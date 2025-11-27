Укр
Легендарный секрет стиральной машины: одна деталь полностью меняет правила игры

Алексей Тесля
27 ноября 2025, 11:13
33
Периодическая профилактика помогает поддерживать технику в рабочем состоянии.
Сколько вещей можно класть в стиральную машину
Секрет очистки стиральной машины / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • В стиралке накапливаются остатки моющих средств, известковые отложения, а также плесень
  • Периодическая профилактика помогает поддерживать технику в рабочем состоянии

Со временем внутри стиральной машины накапливаются остатки моющих средств, известковые отложения, а также плесень и грибок.

Всё это приводит к неприятным запахам и ухудшению качества стирки, пишет Martha Stewart.

Периодическая профилактика помогает поддерживать технику в рабочем состоянии, продлевает срок её службы и не требует дорогостоящих средств — достаточно нескольких доступных бытовых компонентов.

Что понадобится:

  • До 4 чашек белого уксуса
  • До 1 чашки пищевой соды
  • Мягкая губка или салфетка из микрофибры
  • Старая зубная щётка (по желанию)

Как почистить стиральную машину с фронтальной загрузкой

  • Полностью опорожните барабан.
  • Приготовьте раствор уксуса с водой и тщательно протрите резиновую манжету дверцы, уделив особое внимание складкам, где часто задерживается грязь и плесень. При необходимости используйте зубную щётку.
  • Насыпьте около половины стакана соды непосредственно внутрь барабана.
  • Влейте две чашки белого уксуса в лоток для моющих средств или прямо в барабан.
  • Запустите цикл стирки с максимальной температурой воды.
  • После окончания программы протрите внутренние поверхности — барабан, дверцу и уплотнитель.
  • Оставьте дверцу открытой, чтобы машина полностью просохла и внутри не появлялась плесень.

Как очистить стиральную машину с вертикальной загрузкой

  • Убедитесь, что в барабане нет белья.
  • Запустите нагрев воды и остановите программу, когда бак наполнится.
  • Добавьте четыре чашки белого уксуса.
  • Всыпьте стакан пищевой соды.
  • Оставьте раствор на час, чтобы он растворил загрязнения и осадки.
  • Продолжите цикл, чтобы вода полностью слилась.
  • Протрите внутреннюю часть барабана и лопасти мешалки губкой или салфеткой.
  • Включите короткое горячее полоскание, чтобы удалить остатки раствора.
  • Оставьте крышку открытой, обеспечив проветривание и предотвращая рост плесени.
Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика
/ Главред

Как очистить стиралку: советы экспертов

Со временем внутри стиральной машины скапливаются остатки порошка, кондиционера, грязь и даже плесневые отложения. Чтобы легко очистить лоток и убрать эти загрязнения, можно воспользоваться простым приёмом: вскипятите воду и аккуратно пролейте кипяток через каждое отделение дозатора. Горячая вода пройдёт по внутренним каналам и растворит старые отложения моющих средств. Для максимального результата процедуру иногда стоит повторить несколько раз.

Смотрите видео - чистка стиралки:

В этом небольшом видео зрителям наглядно показывают, как за три минуты полностью очистить стиральную машину от плесени.

Пошаговое руководство демонстрирует простые и эффективные методы, позволяющие быстро справиться с загрязнениями.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

Больше новостей:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

стиральная машинка лайфхак
