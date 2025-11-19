Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Эксперт сказал, что будет с ценами на капусту в Украине зимой.

Что будет с ценами на капусту / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Украине наблюдается осеннее падение цен на капусту

Предложение качественной капусты, пригодной для закладки в хранилища, ограничено

Это может привести к дефициту в зимне-весенний период

Несмотря на осеннее падение цен на капусту в Украине, существует риск их роста в зимний период. Об этом заявил специалист компании "Рийк Цваан Украина" Николай Соботович, передает EastFruit.

По его словам, рынок капусты в Украине в 2025 году характеризуется значительной ценовой волатильностью из-за погодных условий, реакции производителей на прошлогодние цены и системные проблемы с хранением.

Он добавил, что значительная часть урожая 2025 года имеет низкое качество и не подлежит хранению, а предложение качественной капусты, пригодной для закладки в хранилища, ограничено.

По его мнению, это может привести к дефициту в зимне-весенний период и, как следствие, к удорожанию продукции.

"В будущем рынок капусты в Украине, вероятно, будет оставаться циклическим. Периоды высоких цен будут стимулировать перепроизводство, что будет приводить к обвалу цен в следующем сезоне, и наоборот", - подчеркнул эксперт.

Цены на продукты к Новому году

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что перед рождественскими и новогодними праздниками 2025 года цены на продукты подскочат вверх.

По его словам, больше всего подорожают традиционные продукты, которые мы потребляем почти каждый день.

"Я прогнозирую рост цен на мясную продукцию, яйца, а также частично это может сказаться на цене на растительное масло", - сказал эксперт.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, после кратковременного снижения стоимости базовых продуктов, цены на них снова начинают постепенно расти. Не исключением является и картофель, ценники на который в украинских супермаркетах снова переписали.

Также известно, что цены на кофе продолжают бить рекорды, и тенденция к росту, похоже, не замедляется. Главная причина такого скачка - неблагоприятные погодные условия, которые серьезно ударили по урожаю в ключевых странах-производителях: Бразилии и Вьетнаме.

Кроме того, в ближайшие месяцы цены на хлеб в Украине постепенно будут расти. К Пасхе 2026 года стоимость хлеба может вырасти уже на 10%.

