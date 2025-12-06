"Птички" залетели вглубь РФ: кадры мощных ударов по российским объектам

Украинские беспилотники атаковали российские заводы, которые нужны оккупантам для ведения войны.

Украинские беспилотники атаковали российские заводы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

В РФ прогремели взрывы

Украинские беспилотники атаковали заводы оккупантов

Под ударами оказался Рязанский НПЗ

Украинские беспилотники атаковали важные для РФ заводы. Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадяр" поделился кадрами с моментами ударов по российским объектам.

Под ударами оказались Рязанский НПЗ в России и Алчевский металлургический комбинат на оккупированной территории Луганской области.

"Глубокое проникновение в исполнении "птиц" СБС (Сил беспилотных систем - Главред) не имеет двойного значения, когда речь идет о червячных болотах. Глубокое проникновение — оно такое, призванное вызвать фрустрацию и чувство беззащитности", - написал "Мадяр".

Рязанский НПЗ был атаковал в ночь на 9 декабря. К этой операции были привлечены бойцы 1-го отдельного Центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птицы Мадяра" и Главного управления разведки.

"Алчевский металлургический комбинат, ТОТ — эта короста производит корпуса снарядов для оккупационной армии. Поклевали птицы 1 ОЦ СБС (трансформированный 14 полк)", - добавил он.

Смотрите видео с ударами по заводам РФ:

Украинские беспилотники атаковали заводы РФ / фото: скриншот

Атаки на объекты РФ: что говорят эксперты

Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России привели к сбоям в поставках топлива и спровоцировали рост внутренних цен на бензин. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты считают, что возникшая нехватка топлива увеличит расходы как для бизнеса, так и для обычных граждан, что со временем может усилить инфляционные процессы в российской экономике.

Удары по РФ - последние новости

Стоит отметить, что ВНИИР-Прогресс уже не раз становился целью атаки дронов. Как писал Главред, 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие ВНИИР-Прогресс. Тогда завод временно приостановил работу.

5 июля дроны также атаковали ряд объектов в российских городах. В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что под удар попал завод ВНИИР-Прогресс.

26 ноября снова дроны атаковали завод, производящий электронику для армии РФ в Чебоксарах. Там прозвучало не менее 5-7 взрывов. Аэропорт Чебоксар временно приостанавливал работу. Россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.

Другие новости:

О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

