Скоро будет на вес золота: в Украине неуклонно дорожает один продукт

Аналитики говорят, что цены на овощ растут из-за стабильного спроса.

В Украине подорожали огурцы

Их уже продают по 85-110 гривен за килограмм

Цена выросла на 10% за неделю

Цены на тепличные огурцы в Украине снова выросли. Сейчас на украинском рынке ощущается дефицит предложения качественных огурцов. Именно этот факт и вызвал дальнейший рост цен в данном сегменте. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, на сегодняшний день тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы по 85-110 грн/кг, что в среднем на 10% дороже чем неделей ранее.

Аналитики говорят, что дальше повышать цену на свою продукцию украинским производителям позволяет стабильный спрос розничных сетей на качественные овощи.

"Также поддержку ценам на огурцы в Украине обеспечивает предложение этих овощей от украинских производителей, которое стремительно сокращается. Большинство местных тепличных комбинатов фактически завершили сезон реализации текущего оборота", - говорится в сообщении.

В то же время, стоит добавить, что сейчас тепличные огурцы в Украине поступают в продажу минимум на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Повышение цен на овощи в Украине

Экономист Владимир Чиж говорил, что накануне рождественско-новогодних праздников цены на востребованные овощи в Украине могут вырасти.

По его словам, уже сейчас некоторые овощи заметно подорожали, по сравнению с прошлым месяцем. А в декабре ожидается неоднократный пересмотр цен.

"Речь идет в частности о картофеле, помидорах, огурцах, капусте и других сезонных продуктах", - подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, твердый сыр теперь стал роскошью для многих из-за внезапного роста цены за килограмм более чем на 100 гривен.

В то же время, в Украине упали цены на морковь. Все потому, что спрос на эти корнеплоды сегодня остается достаточно сдержанным, поскольку к продаже все чаще предлагаются овощи среднего и низкого качества.

Также известно, что несмотря на осеннее падение цен на капусту в Украине, существует риск их роста в зимний период.

