"Птички" залетели вглубь РФ: кадры мощных ударов по российским объектам

Что известно:
- В РФ прогремели взрывы
- Украинские беспилотники атаковали заводы оккупантов
- Под ударами оказался Рязанский НПЗ
Украинские беспилотники атаковали важные для РФ заводы. Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадяр" поделился кадрами с моментами ударов по российским объектам.
Под ударами оказались Рязанский НПЗ в России и Алчевский металлургический комбинат на оккупированной территории Луганской области.
"Глубокое проникновение в исполнении "птиц" СБС (Сил беспилотных систем - Главред) не имеет двойного значения, когда речь идет о червячных болотах. Глубокое проникновение — оно такое, призванное вызвать фрустрацию и чувство беззащитности", - написал "Мадяр".
Рязанский НПЗ был атаковал в ночь на 9 декабря. К этой операции были привлечены бойцы 1-го отдельного Центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птицы Мадяра" и Главного управления разведки.
"Алчевский металлургический комбинат, ТОТ — эта короста производит корпуса снарядов для оккупационной армии. Поклевали птицы 1 ОЦ СБС (трансформированный 14 полк)", - добавил он.
Смотрите видео с ударами по заводам РФ:
Атаки на объекты РФ: что говорят эксперты
Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России привели к сбоям в поставках топлива и спровоцировали рост внутренних цен на бензин. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты считают, что возникшая нехватка топлива увеличит расходы как для бизнеса, так и для обычных граждан, что со временем может усилить инфляционные процессы в российской экономике.
Удары по РФ - последние новости
Стоит отметить, что ВНИИР-Прогресс уже не раз становился целью атаки дронов. Как писал Главред, 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие ВНИИР-Прогресс. Тогда завод временно приостановил работу.
5 июля дроны также атаковали ряд объектов в российских городах. В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что под удар попал завод ВНИИР-Прогресс.
26 ноября снова дроны атаковали завод, производящий электронику для армии РФ в Чебоксарах. Там прозвучало не менее 5-7 взрывов. Аэропорт Чебоксар временно приостанавливал работу. Россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.
Другие новости:
- "РФ готовится к наступлению на Чернигов": что на самом деле происходит и есть ли угроза
- В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов
- Поражены Рязанский НПЗ и завод на Луганщине: Силы обороны провели успешную атаку
О персоне: "Мадяр"
Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).
До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".
С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред