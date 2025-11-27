Легендарный секрет стиральной машины: одна деталь полностью меняет правила игры

Периодическая профилактика помогает поддерживать технику в рабочем состоянии.

Секрет очистки стиральной машины / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

В стиралке накапливаются остатки моющих средств, известковые отложения, а также плесень

Со временем внутри стиральной машины накапливаются остатки моющих средств, известковые отложения, а также плесень и грибок.

Всё это приводит к неприятным запахам и ухудшению качества стирки, пишет Martha Stewart.

Периодическая профилактика помогает поддерживать технику в рабочем состоянии, продлевает срок её службы и не требует дорогостоящих средств — достаточно нескольких доступных бытовых компонентов.

Что понадобится:

До 4 чашек белого уксуса

До 1 чашки пищевой соды

Мягкая губка или салфетка из микрофибры

Старая зубная щётка (по желанию)

Как почистить стиральную машину с фронтальной загрузкой

Полностью опорожните барабан.

Приготовьте раствор уксуса с водой и тщательно протрите резиновую манжету дверцы, уделив особое внимание складкам, где часто задерживается грязь и плесень. При необходимости используйте зубную щётку.

Насыпьте около половины стакана соды непосредственно внутрь барабана.

Влейте две чашки белого уксуса в лоток для моющих средств или прямо в барабан.

Запустите цикл стирки с максимальной температурой воды.

После окончания программы протрите внутренние поверхности — барабан, дверцу и уплотнитель.

Оставьте дверцу открытой, чтобы машина полностью просохла и внутри не появлялась плесень.

Как очистить стиральную машину с вертикальной загрузкой

Убедитесь, что в барабане нет белья.

Запустите нагрев воды и остановите программу, когда бак наполнится.

Добавьте четыре чашки белого уксуса.

Всыпьте стакан пищевой соды.

Оставьте раствор на час, чтобы он растворил загрязнения и осадки.

Продолжите цикл, чтобы вода полностью слилась.

Протрите внутреннюю часть барабана и лопасти мешалки губкой или салфеткой.

Включите короткое горячее полоскание, чтобы удалить остатки раствора.

Оставьте крышку открытой, обеспечив проветривание и предотвращая рост плесени.

Как очистить стиралку: советы экспертов

Со временем внутри стиральной машины скапливаются остатки порошка, кондиционера, грязь и даже плесневые отложения. Чтобы легко очистить лоток и убрать эти загрязнения, можно воспользоваться простым приёмом: вскипятите воду и аккуратно пролейте кипяток через каждое отделение дозатора. Горячая вода пройдёт по внутренним каналам и растворит старые отложения моющих средств. Для максимального результата процедуру иногда стоит повторить несколько раз.

Смотрите видео - чистка стиралки:

В этом небольшом видео зрителям наглядно показывают, как за три минуты полностью очистить стиральную машину от плесени.

Пошаговое руководство демонстрирует простые и эффективные методы, позволяющие быстро справиться с загрязнениями.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

