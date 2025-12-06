Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Птички" залетели вглубь РФ: кадры мощных ударов по российским объектам

Ангелина Подвысоцкая
6 декабря 2025, 23:53
1666
Украинские беспилотники атаковали российские заводы, которые нужны оккупантам для ведения войны.
удар по РФ
Украинские беспилотники атаковали российские заводы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • В РФ прогремели взрывы
  • Украинские беспилотники атаковали заводы оккупантов
  • Под ударами оказался Рязанский НПЗ

Украинские беспилотники атаковали важные для РФ заводы. Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадяр" поделился кадрами с моментами ударов по российским объектам.

Под ударами оказались Рязанский НПЗ в России и Алчевский металлургический комбинат на оккупированной территории Луганской области.

видео дня

"Глубокое проникновение в исполнении "птиц" СБС (Сил беспилотных систем - Главред) не имеет двойного значения, когда речь идет о червячных болотах. Глубокое проникновение — оно такое, призванное вызвать фрустрацию и чувство беззащитности", - написал "Мадяр".

Рязанский НПЗ был атаковал в ночь на 9 декабря. К этой операции были привлечены бойцы 1-го отдельного Центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птицы Мадяра" и Главного управления разведки.

"Алчевский металлургический комбинат, ТОТ — эта короста производит корпуса снарядов для оккупационной армии. Поклевали птицы 1 ОЦ СБС (трансформированный 14 полк)", - добавил он.

Смотрите видео с ударами по заводам РФ:

атака на Рф
Украинские беспилотники атаковали заводы РФ / фото: скриншот

Атаки на объекты РФ: что говорят эксперты

Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России привели к сбоям в поставках топлива и спровоцировали рост внутренних цен на бензин. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты считают, что возникшая нехватка топлива увеличит расходы как для бизнеса, так и для обычных граждан, что со временем может усилить инфляционные процессы в российской экономике.

Удары по РФ - последние новости

Стоит отметить, что ВНИИР-Прогресс уже не раз становился целью атаки дронов. Как писал Главред, 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие ВНИИР-Прогресс. Тогда завод временно приостановил работу.

5 июля дроны также атаковали ряд объектов в российских городах. В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что под удар попал завод ВНИИР-Прогресс.

26 ноября снова дроны атаковали завод, производящий электронику для армии РФ в Чебоксарах. Там прозвучало не менее 5-7 взрывов. Аэропорт Чебоксар временно приостанавливал работу. Россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.

Другие новости:

О персоне: "Мадяр"

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".

С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США заставили Путина и Зеленского пойти на уступки для мирного соглашения - Axios

США заставили Путина и Зеленского пойти на уступки для мирного соглашения - Axios

23:55Война
"Птички" залетели вглубь РФ: кадры мощных ударов по российским объектам

"Птички" залетели вглубь РФ: кадры мощных ударов по российским объектам

23:53Война
Света не будет 12-16 часов: в Укрэнерго рассказали, когда ждать улучшения

Света не будет 12-16 часов: в Укрэнерго рассказали, когда ждать улучшения

21:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогноз

Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогноз

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки с удочкой за 31 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки с удочкой за 31 секунду

Один знак зодиака ждет год важных решений и больших чеков: прогноз Таро на 2026-й

Один знак зодиака ждет год важных решений и больших чеков: прогноз Таро на 2026-й

Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

Последние новости

23:55

США заставили Путина и Зеленского пойти на уступки для мирного соглашения - Axios

23:53

"Птички" залетели вглубь РФ: кадры мощных ударов по российским объектам

22:57

Ажиотаж гонит цены вверх: какие продукты больше всего подорожают перед праздниками

21:46

Света не будет 12-16 часов: в Укрэнерго рассказали, когда ждать улучшенияФото

21:42

После взрыва настоящий блэкаут: российский самолет сбросил бомбу на Белгород

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
21:30

Хирургу Киркорова предлагали деньги за часть тела путиниста: что хотели купить

21:00

Штормить будет почти неделю: Украину атакует затяжная магнитная буря

20:53

Почему мерцает лампочка в авто - главные причины и как исправить

19:32

Зеленский "долго и содержательно" поговорил с командой Трампа - подробности

Реклама
19:11

Сколько РФ потеряла на войне мужского населения: СМИ узнали колоссальные данные

19:10

Какие гарантии безопасности нужны Украинемнение

18:52

Более 12 часов без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 7 декабря

18:49

Назывался в честь Хрущева: что это за город и почему его трижды переименовывали

18:41

Придет 40 неудач: что нельзя делать в праздник 7 декабря

18:30

"Потерянное время": звезда "Спіймати Кайдаша" разнес новые украинские комедии

18:21

Мы ближе к миру в Украине, чем когда-либо – посол США при НАТО

17:55

Китайский гороскоп на завтра 7 декабря: Змеям - потрясения, Обезьянам - проблемы

17:44

Украинские АЭС вынужденно снизили генерацию - в областях увеличились отключенияФото

17:13

Украинские удары наносят России больше потерь, чем все мировые санкции – Буданов

16:49

Поражены Рязанский НПЗ и завод на Луганщине: Силы обороны провели успешную атаку

Реклама
16:29

Четыре знака зодиака в декабре с головой окунутся в любовь - кто они

16:05

Исчезнут со стола первыми: рецепт тарталеток с тунцом за 10 минут

15:48

"Будем мстить, дон, жестоко": Кадыров после атаки на Грозный объявил украинцам вендеттуВидео

15:26

"Залез через окно": звезды устроили деткам сюрпризы в День святого Николая

14:51

Таро-прогноз на 2026 год: у кого начнется период подарков судьбы и роста доходовВидео

14:44

Одна из рекордных атак: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

14:43

Гороскоп Таро на завтра 7 декабря: Овнам - вера в себя, Ракам - отпустить

14:22

"Обе стороны согласились": в Госдепе США сказали, от кого зависит окончание войны

14:10

Умер популярный голливудский актер, звезда "Мортал Комбат"

14:02

Декабрь принесет волну счастья: какие знаки зодиака почувствуют внезапный подъем

13:59

"Враг практически застрял": армия РФ провалила планы по захвату важного города

13:41

Украинская война вошла в неожиданную фазу: какой город стал ключевой точкой

13:24

"Вы все, что у нас есть": президент обратился к военным в День Вооруженных силВидео

13:23

"Больше не буду молчать": Елена Тополя сделала признание после разводаВидео

13:16

Больше никаких крошек и жира: как почистить щель между плитой и столешницей

13:04

Предательница Соломко опозорилась в своем Инстаграм

12:40

В Украине срочно изменили графики отключений на 6 декабря: где и когда не будет света

12:37

Неожиданный обвал цен: в Украине популярный продукт внезапно подешевел

12:36

"Хочу защитить": участница "Холостяка" раскрыла правду о скандале на проекте

12:19

Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

Реклама
12:11

Один знак зодиака ждет год важных решений и больших чеков: прогноз Таро на 2026-йВидео

11:41

Почему девушкам 7 декабря нельзя заплетать волосы в косу: какой церковный праздник

11:26

"Больно миллионам украинцев": Зеленский вышел с заявлением после ночной атаки РФФото

11:19

Ситуация в Доброполье: в ВСУ честно раскрыли, зашли ли россияне в город

11:18

"Прошу молитвенной поддержки": Бужинская сделала тревожное заявление из больницы

10:20

Декабрь 2025 будет "золотым": названа денежная дата для каждого знака зодиака

10:13

Отключений будет больше: из-за атаки РФ в Украине фиксируют перебои со светом

10:05

"Я против такого": Никитюк поставила неожиданный запрет жениху

09:56

Путин рискует "нарваться" на гнев Трампа: The Independent раскрыло неожиданную причину

09:31

Как скрыть живот с помощью одежды: главные табу и правильные приемыВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять