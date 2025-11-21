Скоро будет на вес золота: в Украине неуклонно дорожает один продукт

Коротко:
- В Украине подорожали огурцы
- Их уже продают по 85-110 гривен за килограмм
- Цена выросла на 10% за неделю
Цены на тепличные огурцы в Украине снова выросли. Сейчас на украинском рынке ощущается дефицит предложения качественных огурцов. Именно этот факт и вызвал дальнейший рост цен в данном сегменте. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Так, на сегодняшний день тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы по 85-110 грн/кг, что в среднем на 10% дороже чем неделей ранее.
Аналитики говорят, что дальше повышать цену на свою продукцию украинским производителям позволяет стабильный спрос розничных сетей на качественные овощи.
"Также поддержку ценам на огурцы в Украине обеспечивает предложение этих овощей от украинских производителей, которое стремительно сокращается. Большинство местных тепличных комбинатов фактически завершили сезон реализации текущего оборота", - говорится в сообщении.
В то же время, стоит добавить, что сейчас тепличные огурцы в Украине поступают в продажу минимум на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
Повышение цен на овощи в Украине
Экономист Владимир Чиж говорил, что накануне рождественско-новогодних праздников цены на востребованные овощи в Украине могут вырасти.
По его словам, уже сейчас некоторые овощи заметно подорожали, по сравнению с прошлым месяцем. А в декабре ожидается неоднократный пересмотр цен.
"Речь идет в частности о картофеле, помидорах, огурцах, капусте и других сезонных продуктах", - подчеркнул он.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, твердый сыр теперь стал роскошью для многих из-за внезапного роста цены за килограмм более чем на 100 гривен.
В то же время, в Украине упали цены на морковь. Все потому, что спрос на эти корнеплоды сегодня остается достаточно сдержанным, поскольку к продаже все чаще предлагаются овощи среднего и низкого качества.
Также известно, что несмотря на осеннее падение цен на капусту в Украине, существует риск их роста в зимний период.
Читайте также:
- Киевстар сообщил об обновлении некоторых бюджетных тарифов: как изменятся цены
- Новая почта обновляет тарифы с 1 декабря: за что придется доплачивать
- В Украине стартует "Зимняя поддержка": кому и как можно получить выплаты
Об источнике: EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред