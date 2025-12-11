Украинские дроны впервые поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море - СМИ

Уже известно о первых последствиях успешной спецоперации.

Украинские спецслужбы провели уникальную операцию в Каспийском море / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 92 ОМБр

Основное:

Дроны СБУ поразили нефтедобывающую платформу

Нефтедобыча в результате удара остановлена на десятках скважин

По морской платформе дроны попали по меньшей мере четыре раза

Дроны центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Об этом пишет издание УНИАН со ссылкой на источник в спецслужбе. После ударов нефтедобыча на десятках скважин страны-агрессорки России была остановлена.

Детали операции СБУ

Источник отметил, что во время этой атаки было первое поражение Украиной российской инфраструктуры, связанной с добычей нефти в Каспийском море.

"Зафиксировано не менее четырех попаданий по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более 20 скважин, которые она обслуживает", - сообщило оно

Заметим, что пораженное месторождение является одним из крупнейших разведанных в РФ, а его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

Что известно о СБУ / Инфографика : Главред

Насколько эффективны украинские удары по нефтяной отрасли РФ

Главред писал, что по словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, потери от украинских атак для РФ гораздо больше, чем все санкции западных стран. В частности по нефтепереработке по категории "бензин", Украина нанесла более 20% потерь РФ.

Буданов отметил, что украинские удары по бензиновой отрасли влияют на социум, финансово-экономическое состояние России, способность в дальнейшем планировать бюджеты и тому подобное.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Владимира Зеленского, Украина начала использовать баллистические ракеты собственного производства "Сапсан" для ударов по объектам РФ.

Ранее стало известно, что 8 декабря в стране-агрессоре России было шумно из-за очередной атаки беспилотников на важные цели. В Минобороны РФ сообщили о якобы уничтожении 67 дронов над 11 областями.

Накануне украинские беспилотники атаковали важные для РФ заводы. Под ударами оказались Рязанский НПЗ в России и Алчевский металлургический комбинат на оккупированной территории Луганской области.

