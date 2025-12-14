Укр
Серия громких взрывов под Москвой: россияне жалуются на атаку неизвестных дронов

Мария Николишин
14 декабря 2025, 21:09
Официальных комментариев о последствиях атаки еще нет.
Взрывы в Подмосковье

Кратко:

  • Неизвестные дроны атакуют Россию
  • На подступах к Москве были слышны взрывы

В воскресенье вечером, 14 декабря, неизвестные дроны атакуют Подмосковье. Россияне жалуются, что на подступах к Москве слышны взрывы. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Отмечается, неизвестные дроны летят на Москву. Взрывы были слышны по меньшей мере в подмосковной Кашире.

В соцсетях уже появились кадры, на которых слышны звуки дронов и взрывов.

В то же время, мэр Москвы Сергей Собянин пока никак не комментировал ситуацию.

Что интересно, в Минобороны РФ отчитались, что в период с 16:00 до 20:00 якобы сбили 56 беспилотников, два из которых в Московской области.

Официальных комментариев о последствиях атаки в Подмосковье пока что не было.

Взрывы в Подмосковье - видео:

Удары ВСУ по Москве

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что "жирных" объектов на территории России, которые могут атаковать ВСУ, предостаточно.

По его словам, "кощеева смерть" находится в Москве, в здании на Старой площади - там администрация президента Путина.

"Там - и сам "Кощей", и его смерть. Безусловно, мы хотели бы, чтобы туда прилетело, но, к сожалению, и нельзя, и пока нет возможности", - говорит Ступак.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 14 декабря взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора России. В частности, беспилотники атаковали нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области РФ, а также Смоленскую ГРЭС и два нефтеперерабатывающих завода - в Ярославле и Краснодарском крае. Дроны также летели в сторону Москвы.

В ночь на 13 декабря дроны атаковали город Саратов. В результате массированной атаки, предварительно, был поражен местный НПЗ.

В ночь на 12 декабря дроны атаковали сразу несколько регионов страны-агрессора России. В Твери взрывы прогремели около трех часов утра. Местные жители насчитали пять-шесть взрывов.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

