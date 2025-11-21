Самые популярные овощи отдают почти за бесценок: в Украине рекордно упали цены

Кратко:
- На Ровенщине цены на овощи самые низкие за 4 года
- Больше всего подешевел борщевой набор
- С наступлением холодов цены могут вырасти на 5-8%
На Ровенщине в этом сезоне зафиксировали самые низкие за последние четыре года цены на овощи. Особенно подешевел традиционный борщевой набор - лук, морковь, картофель, свекла и капуста. Об этом говорится в сюжете Сфера ТВ.
По данным местных фермеров и продавцов, средняя стоимость овощей на рынке держится на уровне 10-20 грн за килограмм. Сейчас цены самые доступные за последние четыре года.
Председатель Ассоциации фермеров Ривненщины Андрей Кузьмич объяснил удешевление несколькими факторами.
"Первый фактор, это, конечно, погода. Второй фактор - много людей, единоличников и крупных хозяйств, которые в этом году и заходят на овощной рынок, много посеяли, насадили и есть большой вал овощной продукции", - рассказал он.
Несмотря на рекордный урожай, фермеры сталкиваются с проблемами сбыта. По словам Кузьмича, ситуацию осложняют риски, связанные с хранением продукции и перебоями с электроснабжением.
"Увеличили количество ударов по энергетическим объектам. И если не будет света, то, ну, я не знаю, какая будет цена через два-три месяца. Из-за чего сейчас все пытаются реализовать продукцию, кто не имеет специализированных хранилищ. И предложение превышает спрос, из-за чего такая низкая цена", - пояснил эксперт.
Фермеры советуют уже сейчас закупать овощи для зимнего хранения, ведь сейчас предложение максимальное, а цены низкие. По прогнозам, с наступлением холодов цены могут вырасти на 5-8% из-за расходов на содержание хранилищ.
Какими будут цены на продукты до Нового года - прогноз эксперта
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что перед рождественскими и новогодними праздниками 2025 года в Украине ожидается рост цен на продукты. По его словам, больше всего подорожают традиционные продукты, которые украинцы потребляют почти ежедневно.
"Я прогнозирую рост цен на мясную продукцию, яйца, а также частично это может сказаться на цене на растительное масло", - отметил эксперт.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, несмотря на осеннее падение цен на капусту в Украине, возможно подорожание этой продукции зимой из-за ограниченного предложения качественного урожая и проблем с хранением, сообщил эксперт Николай Соботович. Рынок капусты 2025 года остается циклическим, то есть высокие цены стимулируют перепроизводство, что затем приводит к обвалу стоимости в следующем сезоне.
Также выросли цены на тепличные огурцы в Украине. Теперь их предлагают по 85-110 грн/кг, что на 10% больше, чем неделю назад. Росту цен способствует стабильный спрос в розничных сетях и сокращение предложения от производителей.
Кроме этого, в Украине резко подорожал твердый сыр. Сыр "Звени Гора голландский 45%" уже стоит в среднем 608,50 грн/кг, что более чем на 100 грн больше, чем в октябре.
Об источнике: телеканал "Сфера-ТВ"
Телеканал "Сфера-ТВ" - региональный телевизионный канал, основанный в Ровно. Специализируется на освещении новостей Ровенской области, социальных, экономических и культурных событий. Ориентирован на местную аудиторию.
