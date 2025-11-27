Укр
Пятна с посуды исчезают за 5 минут: простое средство творит чудеса без химии

Алексей Тесля
27 ноября 2025, 10:14
18
В некоторых напитках содержатся танины — натуральные красящие вещества, которые глубоко въедаются в поверхность.
Как отмыть чашку от чая и кофе
Как отмыть чашку от чая и кофе / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Многие советуют использовать таблетки для очистки зубных протезов
  • Некоторые также рекомендуют альтернативный метод: обычная кухонная соль

Чашки и кружки, из которых мы пьём горячий чай или кофе, со временем покрываются стойкими коричневыми следами.

Причина проста: в этих напитках содержатся танины — натуральные красящие вещества, которые глубоко въедаются в поверхность посуды, пишет Express.

видео дня

Чтобы легко избавиться от налёта, многие советуют использовать таблетки для очистки зубных протезов.

Они начинают активно работать, когда их опускают в горячую (но не кипящую) воду:

  • происходит реакция с выделением пузырьков;
  • они эффективно разрушают пятна.

Достаточно оставить кружку в таком растворе примерно на десять минут — обычно одного цикла хватает, но при необходимости процедуру можно повторить.

Плюс средства в том, что такие таблетки стоят буквально копейки — поэтому это один из самых бюджетных способов очистки посуды.

Некоторые также рекомендуют альтернативный метод: обычная кухонная соль. Слегка намочив поверхность и втирая соль пальцами, можно добиться эффекта мягкого скраба, который помогает убрать тёмный налёт изнутри кружки.

Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

Как отмыть посуду: советы экспертов

Профессионалы кулинарной сферы раскрыли лёгкий способ придать потускневшей или загрязнённой посуде свежий и ухоженный вид. Основной секрет — использование обычной пищевой соды. Этот способ универсален и подходит для изделий из нержавеющей стали, алюминия, стекла, керамики и фарфора.

Смотрите видео - как отчистить посуду:

Как избавиться от плотного слоя пригоревшего жира и нагара на кухонной утвари? Реально ли вернуть былой вид старым сковородкам и кастрюлям? И работают ли распространённые советы, которыми делятся в интернете?

Одним из часто рекомендуемых методов обновления посуды является прокипячивание её в специальном очищающем растворе.

Ранее сообщалось о том, как очистить застарелый жир со сковородки. Хозяйки хорошо знают, что, если вовремя не помыть сковороду, внутри нее налипнет жир, и потому будет сложно ее отмывать.

Напомним, Главред ранее писал о том, когда срочно нужно заменить сковородки и кастрюли. Со временем посуда теряет свои эксплуатационные свойства, что может повлиять не только на качество приготовления пищи, но и на безопасность нашего здоровья.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
