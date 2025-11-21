Укр
Скоро будет на вес золота: в Украине неуклонно дорожает один продукт

Мария Николишин
21 ноября 2025, 15:30
Аналитики говорят, что цены на овощ растут из-за стабильного спроса.
Цены на огурцы в Украине

Коротко:

  • В Украине подорожали огурцы
  • Их уже продают по 85-110 гривен за килограмм
  • Цена выросла на 10% за неделю

Цены на тепличные огурцы в Украине снова выросли. Сейчас на украинском рынке ощущается дефицит предложения качественных огурцов. Именно этот факт и вызвал дальнейший рост цен в данном сегменте. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, на сегодняшний день тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы по 85-110 грн/кг, что в среднем на 10% дороже чем неделей ранее.

Аналитики говорят, что дальше повышать цену на свою продукцию украинским производителям позволяет стабильный спрос розничных сетей на качественные овощи.

"Также поддержку ценам на огурцы в Украине обеспечивает предложение этих овощей от украинских производителей, которое стремительно сокращается. Большинство местных тепличных комбинатов фактически завершили сезон реализации текущего оборота", - говорится в сообщении.

В то же время, стоит добавить, что сейчас тепличные огурцы в Украине поступают в продажу минимум на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Повышение цен на овощи в Украине

Экономист Владимир Чиж говорил, что накануне рождественско-новогодних праздников цены на востребованные овощи в Украине могут вырасти.

По его словам, уже сейчас некоторые овощи заметно подорожали, по сравнению с прошлым месяцем. А в декабре ожидается неоднократный пересмотр цен.

"Речь идет в частности о картофеле, помидорах, огурцах, капусте и других сезонных продуктах", - подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты в Украине

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, твердый сыр теперь стал роскошью для многих из-за внезапного роста цены за килограмм более чем на 100 гривен.

В то же время, в Украине упали цены на морковь. Все потому, что спрос на эти корнеплоды сегодня остается достаточно сдержанным, поскольку к продаже все чаще предлагаются овощи среднего и низкого качества.

Также известно, что несмотря на осеннее падение цен на капусту в Украине, существует риск их роста в зимний период.

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвинения

"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвинения

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на голову

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на голову

Гороскоп на декабрь 2025: кому "светят" тайны, деньги и судьбоносные встречи

Гороскоп на декабрь 2025: кому "светят" тайны, деньги и судьбоносные встречи

