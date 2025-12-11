Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Украинские дроны впервые поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море - СМИ

Анна Косик
11 декабря 2025, 11:21
46
Уже известно о первых последствиях успешной спецоперации.
добыча нефти, украинский дрон
Украинские спецслужбы провели уникальную операцию в Каспийском море / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 92 ОМБр

Основное:

  • Дроны СБУ поразили нефтедобывающую платформу
  • Нефтедобыча в результате удара остановлена на десятках скважин
  • По морской платформе дроны попали по меньшей мере четыре раза

Дроны центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Об этом пишет издание УНИАН со ссылкой на источник в спецслужбе. После ударов нефтедобыча на десятках скважин страны-агрессорки России была остановлена.

видео дня

Детали операции СБУ

Источник отметил, что во время этой атаки было первое поражение Украиной российской инфраструктуры, связанной с добычей нефти в Каспийском море.

"Зафиксировано не менее четырех попаданий по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более 20 скважин, которые она обслуживает", - сообщило оно

Заметим, что пораженное месторождение является одним из крупнейших разведанных в РФ, а его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Инфографика : Главред

Насколько эффективны украинские удары по нефтяной отрасли РФ

Главред писал, что по словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, потери от украинских атак для РФ гораздо больше, чем все санкции западных стран. В частности по нефтепереработке по категории "бензин", Украина нанесла более 20% потерь РФ.

Буданов отметил, что украинские удары по бензиновой отрасли влияют на социум, финансово-экономическое состояние России, способность в дальнейшем планировать бюджеты и тому подобное.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Владимира Зеленского, Украина начала использовать баллистические ракеты собственного производства "Сапсан" для ударов по объектам РФ.

Ранее стало известно, что 8 декабря в стране-агрессоре России было шумно из-за очередной атаки беспилотников на важные цели. В Минобороны РФ сообщили о якобы уничтожении 67 дронов над 11 областями.

Накануне украинские беспилотники атаковали важные для РФ заводы. Под ударами оказались Рязанский НПЗ в России и Алчевский металлургический комбинат на оккупированной территории Луганской области.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России СБУ нефть Каспийское море атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинские дроны впервые поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море - СМИ

Украинские дроны впервые поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море - СМИ

11:21Мир
Экономическая Ялта-2: в WSJ узнали детали секретных документов Трампа по РФ и Украине

Экономическая Ялта-2: в WSJ узнали детали секретных документов Трампа по РФ и Украине

10:59Мир
Почему Путин категорически отвергает выборы в Украине: в ISW назвали истинную причину

Почему Путин категорически отвергает выборы в Украине: в ISW назвали истинную причину

10:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

"Ох же накачали-перекачали": поклонники не узнали жену Олега Винника

"Ох же накачали-перекачали": поклонники не узнали жену Олега Винника

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

Последние новости

11:21

Украинские дроны впервые поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море - СМИ

11:21

Еще одна страна саботировала Евровидение: кто отказался

11:15

Может иметь интересный перевод: что на самом деле означает фамилия Бандера

11:03

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

10:59

Экономическая Ялта-2: в WSJ узнали детали секретных документов Трампа по РФ и Украине

У России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войнуУ России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войну
10:52

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

10:49

Почему Путин категорически отвергает выборы в Украине: в ISW назвали истинную причину

10:40

Украина передала США ответ на мирный план Трампа: СМИ узнали детали

10:22

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которых ждёт богатство к концу декабря

Реклама
10:22

Кардашьян в леопардовом микро-бикини устроила сессию загара

10:21

Сколько продлится подготовка к выборам в Украине: в ЦИК назвали реальные сроки

10:03

Обвал российского рубля не за горами: эксперт озвучил интересный прогноз

09:46

Разметут вмиг: бомбическая закуска на новогодний столВидео

09:44

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

09:33

РФ атаковала объекты энергетики в двух областях: возникли пожары, подробностиФото

09:20

Неизвестный дрон ночью ударил по дому на Львовщине: что произошло

09:12

Горячий бывший Бритни Спирз в масле появился на обложке журнала для женщин

09:11

Света может не быть сутками: эксперт дал прогноз по блэкауту в Украине до конца года

09:00

Трамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности США

08:55

"До последнего надеялись": известная пиарщица раскрыла детали болезни покойного Adam

Реклама
08:42

Я не скрываю: Анна Кошмал показалась со своим мужем

08:32

Боятся попасть под Покровск: в Атеш сказали, как военные РФ избегают боев

08:19

США закрепили $800 млн для Украины в новом оборонном бюджете на $1 трлн

08:10

Выборы во время войны: что это значитмнение

07:27

Роды в 47: известная ведущая рассказала, как восстанавливается

07:14

Пылает "Акрон": дроны ударили по крупнейшему химзаводу РоссииВидео

06:51

"Стремительно вошел в мою жизнь": Кучеренко заговорила о "драйвовой" любви

06:10

Появились новые детали по поводу "мирного плана"мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке криминалиста за 31 секунду

05:21

За 30 секунд будет как новая: что делать, если засохла любимая тушь для ресниц

05:15

На регионы обрушится шторм: синоптики сделали неожиданный прогноз

04:45

"Всем подам руки": Тополя неожиданно высказался про артистов-беглецов

04:23

Не 1 января - когда православные празднуют Новый год, названа неожиданная датаВидео

03:57

Водителей призвали накрыть авто старыми одеялами - простой, но гениальный лайфхак

03:30

Станет снова как новая: как правильно стирать обувь в стиральной машине

02:46

Почему на окнах много пауков и что это предвещает по народным приметам

02:06

Резервисты под прицелом: решится ли Путин на масштабную мобилизацию - ISW

00:52

Враг активизирует действия на стратегическом направлении: военный раскрыл детали боев

10 декабря, среда
23:56

Как быстро Россия может захватить Донбасс: аналитики назвали возможные сроки

23:51

Трамп заявил, что "не хочет терять время" и призвал Зеленского "быть реалистом"

Реклама
23:20

"К сожалению, перспектива одна": раскрыты планы РФ по Украине на ближайшие месяцы

23:04

Совсем не сестра основателей Киева: кем на самом деле была первая княжна Лыбедь

22:53

Лобовое стекло не замерзнет даже в сильный мороз: народный лайфхак, который работает

21:48

Зеленский дал поручение депутатам по выборам - что предлагается

21:40

Трамп настаивает на уступках России: эксперт назвал две главные выгоды для США

21:20

20 пунктов мира и два новых документа: Украина провела важные переговоры с США

20:52

Учет военнообязанных по-новому: в правительстве рассказали о важном изменении

20:33

Сколько автомобилей в Украине приходится на 1000 жителей: названа неожиданная цифра

20:28

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабряФото

19:57

Томаты зимой, это реально: эксперт раскрыла хитрости урожая на подоконникеВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять