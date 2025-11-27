Легендарный секрет стиральной машины: одна деталь полностью меняет правила игры

Вы узнаете:
Со временем внутри стиральной машины накапливаются остатки моющих средств, известковые отложения, а также плесень и грибок.
Всё это приводит к неприятным запахам и ухудшению качества стирки, пишет Martha Stewart.
Периодическая профилактика помогает поддерживать технику в рабочем состоянии, продлевает срок её службы и не требует дорогостоящих средств — достаточно нескольких доступных бытовых компонентов.
Что понадобится:
- До 4 чашек белого уксуса
- До 1 чашки пищевой соды
- Мягкая губка или салфетка из микрофибры
- Старая зубная щётка (по желанию)
Как почистить стиральную машину с фронтальной загрузкой
- Полностью опорожните барабан.
- Приготовьте раствор уксуса с водой и тщательно протрите резиновую манжету дверцы, уделив особое внимание складкам, где часто задерживается грязь и плесень. При необходимости используйте зубную щётку.
- Насыпьте около половины стакана соды непосредственно внутрь барабана.
- Влейте две чашки белого уксуса в лоток для моющих средств или прямо в барабан.
- Запустите цикл стирки с максимальной температурой воды.
- После окончания программы протрите внутренние поверхности — барабан, дверцу и уплотнитель.
- Оставьте дверцу открытой, чтобы машина полностью просохла и внутри не появлялась плесень.
Как очистить стиральную машину с вертикальной загрузкой
- Убедитесь, что в барабане нет белья.
- Запустите нагрев воды и остановите программу, когда бак наполнится.
- Добавьте четыре чашки белого уксуса.
- Всыпьте стакан пищевой соды.
- Оставьте раствор на час, чтобы он растворил загрязнения и осадки.
- Продолжите цикл, чтобы вода полностью слилась.
- Протрите внутреннюю часть барабана и лопасти мешалки губкой или салфеткой.
- Включите короткое горячее полоскание, чтобы удалить остатки раствора.
- Оставьте крышку открытой, обеспечив проветривание и предотвращая рост плесени.
Как очистить стиралку: советы экспертов
Со временем внутри стиральной машины скапливаются остатки порошка, кондиционера, грязь и даже плесневые отложения. Чтобы легко очистить лоток и убрать эти загрязнения, можно воспользоваться простым приёмом: вскипятите воду и аккуратно пролейте кипяток через каждое отделение дозатора. Горячая вода пройдёт по внутренним каналам и растворит старые отложения моющих средств. Для максимального результата процедуру иногда стоит повторить несколько раз.
Смотрите видео - чистка стиралки:
В этом небольшом видео зрителям наглядно показывают, как за три минуты полностью очистить стиральную машину от плесени.
Пошаговое руководство демонстрирует простые и эффективные методы, позволяющие быстро справиться с загрязнениями.
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
