой метод очистки болгарского перца / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как правильно разрезать болгарский перец

Что сделать, чтобы не пришлось чистить перец от семян

Болгарский перец - неотъемлемый ингредиент многих блюд, который добавляет им сочности и сладковатого вкуса. Однако нарезать и почистить перец от семян обычно еще та морока.

Но Главред узнал о секретном лайфхаке, благодаря которому можно всего тремя движениями ножа почистить и сразу порезать болгарский перец. Этот способ в TikTok проверил украинский повар и блогер Аналогий Добровольский.

Как порезать перец так, чтобы не чистить его от семян

Как известно, на верхушке болгарского перца есть много мелких семян. Чтобы они не разлетелись по всей его поверхности, важно правильно нарезать овощ. Для этого надо поставить перец на дощечку верхушкой вниз и сделать надрезы по его вогнутым сторонам, обычно их три, или четыре.

После этого легкими движениями отламываем каждый кусок перца, а его основу с семенами просто выбрасываем. Останется лишь избавиться от белой пленки на кусках, что займет считанные секунды.

Смотрите видео о том, как быстро разрезать болгарский перец:

О персоне: Анатолий Добровольский Анатолий Добровольский - украинский шеф-повар, бренд-шеф в кафе SOFi в испанском городе Бенидорм. В соцсетях повар также публикует видео с проверкой кулинарных лайфхаков. В Instagram за его страницей следят более 4,7 миллионов пользователей.

