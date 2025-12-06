Укр
Ажиотаж гонит цены вверх: какие продукты больше всего подорожают перед праздниками

Руслана Заклинская
6 декабря 2025, 22:57
Экономист Богдан Сторощук отметил, что сезонный спрос и ограниченное предложение овощей повышают их стоимость в конце года.
Ажиотаж гонит цены вверх: какие продукты больше всего подорожают перед праздниками
Перед праздниками ряд продуктов подорожает

Кратко:

  • Перед праздниками в Украине вырастут цены на продукты
  • Больше всего подорожают овощи, фрукты, мясо и рыба

В Украине традиционно к рождественско-новогодним праздникам растет спрос на продукты, что неизбежно приводит к росту цен. В этом году подорожание будет обусловлено не только сезонным спросом, но и девальвацией гривни и ростом стоимости логистики. Об этом пишет издание "Молодой Буковинец".

Рост стоимости ожидается прежде всего для продуктов, которые украинцы покупают для праздничного стола. Речь идет об овощах, фруктах, мясе и рыбе.

Доцент кафедры экономической теории ЧНУ Богдан Сторощук объяснил, что рост цен на эти "традиционные" товары повлечет повышенный спрос перед праздниками.

"Точно предсказать рост цен сложно, однако наиболее вероятно подорожают товары, связанные с празднованием. То есть все, что традиционно покупают к праздничному столу: овощи, фрукты, мясо, рыба - их стоимость возрастет из-за повышенного спроса. Что касается нетрадиционных продуктов, то пока я не вижу факторов, которые могли бы вызвать их резкое подорожание", - отметил экономист.

Сторощук выделяет несколько ключевых факторов, которые будут влиять на стоимость продуктов.

"Первый - сезонный: спрос на продукты для праздничных застолий растет, что толкает цены вверх. Второй - постоянная тенденция к девальвации гривни, которая также влияет на подорожание товаров", - сказал он.

В то же время, по словам экономиста, в конце года некоторые овощи традиционно дорожают из-за природных факторов и ограниченного предложения.Сторощук добавил, что из-за колебаний курса стоит ожидать и постепенного роста цен на все импортные продукты.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какими будут цены на продукты к Новому году - прогноз эксперта

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук дал свой прогноз по ценам на продукты питания в Украине перед рождественскими и новогодними праздниками 2025 года. Он предупредил, что ожидается заметное подорожание многих продуктов, которые украинцы употребляют ежедневно, и это ощутимо ударит по семейным бюджетам.

По словам Марчука, наибольший рост цен прогнозируется на мясную продукцию и яйца, а также в некоторых случаях он может повлиять на стоимость растительного масла. Эксперт подчеркнул, что подобные колебания являются типичными для праздничного периода, когда спрос на традиционные продукты растет, а поставки иногда ограничены, что и приводит к повышению цен.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине наблюдается новая волна снижения цен на импортные помидоры. Причиной стало резкое падение спроса после кратковременного повышения цен на прошлой неделе.

Также в Украине растут цены на тепличные огурцы. Аналитики EastFruit зафиксировали самые высокие показатели за последние 8 лет.

Как сообщал Главред, подорожали и куриные яйца. Средняя цена упаковки С1 на 5 декабря составляет 81,85-83,60 грн, что на 7,69 грн больше, чем месяц назад.

О персоне: Богдан Сторощук

Богдан Сторощук - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории, менеджмента и администрирования Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича (ЧНУ). Специализируется на макро- и микроэкономике, теории экономического развития, анализе рыночных процессов и экономической политике.

Регулярно комментирует экономические процессы для СМИ и дает экспертные оценки относительно тенденций на рынке продуктов питания, валютного рынка и влияния экономических факторов на бытовые расходы населения.

продукты питания цены на продукты Новый год 2026
Один знак зодиака ждет год важных решений и больших чеков: прогноз Таро на 2026-йВидео

11:41

Почему девушкам 7 декабря нельзя заплетать волосы в косу: какой церковный праздник

11:26

"Больно миллионам украинцев": Зеленский вышел с заявлением после ночной атаки РФФото

11:19

Ситуация в Доброполье: в ВСУ честно раскрыли, зашли ли россияне в город

11:18

"Прошу молитвенной поддержки": Бужинская сделала тревожное заявление из больницы

10:20

Декабрь 2025 будет "золотым": названа денежная дата для каждого знака зодиака

10:13

Отключений будет больше: из-за атаки РФ в Украине фиксируют перебои со светом

10:05

"Я против такого": Никитюк поставила неожиданный запрет жениху

09:56

Путин рискует "нарваться" на гнев Трампа: The Independent раскрыло неожиданную причину

09:31

Как скрыть живот с помощью одежды: главные табу и правильные приемыВидео

